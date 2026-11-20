Snapshot Συνελήφθη στη Ρόδο σκληρό μέλος της τουρκικής μαφίας που ήταν καταζητούμενος από την INTERPOL με ερυθρά αγγελία.

Η ΕΥΠ εντόπισε και παρακολουθούσε τον κακοποιό πριν τη σύλληψή του από την ασφάλεια Ρόδου.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ληστείες.

Η σύλληψη έγινε σε νοσοκομείο, όπου βρέθηκε χωρίς έγγραφα που να αποδεικνύουν την ταυτότητά του, η οποία αποκαλύφθηκε μέσω δακτυλοσκόπησης.

Οι ελληνικές αρχές εκτιμούν ότι ο κακοποιός δεν είχε αναπτύξει δράση στη Ρόδο και προχώρησαν σε διακριτική επιτήρηση πριν την επιχείρηση σύλληψης. Snapshot powered by AI

Στο νησί της Ρόδου φαίνεται πως είχε βρει καταφύγιο τον τελευταίο καιρό σκληρό μέλος της Τουρκικής μαφίας το οποίο κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ληστείες.

O κακοποιός ήταν καταζητούμενος από την INTERPOL και σε βάρος του είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία.

Τα στελέχη της ΕΥΠ κατάφεραν να συλλέξουν πληροφορίες για εκείνον, να χαρτογραφησουν το προφίλ του και μετά από ενεργοποίηση και του πληροφοριακου δικτύου να φτάσουν στα ίχνη του και να ενημερώσουν ότι κρύβεται στη Ρόδο. Τότε τη σκυτάλη της έρευνας πήρε η ασφάλεια του νησιού. «Χτένισε» κάθε πιθανό και απίθανο σημείο μέχρι που τον βρήκαν.

Ακολούθησε διακριτική επιτήρηση με σκοπό τον εντοπισμό και άλλων μελών ή οπλισμού. Ο Τούρκος όμως δε φαίνεται να είχε αναπτύξει δράση στο νησί και τελικά αποφασίστηκε να γίνει επιχείρηση για τη σύλληψη του.

Το βράδυ της Πέμπτης (19/11) οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρόδου πραγματοποιησαν έφοδο στο νοσοκομείο που επισκέφθηκε ο καταζητούμενος. Τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και εκείνη θα αποφασίσει την τύχη του.

Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία των ελληνικών αρχών καθώς θεωρείται βέβαιο ότι δεν επισκέφθηκε τη χώρα για... τουρισμό. Μάλιστα στην κατοχή του δεν είχε κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει την πραγματική του ταυτότητα. Προσπαθούσε να κινηθεί αθόρυβα και να παρουσιαστεί ως άλλο πρόσωπο. Ωστόσο η δακτυλοσκοπηση τον αποκάλυψε.

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