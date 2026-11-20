Snapshot Τέσσερα άτομα θα δικαστούν στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου για επεισόδια τον Νοέμβριο του 2020 κατά των μέτρων πανδημίας.

Οι κατηγορούμενοι είναι τρεις άνδρες ηλικίας 46, 35 και 33 ετών και μία 59χρονη γυναίκα.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Ρόδου όταν συγκεντρωμένοι ήρθαν σε σύγκρουση με αστυνομικές δυνάμεις.

Μετά τις συλλήψεις, παρατάχθηκε ισχυρή αστυνομική δύναμη και ΜΑΤ έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου.

Πολίτες συγκεντρώθηκαν κοντά στο σημείο διαμαρτυρόμενοι για τις συλλήψεις. Snapshot powered by AI

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου θα βρεθούν στις αρχές Δεκεμβρίου τέσσερα άτομα για τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2020, στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, όταν ομάδα ατόμων αντέδρασε για τα μέτρα απαγόρευσης για την πανδημία και ήρθε αντιμέτωπη με αστυνομικές δυνάμεις.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 46, 35 και 33 ετών και μία 59χρονη γυναίκα, οι οποίοι, αφού είχαν προσαχθεί το βράδυ της σύλληψής τους και ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, τους είχαν ασκηθεί ποινικές διώξεις.

Τα επεισόδια και οι προσαγωγές είχαν λάβει χώρα το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020 λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στο κέντρο της Ρόδου, όταν ομάδα συγκεντρωμένων που αντιδρούσαν στα μέτρα απαγόρευσης είχαν έρθει αντιμέτωποι με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει ένταση και να γίνουν προσαγωγές τεσσάρων ατόμων, γεγονός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Έξω από το κτηριακό συγκρότημα του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου είχε παραταχθεί αμέσως μετά τις συλλήψεις ισχυρή αστυνομική δύναμη και μία διμοιρία των ΜΑΤ, ενώ αντίστοιχα αρκετοί πολίτες είχαν συγκεντρωθεί σε μικρή απόσταση διαμαρτυρόμενοι.

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