Snapshot Ένα μικρό αεροσκάφος Piper Malibu 46 παρουσίασε απώλεια ισχύος κατά την απογείωση και συνετρίβη σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στο Μεξικό.

Το αεροπλάνο πέρασε την περίφραξη του αεροδρομίου Del Norte και τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την πρόσκρουση.

Οι έξι επιβαίνοντες, δύο πιλότοι και τέσσερις επιβάτες, επέζησαν με μόνο ελαφρά τραύματα. Snapshot powered by AI

Αίσιο τέλος είχε το αεροπορικό ατύχημα που σημειώθηκε στο Μεξικό, όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο και τυλίχθηκε στις φλόγες, λίγο μετά την απογείωσή του. Οι έξι άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό κατάφεραν να επιβιώσουν, φέροντας μόνο ελαφρά τραύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2026, κοντά στο αεροδρόμιο Del Norte, στην περιοχή Αποδάκα της πολιτείας Νουέβο Λεόν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος τύπου Piper Malibu 46 παρουσίασε απώλεια ισχύος κατά την προσπάθεια απογείωσης, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να αποκτήσει το απαραίτητο ύψος.

Στη συνέχεια, πέρασε την περίφραξη του αεροδρομίου και κατέληξε στον αυτοκινητόδρομο Μοντερέι - Νουέβο Λαρέδο, όπου μετά την πρόσκρουση ξέσπασε φωτιά.

Η συντριβή προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ στον αυτοκινητόδρομο κινούνταν εκείνη την ώρα οχήματα.

Στο αεροσκάφος βρίσκονταν δύο πιλότοι και τέσσερις επιβάτες. Οι διασώστες τούς παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξαν νεκροί ή σοβαρά τραυματίες μεταξύ των επιβαινόντων.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα στο ταμπλό διερχόμενου οχήματος. Στα πλάνα φαίνεται το αεροσκάφος να κατεβαίνει προς τον δρόμο και να κινείται προς την απέναντι πλευρά του αυτοκινητοδρόμου, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονται άλλα αυτοκίνητα.

Το οπτικό υλικό κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνει την πορεία του αεροσκάφους προς τον δρόμο και τη συντριβή του ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα.

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