Snapshot Κυβερνητικό αεροσκάφος του Κατάρ προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Βέρνης παρά πλευρικούς ανέμους 65 χλμ./ώρα.

Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με την τεχνική «crab landing», όπου το αεροπλάνο πλησιάζει τον διάδρομο υπό γωνία για να αντισταθμίσει τους ισχυρούς πλευρικούς ανέμους.

Το Airbus A320, ένα από τα μεγαλύτερα αεροσκάφη που προσγειώνονται στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, ολοκλήρωσε την προσγείωση χωρίς προβλήματα, παρά τις απαιτητικές καιρικές συνθήκες.

Η προσγείωση έγινε μία ημέρα πριν την επίσημη επίσκεψη του εμίρη του Κατάρ στην Ελβετία και καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά μέσα.

Παρατηρητές και ειδικοί επαίνεσαν την ικανότητα των πιλότων να διαχειριστούν την δύσκολη αυτή προσέγγιση υπό ισχυρούς πλευρικούς ανέμους. Snapshot powered by AI

Μια εντυπωσιακή προσγείωση καταγράφηκε στο αεροδρόμιο της Βέρνης, στην Ελβετία, όταν κυβερνητικό αεροσκάφος του Κατάρ αναγκάστηκε να προσεγγίσει τον διάδρομο σχεδόν πλαγίως, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, στο αεροδρόμιο Bern-Belp, μία ημέρα πριν από την έναρξη της επίσημης επίσκεψης του εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, στην Ελβετία.

Το αεροσκάφος, ένα Airbus A320 της Qatar Amiri Flight, μετέφερε μέλη της κυβερνητικής αντιπροσωπείας του Κατάρ και βρέθηκε αντιμέτωπο με ανέμους που έφταναν σε ριπές τα 65 χιλιόμετρα την ώρα.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το αεροπλάνο φαίνεται να πλησιάζει τον διάδρομο υπό γωνία, με τη μύτη του στραμμένη προς διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη της πορείας του. Λίγο πριν αγγίξει το έδαφος, ευθυγραμμίζεται με τον διάδρομο και ολοκληρώνει με επιτυχία την προσγείωση.

🇶🇦🇨🇭 Qatar’s royal jet landing in Bern like a crab in 65 km/h winds. It touched down safely ahead of the Emir’s state visit to Switzerland. The Emir took a different plane. Lucky him! Writer: Julie https://t.co/LyUk3USbjg — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 19, 2026

Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές, καθώς το μεγάλο αεροσκάφος δείχνει να κινείται πλαγίως στον αέρα, ενώ οι πιλότοι προσπαθούν να αντισταθμίσουν την επίδραση των πλευρικών ανέμων.

Παρά τις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα στους επιβαίνοντες.

Qatar Amiri Flight A320 Makes a Challenging Approach Into Bern, Switzerland! https://t.co/NDSk0Aiu6J — BladudX (@BladudX) November 18, 2026

«Περίμενα ότι θα ματαίωναν την προσγείωση»

Αυτόπτης μάρτυρας της εντυπωσιακής προσέγγισης ήταν ο Ματίας Χένι, έμπειρος παρατηρητής αεροσκαφών, ο οποίος κατέγραψε το περιστατικό σε βίντεο.

Μιλώντας στο ελβετικό μέσο 20 Minuten, εξήγησε ότι οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα περίπου 16 κόμβων, ενώ οι ριπές έφταναν τους 35 κόμβους, δηλαδή περίπου τα 65 χλμ./ώρα.

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της προσέγγισης πίστεψε αρκετές φορές ότι οι πιλότοι θα εγκατέλειπαν την προσπάθεια προσγείωσης και θα πραγματοποιούσαν επανακύκλωση, ανεβάζοντας ξανά το αεροσκάφος σε ύψος.

«Εντυπωσιάστηκα πραγματικά πάρα πολύ», δήλωσε, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο το πλήρωμα διαχειρίστηκε τις δύσκολες συνθήκες.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το Airbus A320 συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα αεροσκάφη που προσγειώνονται στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, γεγονός που έκανε το θέαμα ακόμη πιο ασυνήθιστο.

Τι είναι η τεχνική «crab landing» που χρησιμοποίησαν οι πιλότοι

Η εικόνα ενός αεροσκάφους που πλησιάζει τον διάδρομο υπό γωνία μπορεί να προκαλεί ανησυχία στους επιβάτες και στους θεατές, ωστόσο πρόκειται για μια γνωστή και προβλεπόμενη τεχνική της αεροπορίας.

Ο ελιγμός ονομάζεται crab approach, επειδή το αεροπλάνο μοιάζει να κινείται πλαγίως, όπως ένας κάβουρας.

Όταν ισχυροί άνεμοι πνέουν κάθετα ή διαγώνια προς τον διάδρομο προσγείωσης, οι πιλότοι στρέφουν τη μύτη του αεροσκάφους προς την κατεύθυνση από την οποία έρχεται ο άνεμος. Με αυτόν τον τρόπο αντισταθμίζουν την πλευρική μετατόπιση που προκαλείται από τις ριπές και διατηρούν την επιθυμητή πορεία.

Καθώς το αεροσκάφος πλησιάζει το έδαφος, οι πιλότοι πραγματοποιούν τις απαραίτητες διορθώσεις, ώστε οι τροχοί να έρθουν σε επαφή με τον διάδρομο με τον κατάλληλο προσανατολισμό.

Η τεχνική διδάσκεται κατά την εκπαίδευση των χειριστών και εφαρμόζεται σε αεροδρόμια όπου επικρατούν ισχυροί πλευρικοί άνεμοι.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ένταση των ριπών και οι εμφανείς διορθώσεις της πορείας του αεροσκάφους δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα, το οποίο καταγράφηκε από παρατηρητές που βρίσκονταν κοντά στο αεροδρόμιο.

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