Το κόλπο Μαροκινών για να προσγειώσουν αεροσκάφος από Τουρκία στη Ρώμη - Προσπάθησαν να αποδράσουν

Έξι επιβάτες προσπάθησαν να διαφύγουν στην πίστα του ιταλικού αεροδρομίου

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Το κόλπο Μαροκινών για να προσγειώσουν αεροσκάφος από Τουρκία στη Ρώμη - Προσπάθησαν να αποδράσουν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Έξι Μαροκινοί επιβάτες επιχείρησαν να διαφύγουν από πτήση από Τουρκία προς Μαρόκο, προκαλώντας έκτακτη προσγείωση στη Ρώμη.
  • Η προσγείωση έγινε με την πρόφαση λιποθυμίας επιβάτη, που αποδείχθηκε προσχεδιασμένη απόπειρα απόδρασης.
  • Τέσσερις από τους δραπέτες συνελήφθησαν και επανήλθαν στο αεροσκάφος, ενώ η αστυνομία περιπολούσε γύρω από το αεροπλάνο.
  • Η απογείωση του αεροσκάφους αναβλήθηκε μέχρι να εντοπιστούν όλοι οι δραπέτες.
  • Οι υπόλοιποι επιβάτες αναγκάστηκαν να παραμείνουν περίπου πέντε ώρες μέσα στο αεροπλάνο.
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Σε έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ρώμης, στην Ιταλία, μετά τη «λιποθυμία» εντός επιβάτη, που αποδείχθηκε ωστόσο μία σχεδιασμένη απόπειρα διαφυγής Μαροκινών μεταναστών.

Η πτήση από την Τουρκία προς το Μαρόκο, όπως περιγράφει σε βίντεό του, ο δημιουργός περιεχομένου Kahvil White, επιβάτης του αεροσκάφους, χρειάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στη Ρώμη, με την αιτιολογία ότι ένας επιβάτης λιποθύμησε.

Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για σχέδιο απόδρασης. Περίπου 6 άτομα ξεπέρασαν το πλήρωμα καμπίνας, κατέβηκαν από το αεροπλάνο και προσπάθησαν να δραπετεύσουν τρέχοντας στην πίστα.

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία περιπολούσε γύρω από το αεροπλάνο, ενώ 4 από τους δραπέτες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν πίσω στο αεροπλάνο. Η αστυνομία δεν επέτρεψε την απογείωση του αεροπλάνου μέχρι να εντοπιστούν όλοι οι δραπέτες. Οι επιβάτες αναγκάστηκαν να περιμένουν περίπου 5 ώρες μέσα στο αεροπλάνο.

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