Το κόλπο Μαροκινών για να προσγειώσουν αεροσκάφος από Τουρκία στη Ρώμη - Προσπάθησαν να αποδράσουν

Snapshot Έξι Μαροκινοί επιβάτες επιχείρησαν να διαφύγουν από πτήση από Τουρκία προς Μαρόκο, προκαλώντας έκτακτη προσγείωση στη Ρώμη.

Η προσγείωση έγινε με την πρόφαση λιποθυμίας επιβάτη, που αποδείχθηκε προσχεδιασμένη απόπειρα απόδρασης.

Τέσσερις από τους δραπέτες συνελήφθησαν και επανήλθαν στο αεροσκάφος, ενώ η αστυνομία περιπολούσε γύρω από το αεροπλάνο.

Η απογείωση του αεροσκάφους αναβλήθηκε μέχρι να εντοπιστούν όλοι οι δραπέτες.

Οι υπόλοιποι επιβάτες αναγκάστηκαν να παραμείνουν περίπου πέντε ώρες μέσα στο αεροπλάνο. Snapshot powered by AI

Σε έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ρώμης, στην Ιταλία, μετά τη «λιποθυμία» εντός επιβάτη, που αποδείχθηκε ωστόσο μία σχεδιασμένη απόπειρα διαφυγής Μαροκινών μεταναστών.

Η πτήση από την Τουρκία προς το Μαρόκο, όπως περιγράφει σε βίντεό του, ο δημιουργός περιεχομένου Kahvil White, επιβάτης του αεροσκάφους, χρειάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στη Ρώμη, με την αιτιολογία ότι ένας επιβάτης λιποθύμησε.

Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για σχέδιο απόδρασης. Περίπου 6 άτομα ξεπέρασαν το πλήρωμα καμπίνας, κατέβηκαν από το αεροπλάνο και προσπάθησαν να δραπετεύσουν τρέχοντας στην πίστα.

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία περιπολούσε γύρω από το αεροπλάνο, ενώ 4 από τους δραπέτες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν πίσω στο αεροπλάνο. Η αστυνομία δεν επέτρεψε την απογείωση του αεροπλάνου μέχρι να εντοπιστούν όλοι οι δραπέτες. Οι επιβάτες αναγκάστηκαν να περιμένουν περίπου 5 ώρες μέσα στο αεροπλάνο.