Snapshot Το σεισμογραφικό σκάφος «Ramform Tethys» της TGS ξεκίνησε σεισμικές έρευνες στο Νότιο Ιόνιο για λογαριασμό της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY.

Οι σεισμικές έρευνες θα διαρκέσουν έως τα τέλη Ιανουαρίου 2027, μετά την έκδοση NAVTEX και την έγκριση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι εργασίες ξεκινούν από τα θαλάσσια οικόπεδα «Α2» και «Νότια Πελοπόννησος» και υπάρχει ενδεχόμενο επέκτασης νότια της Κρήτης. Snapshot powered by AI

Στα νερά του Νότιου Ιονίου πλέει εδώ και λίγη ώρα το σκάφος «Ramform Tethys» της TGS που θα πραγματοποιήσει τις σεισμικές έρευνες για λογαριασμό της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, οι έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες. Το σεισμογραφικό σκάφος θα ξεκινήσει τις έρευνες μετά και την έγκριση του αιτήματος για έκδοση NAVTEX. Οι συγκεκριμένες ερευνητικές εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Ιανουαρίου 2027.

Το ερευνητικό σκάφος «Ramform Tethys» βρίσκεται εδώ και μέρες στο Κρητικό Πέλαγος, σηματοδοτώντας την έναρξη των σεισμικών ερευνών της Chevron στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη HELLENiQ ENERGY, για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Οι πρώτες γεωφυσικές εργασίες ξεκινούν από τα θαλάσσια οικόπεδα «Α2» και «Νότια Πελοπόννησος», με το πρόγραμμα να προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 7 Ιανουαρίου 2027. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των ερευνών στις δύο παραχωρήσεις νότια της Κρήτης.

Οι έρευνες θα αποτυπώσουν τη γεωλογική δομή του υπεδάφους, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Δεν σημαίνουν, ωστόσο, ότι έχουν εντοπιστεί ήδη εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα.

Εφόσον τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, η επενδυτική απόφαση για πιθανή ερευνητική γεώτρηση στα οικόπεδα της Πελοποννήσου εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ληφθεί το 2030-2031.

Διαβάστε επίσης