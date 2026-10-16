Σταύρος Παπασταύρου στο Ηράκλειο: Πριν από το τέλος του 2026 οι σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης

Snapshot Οι σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης, του Ιονίου και νότια της Πελοποννήσου θα ξεκινήσουν πριν από το τέλος του 2026.

Ο σχεδιασμός των ερευνών προχωρά σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα χωρίς αλλαγές στον χρονικό ορίζοντα.

Η υλοποίηση των σεισμικών ερευνών θα γίνει με αυστηρή τήρηση περιβαλλοντικών προϋποθέσεων.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε τη δυνατότητα συμβατότητας της οικονομικής ανάπτυξης με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η δήλωση έγινε στο Ηράκλειο μετά τα εγκαίνια της ανανεωμένης έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Snapshot powered by AI

Πριν από το τέλος του 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας σε ερώτηση του neakriti.gr για το χρονοδιάγραμμα των ερευνών που αφορούν το νησί.

Η δήλωση έγινε στο Ηράκλειο, αμέσως μετά τα εγκαίνια της ανανεωμένης μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, με τον υπουργό να διευκρινίζει ότι ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου και νότια της Πελοποννήσου, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη τήρησης αυστηρών περιβαλλοντικών προϋποθέσεων.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις σεισμικές έρευνες προχωρά σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, προσδιορίζοντας ως χρονικό ορίζοντα έναρξης το διάστημα έως το τέλος του έτους.

Ειδικότερα, ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα των ερευνητικών δραστηριοτήτων που αφορούν την Κρήτη, ο κ. Παπασταύρου διευκρίνισε ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν σε θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου, νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης.

«Οι σεισμικές έρευνες θα ξεκινήσουν στην περιοχή του Ιονίου, νοτίως της Πελοποννήσου και νοτίως της Κρήτης, πριν το τέλος του χρόνου, όπως ακριβώς είχε σχεδιαστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με προσεκτικό σχεδιασμό και με τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών προϋποθέσεων.

«Προχωρούμε με σχεδιασμό αλλά και σύνεση», σημείωσε, επιμένοντας ότι η ανάπτυξη των ενεργειακών δραστηριοτήτων πρέπει να συμβαδίζει με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Συνδέοντας μάλιστα την απάντησή του με το περιεχόμενο της εκδήλωσης στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ο υπουργός επανέλαβε τη θέση ότι η οικονομική ανάπτυξη και η περιβαλλοντική προστασία δεν αποτελούν αντικρουόμενες επιδιώξεις, αλλά μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά.

Ο κ. Παπασταύρου κατέστησε σαφές ότι δεν προβλέπεται, με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, μεταβολή του χρονικού ορίζοντα για την έναρξη των σεισμικών ερευνών.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

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