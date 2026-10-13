Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος σημείο σύγκλισης με την αντιπολίτευση

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε παράλληλα ότι η προώθηση των ενεργειακών υποδομών και διασυνδέσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ελλάδας

Παναγιώτης Βελισσάρης

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος σημείο σύγκλισης με την αντιπολίτευση
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  • Ο Κάθετος Διάδρομος αναγνωρίζεται ως έργο εθνικής σημασίας με σύγκλιση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, όπως ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.
  • Η προώθηση ενεργειακών υποδομών και διασυνδέσεων ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας.
  • Η κυβέρνηση σχεδιάζει στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης των νοικοκυριών χωρίς να διακινδυνεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα.
  • Προβλέπεται σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, καλύπτοντας περίπου 1.170.000 νοικοκυριά.
  • Η είσοδος της εταιρείας Meridiam στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου δημιουργεί προϋποθέσεις για την υλοποίησή του και τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου.
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Την ανάγκη στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, με παράλληλη διαφύλαξη της δημοσιονομικής σταθερότητας, υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

«ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ συμφωνούν ότι είναι εθνική η σημασία του Κάθετου Διαδρόμου»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στον Κάθετο Διάδρομο, ως πεδίο σύγκλισης μεταξύ των κομμάτων. «Τόσο η κυβέρνηση, όσο και οι εκπρόσωποι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, όπως για παράδειγμα ο κ. Μανιάτης, και της ΕΛΑΣ συμφωνούν ότι είναι εθνική η σημασία του Κάθετου Διαδρόμου. Είναι σημαντικό να συζητάμε και για όσα συμφωνούμε», ανέφερε ο υπουργός σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία του έργου για τη χώρα, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να αναδεικνύονται στον δημόσιο διάλογο τα πεδία στα οποία υπάρχει σύγκλιση ως προς τα ενεργειακά ζητήματα.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε παράλληλα ότι η προώθηση των ενεργειακών υποδομών και διασυνδέσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ελλάδας, την αναβάθμιση του γεωπολιτικού της ρόλου και τη διασφάλιση αξιόπιστων ενεργειακών διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πιέσεις που διαμορφώνονται στις τιμές της ενέργειας, ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει άμεσα στοχευμένες παρεμβάσεις για την προστασία των πολιτών. Όπως σημείωσε, οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών, χωρίς να τίθεται όμως σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα, η οποία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε συνθήκες διεθνούς αβεβαιότητας και γεωπολιτικών αναταραχών.

«Τη δημοσιονομική σταθερότητα, μέσα σε αυτή την παγκόσμια κρίση, πρέπει να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού», ανέφερε, τονίζοντας παράλληλα ότι «η συλλογική πρόοδος πρέπει να οδηγεί σε ατομική προκοπή, αλλά με μέτρο, ώστε να κρατάμε δυνάμεις για τη δύσκολη διαδρομή του χειμώνα». Και προσέθεσε ότι «η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία και τη Σουηδία είναι οι τρεις χώρες που αναλογικά με το ΑΕΠ έχουν κάνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στήριξης στα ενεργειακά». «Μετρημένα, στοχευμένα, συγκεκριμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας τη φιλοσοφία των παρεμβάσεων.

Ο κ. Παπασταύρου προανήγγειλε δύο σημαντικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών ενόψει του χειμώνα, οι οποίες αφορούν στη σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, αλλά και σε επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλιστα υπογράμμισε ότι το επίδομα αφορά διαφορετικές μορφές θέρμανσης και καλύπτει περίπου 1.170.000 νοικοκυριά. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με τον στόχο που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη γεωγραφική διάσταση της στήριξης, δεδομένου ότι οι ανάγκες θέρμανσης είναι διαφορετικές από περιοχή σε περιοχή.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στην πορεία των μεγάλων ενεργειακών διασυνδέσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση που αφορά στην Κύπρο.

Όπως εξήγησε, η είσοδος της γαλλικής εταιρείας Meridiam, μίας εταιρείας πολύ εξειδικευμένης, η οποία έχει κάνει τη διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου-Γερμανίας, στο μετοχικό κεφάλαιο του έργου τον Αύγουστο και οι ενέργειες που ακολούθησαν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την προώθηση της υλοποίησής του. «Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο, που τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και συνδέεται με τον ευρύτερο σχεδιασμό για την Ανατολική Μεσόγειο.

Η είσοδος της Meridiam επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα του έργου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Για το χρονοδιάγραμμα, εκτίμησε ότι το έργο προχωρά και ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές, διευκρινίζοντας ότι τα επόμενα βήματα εξαρτώνται από την εταιρεία που υλοποιεί το έργο.

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