Παπασταύρου: Αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1,17 εκατ. πολίτες - Επιδότηση και στην αντλία

Snapshot Η κυβέρνηση θα αυξήσει το επίδομα θέρμανσης για 1,17 εκατομμύρια πολίτες, με επιδότηση και στην αντλία καυσίμου.

Ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος της Ελλάδας θεωρείται έργο εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Η Ελλάδα πέτυχε την αποδοχή του αιτήματός της για ρήτρα διαφυγής που επιτρέπει επενδύσεις στην ενεργειακή αποθήκευση ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Υπάρχει συνεχής προσπάθεια στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της βιομηχανίας στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η χώρα επιδιώκει να ενισχύσει την ενεργειακή της αυτονομία μέσω της ελληνικής γεώτρησης φυσικού αερίου και της εκμετάλλευσης των διυλιστηρίων που διαθέτει. Snapshot powered by AI

«Ανάσα» για 1,17 εκατομμύρια φορολογούμενους αναμένεται να δώσει η κυβέρνηση ενόψει του δύσκολου ενεργειακά χειμώνα, με τις τιμές του πετρελαίου να είναι απλησίαστες για πολλά νοικοκυριά.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τοποθετήθηκε στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» για τις τελευταίες εξελίξεις στην ενέργεια.

Για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο είπε: «Η επίσκεψή του αποτυπώνει το ιστορικά υψηλό επίπεδο στο οποίο είναι οι σχέσεις μεταξύ της χώρας μας και της Αμερικής. Ένα επίπεδο το οποίο εκφράζει και τους δεσμούς φιλίας που υπάρχει μεταξύ των λαών. Η επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταραχών και ανακατατάξεων, νομίζω αναγνωρίζει ότι η χώρα μας είναι ένας παράγοντας ασφάλειας στην περιοχή. Και συγχρόνως οι συμφωνίες αυτές αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν δύο βασικοί πυλώνες που έχει αυτή η συνεργασία. Ο ένας είναι η άμυνα, ο οποίος είναι και διαχρονικός και ο δεύτερος είναι η ενέργεια. Στην ενέργεια η Αμερική και η χώρα μας συνεργάζονται για να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. Οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, η Exxon Mobil και η Chevron δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης», υπογράμμισε αρχικά.

Για τον Κάθετο Διάδρομο: «Ο κάθετος διάδρομος είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας, γιατί οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν πάρει μια απόφαση απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Άρα τίθεται ένα θέμα από πού θα προέλθει η αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου. Η χώρα μας έχει υποδομές οι οποίες της επιτρέπουν να είναι ένας αξιόπιστος διάδρομος για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. Και να ξέρουμε ότι αυτό σημαίνει ότι περιορίζεται ο ρόλος άλλων χωρών. Γιατί αυτά τα δισεκατομμύρια BCM που πρέπει να πάνε στην Ουγγαρία, στη Σλοβακία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, αν δεν έρθουν από εδώ, δεν είναι ότι δεν θα πάνε καθόλου. Θα πάνε για παράδειγμα την Τουρκία. Οπότε είναι πολύ σημαντική η επιτυχία του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος ξεκίνησε πέρσι. Είχε αρκετές δυσκολίες στην αρχή και ρυθμιστικές και εμπορικές. Τώρα έχουν γίνει πολλά βήματα και υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την αγορά. Nα ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή ο κάθετος διάδρομος θα κάνει χρήση το αμερικανικό LNG. Αυτό δε σημαίνει ότι είναι μόνο για το αμερικανικό LNG. Σε έναν χρόνο, το 2027, θα έχουμε από την Κύπρο φυσικό αέριο από τον Κρόνο. Μπορεί και από εμάς λίγα χρόνια πιο πέρα. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κάθετο διάδρομο για να φτάσει στην Δυτική Ευρώπη, οπότε είναι ένα έργο ευρύτερης αρχιτεκτονικής για την περιοχή».

Για την τιμή του φυσικού αερίου: «Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη αντιδράει με σχετική καθυστέρηση. Σας θυμίζω, τα είχαμε πει και εδώ όταν ξεκίνησε η κρίση, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή τον Μάρτιο και είχε ζητήσει η Ελλάδα, να πάρουμε μέτρα, να δοθούν ευελιξίες στις χώρες. Οι περισσότεροι συνάδελφοί μου είχαμε μάλιστα σε δημόσια συζήτηση με την ομόλογό μου της Σουηδίας, είχαμε μια δημόσια αντιπαράθεση γιατί τα κράτη από το Βορρά έλεγαν ας δούμε τι θα γίνει μέχρι τον Ιούνιο, θα τελειώσει η σύγκρουση σε λίγες βδομάδες. Άρα η Ευρώπη δυστυχώς δεν αντιδράει γρήγορα. Όμως, τώρα είναι σαφές ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται να πάρει μέτρα. Την Παρασκευή, πριν από 48 ώρες, η χώρα μας ήταν η πρώτη στην οποία έγινε δεκτό το αίτημα της ρήτρας διαφυγής, δηλαδή να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις στην ενέργεια, αποθήκευση ενεργειακή. Μιλάμε για το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν θα έρθει άμεσα στην «τσέπη» του καταναλωτή, γιατί αυτό δεν το επιτρέπει η Ευρώπη και σε αυτό προσπαθεί η χώρα μας να πετύχει. Δεν το έχουμε πετύχει ακόμα να αλλάξει αυτή η αρχιτεκτονική. Πολύ σωστά λέτε, αυτό το ένα δις θα πάει, δεν είναι αμελητέο. Θα πάει σε δημόσια κτίρια, σε σχολεία, σε νηπιαγωγεία για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αυτονομία. Αυτό όμως δεν πάει στην τσέπη του καταναλωτή άμεσα γιατί δεν το επιτρέπει η Ευρώπη. Προσπαθούμε οι χώρες οι οποίες έχουν πλεονάσματα να μπορούν στοχευμένα να βοηθήσουν άμεσα».

Αναφορικά με την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε: «Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι’ αυτό γίνεται όλη αυτή, όλη αυτή η διπλωματική «μάχη». Γιατί στην πραγματικότητα, αν οι δείκτες της Ευρώπης πάνε καλά, αλλά οι Ευρωπαίοι πολίτες δυσκολεύονται, αν η συνολική πρόοδος της χώρας μας δεν φτάνει σε κάθε έναν πολίτη, σε ατομική πρόοδο του κάθε νοικοκυριού, τότε αυτό μένει στα χαρτιά. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιοριστεί η κατανάλωση είναι, είναι σαφές ότι δεν αντανακλά το εύρος του προβλήματος. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το δημοσιονομικό, επέτρεψε, λόγω της ενεργειακής κρίσης, να δοθεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Αυτό αξιοποιήσαμε. Τα 95 εκατομμύρια. Όταν μπορείς να έχεις την ανταγωνιστική ελληνική βιομηχανία, αυτό σημαίνει μπορείς να διατηρείς το να είσαι ανταγωνιστικός και να μπορείς να κάνεις εξαγωγές. Αυτό σημαίνει ότι δε μετακυλίεται το ενεργειακό κόστος στα προϊόντα που έχει ο καθένας μας στο σπίτι του. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζονται και αυξάνονται οι θέσεις εργασίας και έτσι φτάνουμε στο ιστορικό 7,4 και 600 χιλιάδες άνθρωποι έχουν βρει εργασία από το 2019. Άρα μη λέμε τη βιομηχανία αποτυπώνοντας ότι είναι κάτι αποκομμένο. Απλώς δεν πρέπει να κάνουμε ανταγωνισμό μεταξύ των κοινωνικών ομάδων».

Για τη μικρομεσαία επιχείρηση: «Τον Ιούνιο του 2025 ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε αυτή την αύξηση των τιμών, είχε δοθεί ένα πρόγραμμα το οποίο ειδικά για τα ζαχαροπλαστεία, για τα αρτοποιεία, είχε πιο αυξημένη επιδότηση. Είμαστε εδώ. Δεν μπορούμε να ναρκοθετήσουμε τη δημοσιονομική πρόοδο που έχει γίνει. Αυτό το οποίο έχουμε είναι ότι επιχειρούμε μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση με τη βιομηχανία στα πλαίσια που μας επέτρεψε η Ευρώπη. Γίνεται μια συζήτηση. Θα γίνει και Σύνοδος Κορυφής με ακριβώς αυτό το θέμα».

Για την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ και Πούτιν και ένα πιθανό όφελος της Ελλάδας: «Κοιτάξτε, είναι όντως μια πολύ σημαντική είδηση. Θα φανούν οι επιπτώσεις που θα έχει στις τιμές. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, αποτυπώνει μια διαφορά προσέγγισης Ευρώπης και Αμερικής. Αυτό επιβεβαιώνει τη σημασία της δικιάς μας πολιτικής, της στρατηγικής της χώρας μας. Πρέπει να μάθουμε να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Γι’ αυτό έχει σημασία να μπορέσουμε να έχουμε την ελληνική γεώτρηση για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια, να έχουμε αν μπορούμε να είμαστε εμείς παραγωγοί φυσικού αερίου και γι’ αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία που έχουμε τα διυλιστήρια στην Ελλάδα, ενώ πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες έσπευσαν να τα κλείσουν, για να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε εμείς ντίζελ και πετρελαιοειδή προϊόντα και να μη χρειαζόμαστε να στηριζόμαστε σε άλλους. Νομίζω είμαστε σε μια γεωπολιτική περίοδο μεγάλων αναταραχών και αλλαγών. Θεωρώ ότι θα έχει μια επίπτωση. Όμως, δεν ξέρω αυτό πώς θα εκληφθεί και από την Ευρώπη. Γιατί στην πραγματικότητα αποτυπώνει μια διαφορά προσέγγισης. Σε εμάς μας κάνει να τρέξουμε πιο γρήγορα, να ενισχύσουμε τη δική μας ενεργειακή αυτονομία».

Για την ενεργειακή κρίση: «Όταν ξεκίνησε η κρίση τον Μάρτιο, πολλοί προέβλεπαν ότι θα τελειώσει στις αρχές Απριλίου. Μετά είπαν σίγουρα πριν το καλοκαίρι, γιατί η Αμερική δεν μπορεί να πάει το Σεπτέμβριο μετά είπαν σίγουρα το Σεπτέμβριο. Όποιος κάνει πρόβλεψη νομίζω δεν αντιλαμβάνεται πόσο σύνθετη είναι η πραγματικότητα. Και είδατε χθες ότι έγινε επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ με πολλούς νεκρούς. Άρα δεν υπάρχει αποκλιμάκωση. Υπάρχει κλιμάκωση. Άρα αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει κάθε χώρα να κάνει είναι να διατηρεί την πολιτική και οικονομική σταθερότητα, για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα περιβάλλον παγκόσμιο που είναι γεμάτο κρίσεις».

Για τα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει η κυβέρνηση: «Αυτό που πρέπει να περιμένουν ότι θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση της επιδότησης για 1.170.000 συμπολίτες μας. Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο πρωθυπουργός, να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι. Στην αντλία θα έχουμε επιδότηση».