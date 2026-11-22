Snapshot Ο Γιώργος Βουλγαράκης επιστρέφει στην ενεργό πολιτική μέσω της κριτικής επιτροπής των Debate Playoffs της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναζητά νέα πολιτικά ταλέντα ηλικίας 18-35 ετών για να ενταχθούν στα γαλάζια ψηφοδέλτια και τον κομματικό μηχανισμό.

Τα Debate Playoffs λειτουργούν ως πολιτικό casting, όπου νέοι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε δημόσιο λόγο και πολιτικά debate για να ξεχωρίσουν.

Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει την ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού της συνδυάζοντας την εμπειρία παλαιότερων στελεχών με τη νέα γενιά.

Η πρωτοβουλία έχει στόχο να δημιουργήσει μια οργανωμένη διαδικασία ανάδειξης νέων στελεχών και όχι απλώς να ανακυκλώσει τα ίδια πρόσωπα στα ψηφοδέλτια. Snapshot powered by AI

Μια ενδιαφέρουσα πολιτική επιστροφή, αλλά και ένα φιλόδοξο σχέδιο ανανέωσης του στελεχιακού δυναμικού της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται πίσω από την πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για την ανάδειξη νέων πολιτικών προσώπων. Και αν υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει στην προσπάθεια αυτή, αυτό είναι αναμφίβολα του Γιώργου Βουλγαράκη.

Ο άλλοτε πανίσχυρος υπουργός των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμανλή, που τα προηγούμενα χρόνια είχε βρεθεί μακριά από την ενεργό κομματική και κοινοβουλευτική δράση, επιστρέφει στο γαλάζιο προσκήνιο με έναν διαφορετικό ρόλο. Αυτή τη φορά δεν βρίσκεται στη θέση του διαγωνιζόμενου, αλλά σε εκείνη του κριτή. Καλείται να αξιολογήσει τη νέα γενιά πολιτικών στελεχών, να εντοπίσει τα πρόσωπα που διαθέτουν ικανότητα στον δημόσιο λόγο και να συμβάλει στην αναζήτηση των ανθρώπων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το επόμενο δυναμικό της παράταξης.

Η παρουσία του στα Debate Playoffs της ΝΔ δεν περνά απαρατήρητη. Είναι κάτι σαν το The Voice της πολιτικής. Ο Γιώργος Βουλγαράκης, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική πολιτική το 2009, μετά την υπόθεση του Βατοπεδίου και την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις εκλογές εκείνης της χρονιάς, επιστρέφει πλέον σε μια διαδικασία με σαφές πολιτικό αποτύπωμα. Μια επιστροφή που έχει και έναν συμβολισμό: η Νέα Δημοκρατία δεν αναζητά μόνο καινούργια πρόσωπα, αλλά φαίνεται να θέλει να αξιοποιήσει και την εμπειρία παλαιότερων στελεχών της.

Από την παλιά φρουρά στη νέα γενιά

Ο Βουλγαράκης δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Με διαδρομή από τη ΔΑΠ και την ΟΝΝΕΔ, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος, πέρασε από σημαντικά κυβερνητικά πόστα, όπως τα υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Ναυτιλίας, και για αρκετά χρόνια συγκαταλεγόταν στα προβεβλημένα στελέχη της κεντροδεξιάς παράταξης.

Η επιστροφή του, επομένως, σε μια κομματική διαδικασία με πρωταγωνιστικό ρόλο στην αξιολόγηση νέων ανθρώπων έχει τη δική της σημασία. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η Πειραιώς επιχειρεί να ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με στελέχη διαφορετικών γενεών και να ανανεώσει το πολιτικό της δυναμικό.

Άλλωστε, ο πρώην υπουργός έχει ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια συστηματικά με τη ρητορική, την τέχνη του δημόσιου λόγου και τις τεχνικές πειθούς, αξιοποιώντας και την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα. Με αυτή την ιδιότητα, η παρουσία του στην κριτική επιτροπή αποκτά και μια πρόσθετη διάσταση.

Ο Κυρανάκης ψάχνει τους επόμενους υποψήφιους

Στην άλλη πλευρά της εξίσωσης βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος έχει αναλάβει να τρέξει την προσπάθεια ανανέωσης του κομματικού στελεχιακού δυναμικού. Ο γραμματέας της ΝΔ επιχειρεί να δημιουργήσει μια δεξαμενή νέων ανθρώπων, ηλικίας 18 έως 35 ετών, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην κομματική δομή, να αποκτήσουν δημόσιο λόγο και, γιατί όχι, να διεκδικήσουν μια θέση στα επόμενα γαλάζια ψηφοδέλτια.

Η λογική είναι σχετικά απλή: Αντί το κόμμα να αναζητά νέα πρόσωπα μόνο την τελευταία στιγμή πριν από τις εκλογές, επιχειρεί να τα εντοπίσει εγκαίρως, να δοκιμάσει τις δυνατότητές τους και να τους δώσει την ευκαιρία να αναδειχθούν μέσα από μια οργανωμένη διαδικασία.

Τα Debate Playoffs αποτελούν ουσιαστικά ένα πολιτικό casting. Ένα φυτώριο νέων ταλέντων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναμετρηθούν σε διαδοχικά debate, να παρουσιάσουν τις θέσεις τους και να υπερασπιστούν τις απόψεις τους σε ζητήματα κυβερνητικής πολιτικής, από την Παιδεία και την Υγεία μέχρι την Άμυνα και την Ασφάλεια.

Στο τέλος της διαδρομής, όσοι ξεχωρίσουν θα έχουν αποκτήσει κάτι περισσότερο από μια συμμετοχή σε μια κομματική εκδήλωση: θα έχουν μπει στο ραντάρ της ηγεσίας και του κομματικού μηχανισμού για πιθανή μελλοντική αξιοποίηση.

Το «The Voice» της Πειραιώς με κριτές τα βαριά ονόματα

Η διαδικασία έχει, πάντως, και αρκετά τηλεοπτικά χαρακτηριστικά. Αντί για τραγουδιστές, υπάρχουν νέοι που διεκδικούν μια ευκαιρία στην πολιτική. Αντί για coaches, υπάρχει μια κριτική επιτροπή με βαριά ονόματα της Νέας Δημοκρατίας.

Στην τελική φάση βρίσκονται πρόσωπα όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Μάκης Βορίδης, ο Άκης Σκέρτσος και ο Γιώργος Βουλγαράκης, ενώ ο ίδιος ο Κυρανάκης έχει την ευθύνη της πρωτοβουλίας.

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Πειραιώς στήνει το δικό της «The Voice» της πολιτικής. Μόνο που εδώ δεν αναζητούνται οι καλύτερες φωνητικές χορδές, αλλά εκείνοι που μπορούν να σταθούν σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, να υπερασπιστούν μια πολιτική θέση, να απαντήσουν σε δύσκολες ερωτήσεις και να εκπροσωπήσουν την παράταξη στον δημόσιο διάλογο.

Και φυσικά, το μεγάλο έπαθλο δεν είναι ένα δισκογραφικό συμβόλαιο, αλλά μια πιθανή θέση στην επόμενη γενιά των γαλάζιων στελεχών. Ακόμη και μια θέση σε ψηφοδέλτιο, εφόσον στο μέλλον κριθεί ότι κάποιος διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναζητά η ηγεσία.

Το πολιτικό μήνυμα πίσω από το εγχείρημα

Πέρα από τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας, υπάρχει και μια ευρύτερη πολιτική στόχευση. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να δείξει ότι διαθέτει μηχανισμούς ανανέωσης, ότι μπορεί να προσελκύσει ανθρώπους που δεν έχουν προηγούμενη κομματική διαδρομή και ότι δεν περιορίζεται στην ανακύκλωση των ίδιων προσώπων.

Ταυτόχρονα, η παρουσία του Βουλγαράκη και άλλων έμπειρων στελεχών στην προσπάθεια δείχνει ότι η ανανέωση δεν σημαίνει απαραίτητα απομάκρυνση της παλιάς φρουράς. Αντιθέτως, η εμπειρία των παλαιότερων μπορεί να συνδυαστεί με τον ενθουσιασμό και τις φιλοδοξίες των νεότερων.

Το ερώτημα, βέβαια, είναι πόσο μακριά θα φτάσει αυτή η διαδικασία. Θα περιοριστεί στην ανάδειξη νέων προσώπων για τον κομματικό μηχανισμό ή θα αποτελέσει την αφετηρία για ουσιαστικές αλλαγές στα ψηφοδέλτια της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης;

Σε κάθε περίπτωση, ο Κυρανάκης επιχειρεί να ανοίξει μια νέα δεξαμενή στελεχών, ενώ ο Βουλγαράκης επιστρέφει σε έναν ρόλο που του επιτρέπει να βρεθεί ξανά στο εσωτερικό της πολιτικής διαδικασίας.

Και κάπως έτσι, στην Πειραιώς, οι παλιοί επιστρέφουν για να κρίνουν τους νέους και οι νέοι διαγωνίζονται για μια θέση στην πολιτική σκηνή. Το αν κάποιοι από τους σημερινούς διαγωνιζόμενους θα γίνουν οι αυριανοί υποψήφιοι βουλευτές είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία. Το casting, πάντως, έχει ήδη ξεκινήσει!