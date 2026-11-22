Snapshot Τέσσερις στρατιωτικοί και επτά φερόμενοι κακοποιοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψη του βαρόνου ναρκωτικών Φάουστο Ισίδρο Μέσα στο Μεξικό.

Ο Φάουστο Ισίδρο Μέσα, γνωστός ως «Τσάπο Ισίδρο» και καταζητούμενος στις ΗΠΑ, συνελήφθη από τις μεξικανικές δυνάμεις ασφαλείας.

Μαζί με τον βαρόνο ναρκωτικών συνελήφθησαν επίσης επτά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Μπελτράν Λέιβα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και η ενημέρωση ανακοινώθηκε από το μεξικανικό υπουργείο Άμυνας το Σάββατο. Snapshot powered by AI

Αιματηρή κατάληξη είχε η επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων στο Μεξικό, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του βαρόνου των ναρκωτικών Φάουστο Ισίδρο Μέσα, γνωστού και με το ψευδώνυμο «Τσάπο Ισίδρο».

Σύμφωνα με ενημέρωση του μεξικανικού υπουργείου Άμυνας το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή σκοτώθηκαν τέσσερις στρατιωτικοί, καθώς και επτά φερόμενοι ως κακοποιοί.

Ο Φάουστο Ισίδρο Μέσα, ο οποίος καταζητείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας. Παράλληλα, όπως διευκρίνισε το υπουργείο στο σχετικό δελτίο Τύπου, πέρα από τον ίδιο συνελήφθησαν ακόμη επτά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Μπελτράν Λέιβα.

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