Πετρέλαιο θέρμανσης: Στα 20 λεπτά η επιδότηση, στο 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή διάθεσης

Η παρουσίαση των επιμέρους μέτρων αναμένεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά

Παναγιώτης Βελισσάρης

Πετρέλαιο θέρμανσης: Στα 20 λεπτά η επιδότηση, στο 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή διάθεσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο από 15 Οκτωβρίου.
  • Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην αντλία χωρίς εισοδηματικό κριτήριο, ενώ υπάρχουν και επιδοτήσεις 15 λεπτών στο diesel και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.
  • Με τη συνδυασμένη παρέμβαση κράτους και διυλιστηρίων, η συνολική μείωση τιμών είναι 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο diesel και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη.
  • Το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 αυξάνεται οριζόντια κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από 1.200 σε 1.560 ευρώ, ενώ τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν ίδια.
  • Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης θα ανοίξει στις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, με το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος να εκτιμάται σε 52 εκατ. ευρώ.
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Στα 20 λεπτά το λίτρο ανέρχεται η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσηςόπως ανακοίνωσαν ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, με την τιμή διάθεσης (που ξεκινάει αύριο 15 Οκτωβρίου) να ανέρχεται σε 1,55 ευρώ το λίτρο. Συνδυαστικά, μαζί με την έκπτωση από το διυλιστήριο, η ελάφρυνση για τους καταναλωτές φτάνει στα 40 λεπτά το λίτρο.

Σε συνέχεια των χθεσινών ανακοινώσεων του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, οι κ.κ. Παπασταύρου και Πετραλιάς ανακοίνωσαν επιδότηση 15 λεπτά στο πετρέλαιο diesel και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων (που θα ξεκινήσει από τις 17 Οκτωβρίου).

Όπως διευκρινίστηκε, η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην αντλία χωρίς αίτηση. Δεν θα υπάρχει κάποιο εισοδηματικό κριτήριο.

Πώς καθορίζονται οι τιμές στα καύσιμα μετά τις κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις

Έτσι, μετά τις κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις που ανακοίνωσαν τα διυλιστήρια, η συνολική μείωση των τιμών στα καύσιμα ανέρχεται σε:

  • 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης (20 λεπτά κρατική επιδότηση – 20 λεπτά έκπτωση διυλιστηρίων)
  • 20 λεπτά στο diesel κίνησης (15 λεπτά κρατική επιδότηση, 5 λεπτά έκπτωση από διυλιστηρίων)
  • 10 λεπτά στην αμόλυβδη (10 λεπτά κρατική επιδότηση)

Πετρέλαιο θέρμανσης

Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, τονίστηκε ότι θα ξεκινήσει να διατίθεται με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο, με πιθανό εύρος από 1,90 έως 2 ευρώ, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών.

Με τη συνδυασμένη παρέμβαση του κράτους και των διυλιστηρίων:

  • Η τιμή μειώνεται κατά 40 λεπτά το λίτρο.
  • Η εκτιμώμενη τιμή στην αντλία υποχωρεί στα 1,55 ευρώ το λίτρο (από 1,50 έως 1,60 ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών).
  • Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος, με βάση τα παραπάνω, αντιστοιχεί σε περίπου 1,35 ευρώ το λίτρο.

Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης

Πέρα από τη μείωση της τιμής στην αντλία, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας: πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα.

Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 σε 1.560 ευρώ. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Το προηγούμενο έτος ενισχύθηκαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης. Περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα.

Παραδείγματα

Όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά:

  • Ένα νοικοκυριό που θα δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ.
  • Ένα νοικοκυριό με επίδομα πέρυσι 800 ευρώ, φέτος θα λάβει 1.040 ευρώ.

Σημειώνεται πως φέτος η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης θα ανοίξει στις 10 Νοεμβρίου. Επιπρόσθετα, η προκαταβολή, η οποία επίσης αυξάνεται κατά 30%, προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος της αύξησης του επιδόματος υπολογίζεται σε 52 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό προϋπολογισμό του να αυξάνεται από 173 σε 225 εκατ. ευρώ, βάσει των περσινών δεδομένων.

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