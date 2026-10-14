Πετρέλαιο θέρμανσης: Έκπτωση 20 λεπτών από τη HELLENiQ ENERGY - Τι ισχύει για βενζίνη, diesel

Snapshot Η HELLENiQ ENERGY προσφέρει έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου.

Η έκπτωση των 20 λεπτών περιλαμβάνει 16 λεπτά έκτακτη έκπτωση και ΦΠΑ, και προστίθεται στις κρατικές επιδοτήσεις που θα ανακοινωθούν.

Παραμένουν σε ισχύ οι εκπτώσεις 4 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 8 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη 95 οκτανίων έως 16 Οκτωβρίου 2026.

Οι εκπτώσεις αφορούν μόνο καύσιμα για την εσωτερική αγορά και εμφανίζονται ξεχωριστά στα τιμολόγια.

Η πολιτική αυτή στοχεύει στη γρήγορη και άμεση μείωση της τιμής των καυσίμων για τους καταναλωτές. Snapshot powered by AI

Έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY λίγες ώρες πριν τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα καύσιμα ενόψει του χειμώνα. Η έκπτωση θα ισχύσει από αύριο Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

Η τελική τιμή καταναλωτή θα διαμορφωθεί μετά την αφαίρεση της έκπτωσης αυτής και των κρατικών επιδοτήσεων που αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες. Σε ισχύ εξάλλου, παραμένουν οι εκπτώσεις στο diesel κίνησης και την αμόλυβδη.

Αναλυτικά η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε τα εξής

«Η HELLENiQ ENERGY, ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά καυσίμων, ανακοινώνει ότι, με την έναρξη της περιόδου θέρμανσης προσφέρει έκτακτη έκπτωση στις πωλήσεις προς όλες τις εταιρείες Εμπορίας.

Η ειδική έκτακτη έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο, ποσό που αναλογεί σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η έκτακτη έκπτωση των 4 λεπτών ανά λίτρο, (δηλ. μείωση τιμής 5 λεπτά με ΦΠΑ) για το πετρέλαιο κίνησης, που ήδη εφαρμόζεται από τις 14 Ιουλίου.

Για την αμόλυβδη 95 οκτανίων, η έκπτωση των 8 λεπτών ανά λίτρο (δηλ. μείωση τιμής στην αντλία 10 λεπτών ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), θα διατηρηθεί μέχρι και αυτή την Παρασκευή, 16/10/2026. Οι εκπτώσεις αυτές είναι επιπλέον τυχόν επιδοτήσεων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Το συνολικό πακέτο μέτρων εκπτωτικής πολιτικής, αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά και αποτελεί τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο για την μεταφορά των μειώσεων σε όλους τους καταναλωτές. Η έκτακτη έκπτωση θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται».