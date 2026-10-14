Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε αναμένεται η πληρωμή - Πού «κλειδώνει» η τελική τιμή

Η έκπτωση από τα διυλιστήρια φαίνεται να διαμορφώνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο

Δημήτρης Δρίζος

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε αναμένεται η πληρωμή - Πού «κλειδώνει» η τελική τιμή
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  • Στόχος είναι να διατηρηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο για να παραμείνει προσιτή στα νοικοκυριά.
  • Η έκπτωση από τα διυλιστήρια αναμένεται να είναι 20 λεπτά ανά λίτρο, με παράλληλες εξετάσεις κρατικών παρεμβάσεων.
  • Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%, από 100-1.200 ευρώ σε 130-1.560 ευρώ για 1,2 εκατ. νοικοκυριά.
  • Η προκαταβολή για παλαιούς δικαιούχους ενισχύεται πάνω από 60%.
  • Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης θα γίνει νωρίτερα, στο πρώτο 10ήμερο Δεκεμβρίου.
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Στο επίκεντρο βρίσκεται το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης ενόψει του χειμώνα, με τα σενάρια για την επιδότηση των καταναλωτών και τις παρεμβάσεις στην τελική τιμή να εντείνονται.

Στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου να συγκρατηθεί, ιδανικά, στα επίπεδα των 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, ώστε να παραμείνει προσιτή για τα νοικοκυριά.

Η έκπτωση από τα διυλιστήρια φαίνεται να διαμορφώνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ παράλληλα εξετάζονται οι δυνατότητες κρατικής παρέμβασης.

Αυξημένο και… νωρίτερα το επίδομα θέρμανσης για 1,2 εκατ. νοικοκυριά

Αυξάνεται κατά 30%

Σήμερα: από 100 έως 1.200€ -> από 130€ έως 1.560€

-Ενισχυμένη προκαταβολή (άνω του 60%) για παλαιούς δικαιούχους

-Νωρίτερα η πληρωμή (πρώτο 10ήμερο Δεκεμβρίου)

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