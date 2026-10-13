Επίδομα θέρμανσης: Αύξηση κατά τα 30% - Η ανακοίνωση Πιερρακάκη

Snapshot Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% σε σύγκριση με πέρυσι, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Θα υπάρξει απευθείας επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία για μείωση της τιμής.

Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει από τον υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά στις 14 Οκτωβρίου.

Στόχος των μέτρων είναι η μείωση της πίεσης που προκαλεί η ενεργειακή κρίση στις οικογένειες.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται να στηρίξει τους πολίτες για όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση. Snapshot powered by AI

Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνωσε και απευθείας επιδότηση του πετρελαίου στην αντλία.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών , η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

«Προτεραιότητά μας να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες»

«Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες», υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης και συνέχισε:

«Γι αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια».

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά» κατέληξε.

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