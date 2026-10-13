Επίδομα θέρμανσης: Τι αλλάζει φέτος - Αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση του πετρελαίου

Επεκτείνεται και στο πετρέλαιο θέρμανσης η επιδότηση που εφαρμόστηκε στο πετρέλαιο κίνησης

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Επίδομα θέρμανσης: Τι αλλάζει φέτος - Αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση του πετρελαίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η επιδότηση επεκτείνεται και στο πετρέλαιο θέρμανσης, με διάθεση από τα μέσα της εβδομάδας και τιμή εκκίνησης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο.
  • Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή καλύπτει τις ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης για την περίοδο από 15 έως 31 Οκτωβρίου 2026 και επιτρέπει αναπροσαρμογή της επιδότησης.
  • Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται οριζόντια για να στηριχθούν κυρίως τα νοικοκυριά της Βόρειας Ελλάδας με μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης.
  • Οι αιτήσεις για το επίδομα θα ανοίξουν το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση με χρήση κωδικών TAXISnet.
  • Η τελική τιμή και το ύψος της επιδότησης θα οριστούν με υπουργική απόφαση, με στόχο τη διαμόρφωση της τιμής κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο.
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία προγραμματίζεται για τα μέσα της εβδομάδας με την αρχική τιμή να διαμορφώνεται κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο.

Ωστόσο, το τελικό ύψος των τιμών παραμένει ρευστό μέχρι την τελευταία στιγμή, εφόσον εκκρεμεί η υπουργική απόφαση που θα ορίσει το ακριβές ποσό της επιδότησης.

Παράλληλα, κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή η τροπολογία για την επέκταση του μηχανισμού επιδότησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα πρότυπα αυτού που ισχύει για το πετρέλαιο κίνησης. Η συγκεκριμένη ρύθμιση καλύπτει τις ποσότητες που θα διατεθούν στην αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 για τη χειμερινή περίοδο, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα μεταβολής τόσο του ποσού της ενίσχυσης όσο και του χρονικού διαστήματος εφαρμογής της.

Τι αλλάζει στο επίδομα θέρμανσης και πότε θα ανοίξουν οι αιτήσεις

Στο επίδομα θέρμανσης φέτος θα αλλάουν τα ποσά της στήριξης, καθώς σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφασίστηκε η «οριζόντια αύξησή του». Πρόκειται για μια αλλαγή που αναμένεται να δώσει «ανάσα» στα νοικοκυριά των περιοχών της Βόρειας Ελλάδας, όπου η περίοδος θέρμανσης είναι μεγαλύτερη και οι ανάγκες θέρμανσης υψηλότερες σε σχέση με πολλές άλλες περιοχές της χώρας.

Η έναρξη των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, στο myΘέρμανση, εκτιμάται πως θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Εκεί οι δικαιούχοι μπορούν να:

  • κάνουν αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης για πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, λοιπά καύσιμα ή ηλεκτρική ενέργεια,
  • δηλώσουν τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης που αντιστοιχούν στα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας.

Σε κάθε περίπτωση, η τελική τιμή στην αντλία θα είναι αυτή που θα κρίνει και το πραγματικό όφελος για τους καταναλωτές και για αυτό όλοι περιμένουν τη νέα υπουργική απόφαση.

Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για μια σημαντική συγκράτηση τιμών, όταν οι εκτιμήσεις της αγοράς μέχρι και χθες έκαναν λόγο για έναρξη διάθεσης κοντά στα 1,80-1,90 ευρώ το λίτρο.

Υπενθυμίζεται πως πέρυσι, το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε να διατίθεται σε μέσα του Οκτωβρίου κοντά στο 1,10 ευρώ πέρυσι.

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