Σδούκου: «Η κυβέρνηση θα βρει μέχρι και το τελευταίο ευρώ για να στηρίξει τους πολίτες στη θέρμανση»

Snapshot Η κυβέρνηση θα διαθέσει κάθε διαθέσιμο πόρο για να στηρίξει τους πολίτες στο κόστος θέρμανσης, με διανομή πετρελαίου να ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.

Η ενεργειακή κρίση οφείλεται σε γεωπολιτικές εντάσεις και επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών παγκοσμίως.

Η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα όπως μείωση φορολογίας, έκτακτες ενισχύσεις και μείωση της τιμής του πετρελαίου κατά 20 λεπτά το λίτρο.

Παρά τα μέτρα, η κυβέρνηση τονίζει την ανάγκη διατήρησης δημοσιονομικής αξιοπιστίας για αποφυγή ελλειμμάτων και επιτηρήσεων.

Η εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν έμεινε αδρανής απέναντι στην ακρίβεια και οι πολίτες κατανοούν τα περιορισμένα περιθώρια δράσης. Snapshot powered by AI

Στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και την ακρίβεια αναφέρθηκε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο κανάλι της ΕΡΤnews.

Η κ. Σδούκου δήλωσε ότι η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο κάνουν ότι καλύτερο μπορούν προκειμένου να στηρίξουν τους πολίτες σχετικά με το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει να διανέμεται στις 15 Οκτωβρίου. Η ίδια εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή «έχουμε μία βαθιά ενεργειακή κρίση», η οποία φτάνει στον κάθε πολίτη και η κυβέρνηση θα προσπαθήσει «να βρει μέχρι και το τελευταίο ευρώ» για να στηρίξει τους πολίτες.

Η κ. Σδούκου επιβεβαίωσε πως η κυβέρνηση προετοιμάζει διπλή παρέμβαση για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, με στόχο τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και την αύξηση του σχετικού επιδόματος. Όπως ανέφερε η κυρία Σδούκου, το επίδομα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες και καλύπτει διαφορετικές μορφές ενέργειας, μεταξύ των οποίων το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια.

Σχετικά με τις κινητοποιήσεις των ψαράδων, η κ. Σδούκου δήλωσε ότι το επάγγελμά τους είναι εξαιρετικά δύσκολο και το υπουργείο οφείλει να τους ακούσει. Σχετικά με τις ψηφιακές αλλαγές, ανέφερε ότι πρόκειται για ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ενώ σχολίασε ότι με τη συνάντηση με το υπουργείο θα βρεθεί λύση στις διαμαρτυρίες.

Η κυβέρνηση δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια απέναντι στην ακρίβεια

Αναφερόμενη στο πρόβλημα της ακρίβειας, υπογράμμισε ότι «ξεκινήσαμε πριν από σχεδόν πέντε χρόνια με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την τότε ενεργειακή κρίση και φτάσαμε σήμερα να έχουμε επιπλέον τη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή, τα Στενά του Ορμούζ και επιθέσεις σε αγωγούς. Αυτά είναι τα αίτια της ενεργειακής κρίσης, την οποία ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει χαρακτηρίσει ως τη σημαντικότερη ποσοτικά στην ιστορία, και γι' αυτό εκτοξεύονται οι τιμές. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι παγκοσμίως αυξάνονται και τα επιτόκια δανεισμού στα κρατικά ομόλογα.

Όλο αυτό μοιάζει με την τέλεια καταιγίδα. Αυτό είναι το σκηνικό μέσα στο οποίο πορευόμαστε. Και μέσα σε αυτό έχουμε πάρει μέτρα, από τη μείωση στη φορολογία, έως τις έκτακτες ενισχύσεις για συνταξιούχους και οικογένειες, την επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους δικαιούχους, τη μείωση της τιμής του πετρελαίου κατά 20 λεπτά το λίτρο στην αντλία και πολλά ακόμα.

Κανείς δεν λέει ότι φτάνουν. Όλοι στην κυβέρνηση θα ήθελαν να δοθούν και άλλα, όμως πρέπει να διατηρήσουμε την αξιοπιστία που με κόπο και θυσίες κερδίσαμε, να μην ξαναγυρίσουμε σε ελλείμματα και επιτηρήσεις. Νομίζω ότι οι πολίτες τα βλέπουν όλα αυτά, ξέρουν τα όρια που υπάρχουν και κανένας δεν κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έμεινε με σταυρωμένα χέρια απέναντι στο πρόβλημα».

Στόχος η αυτοδυναμία

Η εκπρόσωπος της ΝΔ υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική, τονίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη, οι επενδύσεις, οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν βασικά στοιχεία του κυβερνητικού έργου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι πολίτες θα κρίνουν την κυβέρνηση με βάση την καθημερινότητά τους και την αξιοπιστία των προτάσεών της.

«Η αυτοδυναμία αποτελεί έναν ρεαλιστικό πολιτικό στόχο, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν. Μέσα σε ένα τέτοιο διεθνές σκηνικό, θεωρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία, παρά τα λάθη που έχει κάνει αυτά τα επτά χρόνια που κυβερνά, έχει πράξει πολύ περισσότερα θετικά από αρνητικά», δήλωσε. Όπως πρόσθεσε, σε αυτή την παγκόσμια συνθήκη «είναι πολύ κρίσιμο για την Ελλάδα, για όσα χτίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, να συνεχίσουμε να έχουμε πολιτική σταθερότητα, απαραίτητο στοιχείο για τη συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης».

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