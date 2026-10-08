Πετρέλαιο θέρμανσης: Έρχεται επιδότηση στην αντλία - Πώς θα περάσει στους καταναλωτές

Το ακριβές ύψος της επιδότησης αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Πετρέλαιο θέρμανσης: Έρχεται επιδότηση στην αντλία - Πώς θα περάσει στους καταναλωτές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου, όταν ξεκινά η διάθεσή του στην αγορά.
  • Στόχος της επιδότησης είναι να μετακυλιστεί το όφελος άμεσα στους καταναλωτές, χωρίς οικονομικό κέρδος για διυλιστήρια και εταιρείες εμπορίας.
  • Το ύψος και η διαδικασία της επιδότησης θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων υπουργείων.
  • Η επιδότηση θα υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων πώλησης πριν τον ΦΠΑ και θα αφορά τα λίτρα πετρελαίου που διατίθενται στην εσωτερική αγορά.
  • Το κόστος της επιδότησης θα καλυφθεί από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού και θα εξαρτηθεί από το ύψος της επιδότησης και την ποσότητα πετρελαίου που θα διατεθεί.
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Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα έχουν ανακοινωθεί οι πρόσθετες επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης που αναμένεται να διατεθεί στην αγορά.

Η ανακοίνωση για την τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, αναφέρει ότι ο στόχος είναι να μετακυλιστεί το όφελος της επιδότησης στους τελικούς καταναλωτές, με τα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων να μην έχουν οικονομικό όφελος από τη μεταφορά του πετρελαίου.

Το ακριβές ύψος της επιδότησης αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά. Το συνολικό ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης.

Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν αναφέρεται στην τροπολογία. Θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης, την οποία εξουσιοδοτούνται να εκδώσουν πριν από τις 15 Οκτωβρίου που ξεκινά η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά.

Η τροπολογία προβλέπει, επίσης, τη δυνατότητα αναπροσαρμογής τόσο της περιόδου εφαρμογής και πέραν της 31ης Οκτωβρίου, όσο και των ποσών της επιδότησης με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

Με την ίδια απόφαση θα προσδιοριστούν η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο μηχανισμός εκκαθάρισης, καθώς και κάθε ειδικότερος και τεχνικός όρος για την εφαρμογή του μέτρου.

Πώς θα υπολογίζεται

Η επιδότηση θα υπολογίζεται άπαξ επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων πώλησης, πριν από τον ΦΠΑ. Τα τιμολόγια θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τα διυλιστήρια, τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α που εισάγουν πετρέλαιο θέρμανσης ή τους κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που πραγματοποιούν εισαγωγές.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης θα υπολογίζεται βάσει των συνολικών λίτρων καυσίμου που θα διατεθούν στην εσωτερική αγορά προς τα πρατήρια, τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και τους τελικούς καταναλωτές.

Ωστόσο το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό δεν μπορεί να υπολογιστεί σε αυτή τη φάση καθώς, όπως αναφέρεται στη συνοδευτική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θα εξαρτηθεί από δύο παράγοντες: α) το ύψος της επιδότησης ανά λίτρο η οποία θα καθοριστεί από την Κοινή Υπουργική Απόφαση και β) την συνολική ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά κατά το διάστημα εφαρμογής του μέτρου.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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