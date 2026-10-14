Επίδομα θέρμανσης 2026: Ποσά έως €1.560, πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Snapshot Το επίδομα θέρμανσης για το 2026-2027 αυξάνεται οριζόντια κατά 30%, φτάνοντας το ανώτατο ποσό στα 1.560 ευρώ από 1.200 ευρώ.

Η αύξηση αφορά όλες τις μορφές ενέργειας, όπως πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και άλλα επιλέξιμα καύσιμα.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, με περίπου 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά να έχουν ενισχυθεί πέρυσι.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα ανοίξει στις 10 Νοεμβρίου 2026, ενώ η αυξημένη προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Παραδείγματα επίδοματων δείχνουν αύξηση από 500 σε 650 ευρώ και από 800 σε 1.040 ευρώ για αντίστοιχα νοικοκυριά. Snapshot powered by AI

Σε οριζόντια αύξηση κατά 30% του ποσού του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2026-2027 προχωρά η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε χτες ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Κατά την εξειδίκευση των μέτρων από τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, τονίστηκε πως η αύξηση του ποσού, αφορά σε όλες τις μορφές ενέργειας:

πετρέλαιο θέρμανσης,

Ηλεκτρικό ρεύμα,

Φυσικό αέριο,

Καυσόξυλα,

Πέλετ

Τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα.

Σε αυτό το πλαίσιο και βάσει της νέας αύξησης, το ανώτατο ποσό του επιδόματος φτάνει πλέον στα 1.560 ευρώ, από 1.200 που ήταν μέχρι πρότινος.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Το προηγούμενο έτος ενισχύθηκαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης. Περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα.

Παραδείγματα

Όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά:

Ένα νοικοκυριό που θα δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ.

Ένα νοικοκυριό με επίδομα πέρυσι 800 ευρώ, φέτος θα λάβει 1.040 ευρώ.

Σημειώνεται πως φέτος η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης θα ανοίξει στις 10 Νοεμβρίου. Επιπρόσθετα, η προκαταβολή, η οποία επίσης αυξάνεται κατά 30%, προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

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