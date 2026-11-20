Snapshot Η Mattel και η Μαράια Κάρεϊ παρουσίασαν μια συλλεκτική κούκλα Barbie εμπνευσμένη από το εξώφυλλο του «All I Want for Christmas Is You» του 1994.

Η νέα κούκλα φορά κόκκινο βελούδινο κορμάκι με λευκή γούνα και κρατά μικρόφωνο με τα αρχικά «MC», αναπαριστώντας το χριστουγεννιάτικο ύφος της τραγουδίστριας.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία της Mattel με τη Μαράια Κάρεϊ, μετά την πρώτη έκδοση κούκλας πριν από τρία χρόνια.

Η Μαράια Κάρεϊ εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συνεργασία και την ελπίδα να φέρει χαρά και χριστουγεννιάτικη διάθεση στους θαυμαστές.

Η συλλεκτική Barbie κοστίζει περίπου 80 δολάρια και διατίθεται σε Amazon, Target, Walmart και το επίσημο κατάστημα της Mattel. Snapshot powered by AI

Μια νέα συνεργασία με έντονο χριστουγεννιάτικη διάθεση παρουσιάζουν η Mattel και η Μαράια Κάρεϊ, δημιουργώντας μια συλλεκτική κούκλα Barbie αφιερωμένη σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της ποπ μουσικής. Η νέα έκδοση αντλεί έμπνευση από το εξώφυλλο του «All I Want for Christmas Is You», το οποίο κυκλοφόρησε το 1994 και έχει συνδεθεί όσο λίγα τραγούδια με την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η εταιρεία παιχνιδιών αποκάλυψε τη «Barbie Mariah Carey Holiday Celebration Doll #2», τρία χρόνια μετά την πρώτη συνεργασία της με την τραγουδίστρια για τη δημιουργία μιας συλλεκτικής κούκλας. Εκείνη η έκδοση απεικόνιζε τη Μαράια Κάρεϊ με ένα εντυπωσιακό, μακρύ κόκκινο φόρεμα, διακοσμημένο με λαμπερές λεπτομέρειες και σκίσιμο στο πόδι.

Η εμφάνιση της νέας Barbie

Η καινούργια κούκλα ακολουθεί τη χαρακτηριστική χριστουγεννιάτικη αισθητική της τραγουδίστριας. Φορά κόκκινο βελούδινο κορμάκι, εμπνευσμένο από τη στολή του Άγιου Βασίλη, με λευκή συνθετική γούνα στις λεπτομέρειες, ενώ τα μαλλιά της είναι χτενισμένα με χωρίστρα στο πλάι.

Στο χέρι της κρατά ένα μικρόφωνο με τα αρχικά «MC», ολοκληρώνοντας την εμφάνιση που σχεδιάστηκε για να παραπέμπει στο εορταστικό ύφος της Μαράια Κάρεϊ.

Η ίδια δήλωσε, μέσα από ανακοίνωση της Mattel, ότι αισθάνεται «απίστευτα ξεχωριστή» που γιορτάζει ξανά τα Χριστούγεννα μέσα από τη συνεργασία της με την εταιρεία και την Barbie.

«Το να βλέπω αυτή την εορταστική εμφάνιση να αναδημιουργείται ως κούκλα Barbie είναι μια πολύ διασκεδαστική στιγμή που κλείνει έναν κύκλο. Ελπίζω να χαρίσει πολλή χαρά, λάμψη και χριστουγεννιάτικη διάθεση στις γιορτές όλων φέτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νέα συλλεκτική Barbie κοστίζει περίπου 80 δολάρια και διατίθεται μέσω των Amazon, Target, Walmart και του επίσημου καταστήματος της Mattel.

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