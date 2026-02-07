Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αντιδράσεις στα social media για το «playback» της Mariah Carey

Η διάσημη ερμηνεύτρια εμφανίστηκε μπροστά σε 60.000 θεατές στο ιστορικό στάδιο «San Siro», τραγουδώντας για πρώτη φορά ιταλικά

Ανθή Κουρεντζή

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αντιδράσεις στα social media για το «playback» της Mariah Carey

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Mariah Carey στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 

Η Mariah Carey κατηγορήθηκε ότι τραγούδησε playback κατά την εμφάνισή της στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 στο Μιλάνο.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή μπροστά σε 60.000 θεατές στο ιστορικό στάδιο «San Siro», εντυπωσιάζοντας με ένα λαμπερό φόρεμα σε λευκές και ασημί αποχρώσεις, δημιουργία του Fausto Puglisi για τον οίκο Roberto Cavalli, το οποίο συνδύασε με λευκή γούνα.

Η ντίβα της μουσικής ολοκλήρωσε την εμφάνισή της, φορώντας κοσμήματα με σμαραγδοκομμένα διαμάντια, μεταξύ των οποίων ένα διπλό κολιέ, βραχιόλι και κρεμαστά σκουλαρίκια, όλα σε πλατίνα. Το κολιέ της, διακοσμημένο με ένα εντυπωσιακό μενταγιόν 20 καρατίων, έφτανε συνολικά τα 185 καράτια, ενώ ξεχώρισε το βραχιόλι της 55 καρατίων και τα σκουλαρίκια της 66 καρατίων.

Milan Cortina Olympics Opening Ceremony

Η Mariah Carey στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων / AP

Η Mariah Carey ξεκίνησε την εμφάνισή της τραγουδώντας στα ιταλικά το κλασικό τραγούδι του Domenico Modugno, «Volare», πριν συνεχίσει με το δικό της κομμάτι «Nothing is Impossible».

Ωστόσο, τηλεθεατές εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν τραγουδούσε ζωντανά, σχολιάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας χρήστης ανέφερε: «Καμία περίπτωση η Mariah να το τραγούδησε ζωντανά. Ούτε καν κοντά. Και ανοιγόκλεινε τα μάτια!», ενώ άλλος έγραψε: «Γιατί δέχεται να κάνει τέτοιες live εμφανίσεις χωρίς να δίνει τίποτα; Βασίλισσα, δεν έχεις να αποδείξεις κάτι άλλο». Άλλοι αναρωτήθηκαν πόσο αμείφθηκε για να εμφανιστεί, ενώ κάποιοι εξέφρασαν βεβαιότητα ότι δεν τραγουδούσε ζωντανά.

Μαράια Κάρεϊ

Η Mariah Carey στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων / AP

Ο δημιουργικός διευθυντής της τελετής, Μάρκο Μπάλιτς, που έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 20 τελετές Ολυμπιακών Αγώνων, είχε δηλώσει πριν από την εκδήλωση ότι η παρουσία της Carey θα αποτελούσε ένα ξεχωριστό στοιχείο της τελετής, τονίζοντας ότι οι διοργανωτές ήθελαν να ερμηνεύσει τραγούδι σχετικό με την ιταλική κουλτούρα. Όπως ανέφερε, η τραγουδίστρια αποδέχθηκε με ενθουσιασμό την πρόκληση να ερμηνεύσει ολόκληρο τραγούδι στα ιταλικά, κάτι που χαρακτήρισε απαιτητικό αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό για το ιταλικό κοινό.

Opening Ceremony - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 0

Η Mariah Carey στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων / AP

Η συμμετοχή διεθνών καλλιτεχνών σε τελετές έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων δεν αποτελεί πρωτοτυπία, καθώς η Lady Gaga είχε πρωταγωνιστήσει στην τελετή έναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Carey φέρεται να ετοιμάζει νέο άλμπουμ με grunge επιρροές, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στο δεύτερο μισό του 2026.

