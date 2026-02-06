Η λαμπερή Mariah Carey εντυπωσίασε στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Η διάσημη star της pop μουσικής καθήλωσε το κοινό με τη μοναδική ερμηνεία της

Η λαμπερή Mariah Carey εντυπωσίασε στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Η Mariah Carey στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα 2026

Η Mariah Carey έφερε τη λάμψη της διεθνούς ποπ σκηνής στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα 2026, το βράδυ της Παρασκευής (6/2) στο ιστορικό Στάδιο «San Siro» του Μιλάνου.

Η Carey, η οποία έχει 19 singles στην κορυφή του Billboard και 6 βραβεία Grammy, τραγούδησε για πρώτη φορά στην καριέρα της αποκλειστικά στα ιταλικά, ερμηνεύοντας το κλασικό κομμάτι του Domenico Modugno, «Nel Blu, dipinto di Blu» – γνωστό διεθνώς ως «Volare». Η επιλογή αυτή είχε συμβολικό χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας την επιθυμία να αναδειχθεί η τοπική κουλτούρα.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Mariah Carey στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 / ΑΡ

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Mariah Carey στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 / ΑΡ

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Mariah Carey στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 / ΑΡ

Το τραγούδι, εμπνευσμένο από πίνακες του Marc Chagall, έγινε γνωστό ως συμμετοχή της Ιταλίας στον διαγωνισμό της Eurovision το 1958. Παρόλο που δεν κέρδισε τον διαγωνισμό, ανακηρύχθηκε «Τραγούδι της Χρονιάς» από το Billboard και κέρδισε τα βραβεία «Τραγούδι της Χρονιάς» και «Δίσκος της Χρονιάς» στα πρώτα Grammy.

Η επιτυχία αυτή έχει επανερμηνευτεί από πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως οι Dean Martin, David Bowie, Frank Sinatra, Barry White και οι Gipsy Kings.

Μετά το «Volare», η Carey συνέχισε με το hit single της «Nothing is Impossible» από το άλμπουμ της του 2025, «Here For It All».

Η τελετή συνδύασε άψογα τον αθλητισμό, τη μόδα και την εθνική κληρονομιά, όπως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού το 2024, περιλαμβάνοντας επίσης έναν φόρο τιμής στον Giorgio Armani, τον εκλιπόντα θρύλο της μόδας που απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών τον Σεπτέμβριο και αποτέλεσε τον μεγαλύτερο πρεσβευτή του Μιλάνου.

Η τελετή διεξάγεται υπό το πρίσμα γεωπολιτικών εντάσεων, με αξιωματούχους των ΗΠΑ να επιβεβαιώνουν ότι πράκτορες ICE θα βρίσκονται στην Ιταλία για την προστασία του αντιπροέδρου JD Vance και του υπουργού Εξωτερικών Marco Rubio, οι οποίοι αναμένονται στην έναρξη στο San Siro.

