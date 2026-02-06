Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης

Αποστολή στο Μιλάνο: Σοφία Μαυραντζά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φαντασμαγορική τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο στάδιο Σαν Σίρο στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Η Μαράια Κάρεϊ τραγούδησε μία εκτέλεση του τραγουδιού «Nel blu dipinto di blu», γνωστό και διεθνώς και ως «Volare», που είχε ερμηνεύσει ο Ιταλός τραγουδιστής Ντομένικο Μοντούνιο.

Στην σκηνή θα εμφανιστεί και ο Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι.

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’Αμπέτσο αναμένεται να είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές στην ιστορία του θεσμού, με ένα πραγματικά all-star καλλιτεχνικό πρόγραμμα που συνδυάζει παγκόσμια μουσικά είδωλα, κορυφαίους Ιταλούς καλλιτέχνες και διεθνείς προσωπικότητες.

Στην τελετή θα συμμετάσχουν 1.200 καλλιτέχνες με τον μεγαλύτερο σε ηλικία να είναι 70 ετών και τον νεότερο να είναι ηλικίας 10 ετών.

Οι καλλιτέχνες έκαναν πρόβες που υπολογίζεται ότι κράτησαν περισσότερες από 700 ώρες. Συνολικά 500 μουσικοί έχουν συμμετάσχει στην ηχογράφηση της μουσικής για την τελετή, ενώ 70 κομμωτές και 110 μακιγέρ θα είναι επί ποδός για να επιμεληθούν τους καλλιτέχνες.

