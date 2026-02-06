Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης

Σε εξέλιξη η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιταλία

Σοφία Μαυραντζά

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αποστολή στο Μιλάνο: Σοφία Μαυραντζά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φαντασμαγορική τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο στάδιο Σαν Σίρο στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Η Μαράια Κάρεϊ τραγούδησε μία εκτέλεση του τραγουδιού «Nel blu dipinto di blu», γνωστό και διεθνώς και ως «Volare», που είχε ερμηνεύσει ο Ιταλός τραγουδιστής Ντομένικο Μοντούνιο.

Στην σκηνή θα εμφανιστεί και ο Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι.

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’Αμπέτσο αναμένεται να είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές στην ιστορία του θεσμού, με ένα πραγματικά all-star καλλιτεχνικό πρόγραμμα που συνδυάζει παγκόσμια μουσικά είδωλα, κορυφαίους Ιταλούς καλλιτέχνες και διεθνείς προσωπικότητες.

Τελετή Έναρξης Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Η Τελετή Έναρξης Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

ΑΡ

Στην τελετή θα συμμετάσχουν 1.200 καλλιτέχνες με τον μεγαλύτερο σε ηλικία να είναι 70 ετών και τον νεότερο να είναι ηλικίας 10 ετών.

Τελετή Έναρξης Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Δρώμενο με καλλιτέχνες και τον Θεό Έρωτα.

ΑΡ

Οι καλλιτέχνες έκαναν πρόβες που υπολογίζεται ότι κράτησαν περισσότερες από 700 ώρες. Συνολικά 500 μουσικοί έχουν συμμετάσχει στην ηχογράφηση της μουσικής για την τελετή, ενώ 70 κομμωτές και 110 μακιγέρ θα είναι επί ποδός για να επιμεληθούν τους καλλιτέχνες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:30ΚΟΣΜΟΣ

Οργισμένη οδηγός παρέσυρε πεζό έπειτα από καβγά για πρόστιμο στάθμευσης

21:22ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 6/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17.000.000 ευρώ

21:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική- Έξι συλλήψεις

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός: Μεγαλώνει το ρήγμα, νέα κατολίσθηση από τις βροχές

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα κρυφό κινητό του Σμηνάρχου και τα QR codes που τον «πρόδωσαν»

20:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Δανεικός στη Ρίζερπορ ο Πιερό

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Λαθραίων Τσιγάρων: Η "μπαλαρίνα", ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου και οι εξαγωγές στην Ευρώπη

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Με νέες κυρώσεις κατά του Ιράν για το πετρέλαιο συνόδευσαν οι ΗΠΑ τον πρώτο γύρο συνομιλιών

20:24WHAT THE FACT

Άνδρας έκανε εμετό αμέσως μετά την πρόταση γάμου στη σύντροφό του και έγινε viral - Βίντεο

20:12LIFESTYLE

Ο Φειδίας φόρεσε στρατιωτικό κράνος και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στις κυπριακές εκλογές

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αφαίρεσε το βίντεο με τους Ομπάμα «πιθήκους» - Σε λάθος υπαλλήλου το αποδίδει ο Λευκός Οίκος

19:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Επέστρεψαν οι θριαμβεύτριες της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών

19:57BOMBER

Ο σάπιος συνδικαλισμός είναι must

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Εμβολιασμό των αιγοπροβάτων προτείνουν οι Βρυξέλλες - Τι αναφέρει μελέτη της EFSA  

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Απανατωτές σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν το Λασίθι

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκάνδαλο στη Σκωτία: Παίκτες των Ρέιντζερς μετατρέπουν σε ερωτικές φωλιές δωμάτια αποθεραπείας

19:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

19:42LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και δέχτηκε παρατήρηση για το σκίσιμο στο φόρεμά της

19:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οι αποθήκες του κυκλώματος λαθρεμπορίας καπνού: Μίνι οπλοστάσιο και μετρητά κατέσχεσαν οι αστυνομικοί, 25 συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

19:42LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και δέχτηκε παρατήρηση για το σκίσιμο στο φόρεμά της

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα κρυφό κινητό του Σμηνάρχου και τα QR codes που τον «πρόδωσαν»

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας στην Πολεμική Αεροπορία

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Μαραθώνος: Δύο σοβαρά τραυματίες

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Εμβολιασμό των αιγοπροβάτων προτείνουν οι Βρυξέλλες - Τι αναφέρει μελέτη της EFSA  

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε – Η τελετή έναρξης και το νέο άθλημα

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός: Μεγαλώνει το ρήγμα, νέα κατολίσθηση από τις βροχές

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: «Δεν πήρα τίποτα, θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία» λέει ο διευθυντής για το «φακελάκι»

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Λαθραίων Τσιγάρων: Η "μπαλαρίνα", ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου και οι εξαγωγές στην Ευρώπη

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχίζει το... «φλερτ»; Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κοιτάζει το ΠΑΣΟΚ

14:26ΚΟΣΜΟΣ

«Penisgate»: Οι ενέσεις στο πέος για καλύτερες επιδόσεις των σκιέρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και η διαφορά στις στολές που φέρνει μετάλλιο

18:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή το Σαββατοκύριακο - Σε ποιες περιοχές θα ξεπεράσει ο υδράργυρος του 20°C

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακούσης για υπόθεση Παναγόπουλου: Στα 32 χρόνια της πορείας μου, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο σμήναρχος - «τέλειος πράκτορας», ο στρατολογητής και τα ταξίδια στην Κίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ