Mariah Carey: «Χάρισε» λάμψη στους Ολυμπιακούς Αγώνες φορώντας διαμάντια, αξίας 15.000.000 $

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Mariah Carey στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Η Mariah Carey χάρισε στους θαυμαστές της μια άκρως λαμπερή εμφάνιση κατά την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 την Παρασκευή (6/2), ερμηνεύοντας το ιταλικό κλασικό «Volare», καθώς και το δικό της τραγούδι «Nothing Is Impossible».

Πιστή στο χαρακτηριστικό της στιλ, η διάσημη pop star ανέβηκε στη σκηνή του σταδίου San Siro στο Μιλάνο φορώντας διαμάντια συνολικού βάρους 306 καρατίων και αξίας περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων, ευγενική προσφορά του οίκου Levuma.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Mariah Carey στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 / ΑΡ

Για να ολοκληρώσει το custom λευκό χειμωνιάτικο φόρεμα και την κάπα με φτερά, δημιουργία του Fausto Puglisi για τον οίκο Roberto Cavalli, η τραγουδίστρια επέλεξε κοσμήματα με σμαραγδοκομμένα διαμάντια, μεταξύ των οποίων ένα διπλό κολιέ, βραχιόλι και κρεμαστά σκουλαρίκια, όλα σε πλατίνα.

Η Mariah Carey στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων AP

Το κολιέ της Carey, διακοσμημένο με ένα εντυπωσιακό μενταγιόν 20 καρατίων, έφτανε συνολικά τα 185 καράτια, ενώ ξεχώρισε επίσης με ένα βραχιόλι 55 καρατίων και σκουλαρίκια 66 καρατίων.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Mariah Carey στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 / ΑΡ

«Για μένα, η αληθινή πολυτέλεια αφορά το συναίσθημα, τη διακριτικότητα και τη διαχρονικότητα. Το να βλέπουμε τη Mariah να φορά δημιουργίες μας σε μια τόσο ιστορική σκηνή είναι βαθιά συγκινητικό», δήλωσε σε ανακοίνωση ο ιδρυτής και creative director της Levuma, Άλι Χαλίλ.

«Αποτελεί μια δυνατή έκφραση όσων πρεσβεύει η Levuma — ήρεμη δύναμη, καθαρότητα σχεδιασμού και εξαιρετική δεξιοτεχνία», πρόσθεσε.

Η Carey είχε φορέσει ξανά κοσμήματα Levuma στην εμφάνισή της στα βραβεία VMAs το 2025, όπου τιμήθηκε με το Video Vanguard Award. Τότε, ερμηνεύοντας medley των μεγαλύτερων επιτυχιών της, φόρεσε το διαμαντένιο κολιέ «Rosée Éternelle» 204,38 καρατίων και ασορτί σκουλαρίκια chandelier, συνολικής αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

