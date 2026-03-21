Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Σήμερα απολογείται ο 19χρονος που ήταν μαζί με το θύμα

Ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία 20χρονου Κλεομένη Αλήτσιου στην περιοχή της Καλαμαριάς

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 19χρονος που φέρεται να ήταν παρών στο τραγικό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 20χρονου Κλεομένη, στις 12 Μαρτίου στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Η συμπληρωματική δίωξη σε βάρος του αφορά βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και συνδέεται με την επίθεση κατά του 23χρονου, ο οποίος έχει ομολογήσει την ανθρωποκτονία.

Ο 19χρονος καλείται να λογοδοτήσει ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, που χειρίζεται την υπόθεση. Εκτός από την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σωματική βλάβη, αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για συμμετοχή σε συμμορία και παράνομη κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες. Η τελευταία κατηγορία επιβαρύνεται από τις διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Παράλληλα, οι ίδιες κατηγορίες απευθύνονται και σε ένα ακόμη άτομο που αναζητείται από τις Αρχές ως μέλος της ίδιας ομάδας.

Η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον 19χρονο και το άλλο άτομο προέκυψε ύστερα από γραπτό αίτημα της υπεράσπισης του 23χρονου, ο οποίος ήδη κρατείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Στην υπεράσπιση επισημαίνονται τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, όπου καταγράφονται τραύματα που φέρεται να υπέστη ο 23χρονος κατά την επίθεση.

Συγκεκριμένα, τα χτυπήματα εντοπίστηκαν στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα, πιθανότατα από αντικείμενα αγνώστου προέλευσης, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά δεδομένα.

Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 23χρονος υποστήριξε ότι διέπραξε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας, καθώς δέχθηκε επίθεση έξω από το σπίτι του. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με την ανάκριση να συνεχίζεται και την δικαστική διαδικασία να αναζητά την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.

