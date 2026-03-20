Καλαμαριά: Ο 23χρονος φέρεται να επικοινώνησε μετά τη δολοφονία με τον επικεφαλής μεγάλου συνδέσμου

Την ώρα που ο 23χρονος οπαδός του Άρη έχει πάρει το δρόμο για τη φυλακή, για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη Αλήτσιου, οι Αρχές προσπαθούν να φτάσουν στην άκρη του νήματος και να φέρουν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλους όσους εμπλέκονται.

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε έφοδος στον κεντρικό σύνδεσμό των οπαδών του Άρη τον Super 3 στη Χαριλάου, και προσήχθη ο επικεφαλής του συνδέσμου, με τις Αρχές να πηγαίνουν στη συνέχεια και στο σπίτι του, ωστόσο, δεν εντοπίστηκε κάτι μεμπτό κι αφέθηκε ελεύθερος.

Η προσαγωγή του έγινε, καθώς σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο 23χρονος αμέσως μετά τη δολοφονία του Κλεομένη που

Σύμφωνα με το voria.gr, ο προσαχθείς φέρεται να είναι ο πρώην υπεύθυνος ασφαλείας της ΠΑΕ Άρης -δηλωνόταν σε φύλλα αγώνων- κι οργανωμένος οπαδός της ομάδας. Είχε καταδικαστεί τελεσιδίκως για πυροβολισμό σε βάρος δύο ατόμων, φερόμενων οπαδών του ΠΑΟΚ, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το 2025, ο 30χρονος, μαζί με έναν 32χρονο, τιμωρήθηκαν από το Εφετείο για πλημμελήματα που επέσυραν ποινές φυλάκισης 32 και 18 μηνών, με αναστολή, για το περιστατικό που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2021, στη λεωφόρο Κ. Καραμανλή. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου είχαν πέσει τουλάχιστον 4 πυροβολισμοί προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο προσαχθείς φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι απολύθηκε από την ΠΑΕ Άρης πριν από τρεις ημέρες.