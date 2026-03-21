Πώς λειτουργεί το νέο ψηφιακό πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων από καπνό, νικοτίνη και αλκοόλ

Το πλαίσιο περιλαμβάνει ψηφιακή χαρτογράφηση της αγοράς, διαχείριση ιδιωτικών εκδηλώσεων με ανηλίκους και ψηφιακή επαλήθευση μέσω εφαρμογών Kids Wallet και Gov.gr Wallet

  • Δημιουργείται νέο ψηφιακό σύ επαλήθευσης ηλικίας για την αποτροπή πρόσβασης ανηλίκων σε προϊόντα καπνού, νικοτίνης και αλκοόλ.
  • Η ευθύνη εξακρίβωσης ηλικίας ανήκει ρητά στους πωλητές και η πώληση χωρίς αποδεικτικό ηλικίας απαγορεύεται.
  • Απαγορεύεται η είσοδος ανηλίκων σε μπαρ και νυχτερινά κέντρα, ενώ οι ιδιωτικές εκδηλώσεις με ανηλίκους υπόκεινται σε αυστηρούς όρους και δήλωση στο events.gov.gr.
  • Το ψηφιακό μητρώο alto.gov.gr θα καταγράφει επιχειρήσεις και σημεία πώλησης για ενίσχυση της εποπτείας και των ελέγχων.
Τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη συνεργάζονται για πρώτη φορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος επαλήθευσης ηλικίας, με στόχο την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού, νικοτίνης και αλκοόλ.

Το νέο πλαίσιο σχεδιάστηκε ώστε να είναι εύχρηστο, χωρίς να απαιτούνται ειδικές ψηφιακές δεξιότητες από τους αγοραστές ή τους πωλητές. Έρχεται να συμπληρώσει τον πρόσφατο νόμο για τη δημόσια υγεία, ενισχύοντας την εφαρμογή του μέσα από ψηφιακά εργαλεία.

Κεντρικός στόχος είναι η προστασία των νέων και η πρόληψη της χρήσης επικίνδυνων προϊόντων, μέσα από πέντε άξονες δράσης:

  • Μέτρα πρόληψης και προστασίας των ανηλίκων.
  • Αυστηρότερη εποπτεία της αγοράς.
  • Ρυθμίσεις για νέα προϊόντα νικοτίνης.
  • Δημιουργία ψηφιακού μητρώου ελέγχου.
  • Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και των κυρώσεων.

Για πρώτη φορά θεσπίζεται σαφής και καθολική απαγόρευση πώλησης, προσφοράς ή διάθεσης αυτών των προϊόντων σε ανηλίκους. Η ευθύνη εξακρίβωσης της ηλικίας ανατίθεται ρητά στον πωλητή και, σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν προσκομίσει αποδεικτικό ηλικίας, η συναλλαγή απαγορεύεται.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου: «Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που ήρθε για να μείνει, ώστε να διαμορφώσουμε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά μας».

Υπό τον συντονισμό του Υπουργού Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και σε συνεργασία με τα υπουργεία Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, δημιουργείται ένα συνεκτικό ψηφιακό πλαίσιο που περιλαμβάνει:

  • Την πλήρη χαρτογράφηση της αγοράς προϊόντων καπνού, άτμισης και αλκοόλ μέσω του alto.gov.gr, για ενίσχυση του στοχευμένου ελέγχου.
  • Την πλατφόρμα events.gov.gr για τη διαχείριση ιδιωτικών εκδηλώσεων με συμμετοχή ανηλίκων, περιορίζοντας φαινόμενα καταστρατήγησης και διευκολύνοντας τους ελέγχους.
  • Την ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας μέσω των εφαρμογών Kids Wallet και Gov.gr Wallet, που επιτρέπει ασφαλή ταυτοποίηση χωρίς περιττή έκθεση προσωπικών δεδομένων. Η ίδια διαδικασία θα εφαρμοστεί σταδιακά και στις διαδικτυακές αγορές.

Η διαδικασία ταυτοποίησης είναι απλή: ο πωλητής επιλέγει την ηλικιακή ομάδα στην εφαρμογή, εμφανίζεται ένα QR code, και ο αγοραστής σκανάρει το QR μέσω του Gov.gr Wallet ή Kids Wallet. Το σύστημα εμφανίζει με πράσινη ή κόκκινη ένδειξη αν επιτρέπεται η πώληση, χωρίς να αποκαλύπτεται η ακριβής ηλικία.

Επιπλέον, η είσοδος ανηλίκων σε μπαρ και νυχτερινά κέντρα απαγορεύεται, ενώ εξαιρέσεις σε ιδιωτικές εκδηλώσεις επιτρέπονται μόνο σε συγκεκριμένους χώρους, εκτός ωραρίου και μετά από δήλωση στο events.gov.gr.

Το ψηφιακό μητρώο alto.gov.gr καθίσταται βασικό εργαλείο εποπτείας, καθώς θα καταγράφει όλες τις επιχειρήσεις και τα σημεία πώλησης προϊόντων καπνού, αλκοόλ και συναφών μη καπνικών προϊόντων, επιτρέποντας πλήρη χαρτογράφηση της αγοράς, στοχευμένους ελέγχους και διαλειτουργικότητα μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

