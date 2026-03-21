Fake news στην Αρχαία Ελλάδα: Από τον «μονόφθαλμο» Φίλιππο στο...«νεκρό» Μέγα Αλέξανδρο

Ο τόμος «Fake News in Ancient Greece» αναδεικνύει ότι η παραπληροφόρηση αποτελούσε σταθερό στοιχείο της δημόσιας ζωής και της πολιτικής επικοινωνίας  

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Fake news στην Αρχαία Ελλάδα: Από τον «μονόφθαλμο» Φίλιππο στο...«νεκρό» Μέγα Αλέξανδρο
WHAT THE FACT
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η παραπληροφόρηση ήταν συχνό φαινόμενο στην αρχαία Ελλάδα και επηρέαζε δημόσια ζωή και πολιτική επικοινωνία.
  • Η αφήγηση ότι ο Φίλιππος Β' είχε χάσει το ένα του μάτι προέρχεται από πολιτική ρητορική και δεν επιβεβαιώνεται από αξιόπιστα στοιχεία.
  • Ψευδείς ειδήσεις εμφανίζονταν σε ευρύ γεωγραφικό και χρονικό πλαίσιο, όπως η ψευδής φήμη για τον θάνατο του Μάρκου Αυρήλιου και η παραπλανητική παρουσίαση μάχης στα Σίγγαρα.
  • Η φήμη περί θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου χρησιμοποιήθηκε για πολιτική υποκίνηση, αλλά ήταν ψευδής και ο ίδιος επέστρεψε νικητής.
  • Ο τόμος «Fake News in Ancient Greece» αποτελεί την πρώτη διεθνή συστηματική μελέτη για τις ψευδείς ειδήσεις στην αρχαιότητα, βασισμένη σε επιστημονικά συνέδρια και πλούσια αρχαία γραμματεία.
Snapshot powered by AI

Μία νέα ανάλυση των γεγονότων της Αρχαίας Ελλάδας αποκαλύπτει πως η παραπληροφόρηση δεν αποτελεί φαινόμενο μόνο της σύγχρονης εποχής. Αντίθετα, όπως δείχνουν ιστορικές πηγές και σύγχρονες μελέτες, οι «ψευδείς ειδήσεις» είχαν ήδη έντονη παρουσία στην αρχαία Ελλάδα, επηρεάζοντας πολιτικές εξελίξεις, δημόσια πρόσωπα και συλλογικές αντιλήψεις.

Όπως αναφέρει το voria.gr, χαρακτηριστικά παραδείγματα συγκεντρώνονται στον πρόσφατο τόμο «Fake News in Ancient Greece», που εξετάζει πώς διαμορφώνονταν, διαδίδονταν και γίνονταν πιστευτές τέτοιες αφηγήσεις.

Ο «μονόφθαλμος» Φίλιππος Β' της Μακεδονίας

Στην αρχαιότητα ήταν ευρέως διαδεδομένη η ιστορία ότι ο Φίλιππος Β' της Μακεδονίας είχε χάσει το ένα του μάτι σε μάχη. Η πρώτη αναφορά εντοπίζεται σε λόγο του Δημοσθένη, ο οποίος απαριθμεί τραύματα και ακρωτηριασμούς που –όπως υποστήριζε– είχε υποστεί ο Μακεδόνας βασιλιάς, παρουσιάζοντάς τον ως επικίνδυνο αντίπαλο για τους Αθηναίους.

Ο «μονόφθαλμος» Φίλιππος Β΄ της Μακεδονίας

Μεταγενέστεροι συγγραφείς πρόσθεσαν λεπτομέρειες για τον τραυματισμό και τη θεραπεία του, συχνά όμως με αντικρουόμενες εκδοχές. Παρ' όλα αυτά, σύγχρονοι του Φιλίππου που τον είδαν σε μεταγενέστερο χρόνο τον περιγράφουν ως προσηνή και εμφανίσιμο, χωρίς εμφανή παραμόρφωση.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ιστορίας, Ανδρέα Σεραφείμ, ακόμη και οι απεικονίσεις του σε προτομές και νομίσματα δεν μπορούν να θεωρηθούν ασφαλή τεκμήρια. Όπως επισημαίνει, τα αρχαιολογικά ευρήματα υπόκεινται σε φθορά, ενώ στην αρχαιότητα τα επίσημα πορτρέτα συχνά απέκρυπταν σωματικά ελαττώματα.

Η ιστορία του «βγαλμένου ματιού» πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη: ο Φίλιππος πιθανότατα τραυματίστηκε, όμως η αφήγηση περί απώλειας του ματιού φαίνεται να διαμορφώθηκε μέσα από τη ρητορική αντιπαράθεση και να διογκώθηκε αργότερα.

Ο τόμος για τα fake news στην αρχαιότητα

Το παράδειγμα αυτό αποτελεί μόνο μία από τις πολλές περιπτώσεις που παρουσιάζονται στον τόμο «Fake News in Ancient Greece», σε επιμέλεια των Αμφιλόχιου Παπαθωμά, Θεοφάνη Τσιαμπόκαλου και Ντιέγκο Ντε Μπράσι.

Ο πολυσέλιδος αυτός τόμος περιλαμβάνει 20 κεφάλαια, γραμμένα από ισάριθμους ιστορικούς και πανεπιστημιακούς, οι οποίοι εξετάζουν διαφορετικές περιπτώσεις παραπληροφόρησης και εξηγούν γιατί οι συγκεκριμένες ιστορίες αμφισβητούνται.

Σύμφωνα με το Voria.gr, η παραπληροφόρηση στην αρχαιότητα δεν περιοριζόταν σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή περιοχές, αλλά εκτεινόταν σε ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο.

Η παραπληροφόρηση δεν έχει σύνορα

Όπως αναφέρει ο Θεοφάνης Τσιαμπόκαλος, τα φαινόμενα παραπληροφόρησης εμφανίζονται σε ένα ευρύ χρονικό και γεωγραφικό φάσμα της αρχαίας γραμματείας.

Σύμφωνα με το Voria.gr, ανάμεσα στα παραδείγματα που εξετάζονται περιλαμβάνονται:

  • η ψευδής φήμη για τον θάνατο του Μάρκου Αυρήλιου, που οδήγησε τον Αβίδιο Κάσσιο να ανακηρυχθεί αυτοκράτορας
Μάρκος Αυρήλιος

  • η παρουσίαση της μάχης στα Σίγγαρα ως νίκης από τον Λιβάνιο, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για ήττα
  • η αμφιλεγόμενη περίπτωση του Θεοδοσίου, που εμφανίστηκε ως γιος του αυτοκράτορα Μαυρικίου

Τα παραδείγματα αυτά δείχνουν ότι η παραπληροφόρηση αποτελούσε σταθερό στοιχείο της δημόσιας ζωής και της πολιτικής επικοινωνίας.

«Ζει ο Μέγας Αλέξανδρος;»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Μέγα Αλέξανδρου. Μετά τη δολοφονία του Φιλίππου στις Αιγές το 336 π.Χ., ο Αλέξανδρος ανακηρύχθηκε βασιλιάς και ξεκίνησε εκστρατεία στον βορρά.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας, διαδόθηκε η φήμη ότι είχε σκοτωθεί σε μάχη. Η πληροφορία εξαπλώθηκε γρήγορα, ιδιαίτερα στη Θήβα, με στόχο να ξεσηκώσει τους κατοίκους εναντίον των Μακεδόνων.

Όπως αναφέρεται στο voria.gr, ακόμη και στην Αθήνα παρουσιάστηκε υποτιθέμενος αυτόπτης μάρτυρας που επιβεβαίωνε τον θάνατο του Αλέξανδρου σε μάχη με τους Τριβαλλούς.

Στην πραγματικότητα, η είδηση ήταν ψευδής. Ο Αλέξανδρος ζούσε και σύντομα επέστρεψε, καταστρέφοντας ολοσχερώς τη Θήβα. Σύμφωνα με την παράδοση, μόνο το σπίτι του ποιητή Πινδάρου διασώθηκε.

Όταν τα νέα έφτασαν στην Αθήνα, οι Αθηναίοι, με παρότρυνση του Δημοσθένη, έσπευσαν να συγχαρούν τον βασιλιά για τις νίκες του, επιχειρώντας να αποφύγουν ανάλογη καταστροφή.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα του τόμου

Σύμφωνα με τον Θεοφάνη Τσιαμπόκαλο, η ιδέα για το βιβλίο προέκυψε από τον προβληματισμό γύρω από τη σύγχρονη έννοια των «fake news» και την ανάγκη να διερευνηθεί αν παρόμοια φαινόμενα υπήρχαν και στην αρχαιότητα.

Η αρχαία ελληνική γραμματεία προσφέρει πλούσιο υλικό, καθώς περιλαμβάνει ιστορικά, ρητορικά, φιλοσοφικά και ποιητικά κείμενα που καταγράφουν όχι μόνο τη διάδοση ψευδών πληροφοριών, αλλά και τον προβληματισμό γύρω από τους μηχανισμούς και τις συνέπειές τους.

Ένα φαινόμενο με βαθιές ρίζες

Αφετηρία του τόμου αποτέλεσαν δύο επιστημονικά συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν το 2022 στο Τρίερ και στην Αθήνα, με τη συμμετοχή Ελλήνων και Γερμανών ερευνητών.

Πρόκειται για την πρώτη διεθνή έκδοση που εξετάζει συστηματικά το ζήτημα των fake news στην αρχαιότητα. Ο τόμος είναι γραμμένος στα αγγλικά, με στόχο ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, ενώ υπάρχουν σκέψεις και για μελλοντική μετάφρασή του στα ελληνικά.

Ένα διαχρονικό φαινόμενο

Από τον «μονόφθαλμο» Φίλιππο μέχρι τον «νεκρό» Μέγα Αλέξανδρο, τα παραδείγματα δείχνουν ότι η παραπληροφόρηση δεν είναι νέο φαινόμενο.

Αντίθετα, αποτελεί διαχρονικό εργαλείο επιρροής, βαθιά συνδεδεμένο με την πολιτική, τη ρητορική και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης - μια πραγματικότητα που, παρά την απόσταση αιώνων, παραμένει εντυπωσιακά επίκαιρη.

Με πληροφορίες από το voria.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:27ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 300 πλαστοί πίνακες και €150.000 - Έρευνα για κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας

10:25ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγωνία για το Άγιο Φως ενόψει Πάσχα - Πώς θα έρθει στην Ελλάδα εν μέσω πολέμου

10:22WHAT THE FACT

Η λίστα με τις πιο ευτυχισμένες χώρες: Η Ελλάδα είναι κάτω από Γουατεμάλα, Βιετνάμ, Νικαράγουα

10:21WHAT THE FACT

Η χώρα που θα μπορούσε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση

10:14WHAT THE FACT

Fake news στην Αρχαία Ελλάδα: Από τον «μονόφθαλμο» Φίλιππο στο...«νεκρό» Μέγα Αλέξανδρο

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι φέτος το καλοκαίρι

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Το Ιράν απειλεί με πυραύλους βεληνεκούς 4.000 χιλιομέτρων - Ετοιμάζει κομάντο ο Τραμπ για χερσαία επιχείρηση

10:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με ελληνικό σινεμά, ταξίδι στην «Αστόρια» και Μαρία Παπαγεωργίου

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αποσύρουν ορισμένες κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων

09:51ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Ρόκετς «φρέναραν» τους Χοκς, ανατροπή για τους Σέλτικς – Όλα τα αποτελέσματα (21/03)

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό όπλο του Ιράν: Η κατάσκοπος που αυτομόλησε και ο Τραμπ επικήρυξε για εκατομμύρια δολάρια

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργεί το νέο ψηφιακό πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων από καπνό, νικοτίνη και αλκοόλ

09:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι αγοράζουν οι Αμερικανοί; Pick-up, SUV ή ηλεκτρικά;

09:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Δεύτερη σειρά μέτρων όταν κριθεί αναγκαίο - Τι είπε για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Σήμερα απολογείται ο 19χρονος που ήταν μαζί με το θύμα

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Λάθος μου που έφαγα το κράκερ στη Βουλή - Η Κωνσταντοπούλου βιντεοσκοπεί τα πάντα»

09:18LIFESTYLE

Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Η στιγμή της σύλληψής του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

09:15ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Εμφάνιση από τα… παλιά και πρόκριση στο Μαϊάμι! - Δείτε βίντεο

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιονοπτώσεις - H πρόγνωση για την 25η Μαρτίου

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Τσακ Νόρις: Το μήνυμα των Αμερικανών πεζοναυτών για τον θάνατό του - «Εμείς κάναμε αίτηση σε αυτόν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία σε απόσταση 4000 χιλιομέτρων

07:48ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό όπλο του Ιράν: Η κατάσκοπος που αυτομόλησε και ο Τραμπ επικήρυξε για εκατομμύρια δολάρια

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Δύο προσφορές μέσα σε λίγα λεπτά για το Ευαγγέλιο - Χειροπέδες στον γνωστό γκαλερίστα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Τσακ Νόρις: Αυτή ήταν η περιουσία του θρύλου των πολεμικών τεχνών τη στιγμή του θανάτου του

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ποιοι εξαφάνισαν τον Σωτήρη Τσιπίλη - Το δράμα της μητέρας και η μυστηριώδης γυναίκα με το όνομα «Βούλα»

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Λάθος μου που έφαγα το κράκερ στη Βουλή - Η Κωνσταντοπούλου βιντεοσκοπεί τα πάντα»

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Το στοιχείο που «ξεκλειδώνει» το μυστικό της κόκκινης βαλίτσας

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

08:07WHAT THE FACT

Πώς ξεκίνησαν τα αστεία για τον Τσακ Νόρις - Η ιστορία πίσω από τον θρυλικό star και τα memes

09:02WHAT THE FACT

Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 25% - Μόνο αν προτιμάτε αυτό το ποτό

08:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο κλειστού στίβου: Τεράστιος τελικός στο επί κοντώ με «μονομαχία» Καραλή με Ντουπλάντις

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα - Πώς θα κάνουμε 25η Μαρτίου

02:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Δυνατός σεισμός στην Κεφαλονιά

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Το Ιράν απειλεί με πυραύλους βεληνεκούς 4.000 χιλιομέτρων - Ετοιμάζει κομάντο ο Τραμπ για χερσαία επιχείρηση

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αποσύρουν ορισμένες κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων

09:18LIFESTYLE

Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Η στιγμή της σύλληψής του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ