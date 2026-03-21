Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 300 πλαστοί πίνακες και €150.000 - Έρευνα για κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας

Κατασχέθηκαν πάνω από 300 πίνακες και μετρητά άνω των 150.000 ευρώ που εξετάζονται για πιθανή πλαστότητα

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Η ανάρτηση σπάνιου Ευαγγελίου του 1745 από τον Γιώργο Τσαγκαράκη οδήγησε σε αστυνομική έρευνα και σύλληψή του.
  • Η εταιρεία του γκαλερίστα υποστηρίζει ότι το Ευαγγέλιο παραδόθηκε στις αρχές για αξιολόγηση και οι πίνακες προέρχονται από οικογενειακή κληρονομιά.
  • Η αστυνομία διερευνά την προέλευση των έργων και τη σύνδεση του γκαλερίστα με ενδεχόμενα κυκλώματα αρχαιοκαπηλίας.
  • Το Ευαγγέλιο θεωρείται αυθεντικό και εξετάζεται το ενδεχόμενο απόκτησής του από το ελληνικό δημόσιο.
Η ανάρτηση ενός σπάνιου θρησκευτικού κειμηλίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πυροδότησε μια υπόθεση που εξελίχθηκε σε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, οδηγώντας στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη, στην κατάσχεση πολύτιμων αντικειμένων και σε σοβαρά ερωτήματα για την προέλευσή τους.

Λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση βίντεο στα προσωπικά του προφίλ, στο οποίο ανακοίνωνε ότι θα δημοπρατήσει ένα Ευαγγέλιο, εκδηλώθηκε άμεσο ενδιαφέρον από δύο πιθανούς αγοραστές. Το βίντεο, όπου το Ευαγγέλιο χρονολογείται το 1745, έγινε αντιληπτό από πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε τις αρμόδιες Αρχές. Ακολούθησε άμεση επέμβαση της αστυνομίας σε αποθηκευτικό χώρο του γκαλερίστα στα νότια προάστια, όπου το Ευαγγέλιο κατασχέθηκε για να εξεταστεί η αυθεντικότητά του από ειδικούς.

Το βίντεο που οδήγησε στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη:

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη σύλληψη του Τσαγκαράκη, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και σε άλλες εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη δραστηριότητά του. Στην αποθήκη βρέθηκαν πάνω από 300 πίνακες, οι οποίοι ελέγχονται για πιθανή πλαστότητα, καθώς και μετρητά που ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία του γκαλερίστα τονίζει ότι το Ευαγγέλιο παραδόθηκε στις αρμόδιες Αρχές για αξιολόγηση, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει ειδική γνώση σε θρησκευτικά κειμήλια. Παράλληλα, αναφέρει ότι οι πίνακες αποτελούν προσωπική συλλογή του Τσαγκαράκη, προερχόμενη από οικογενειακή κληρονομιά δεκαετιών, και δεν προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί η προέλευση των έργων και να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην ανακοίνωση της εταιρείας δεν γίνεται καμία αναφορά στην επιχείρηση της αστυνομίας, η οποία διενεργήθηκε από ειδική ομάδα με δεκάδες αξιωματικούς, εξειδικευμένους στην εξάρθρωση κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλίας.

Ευαγγέλιο - Τσαγκαράκης

Όσον αφορά το Ευαγγέλιο, οι νομικοί εκπρόσωποι του γκαλερίστα υποστηρίζουν ότι «η εταιρεία έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα και τη χρονολογία του». Ωστόσο, στην ανακοίνωση της γκαλερί αποσιωπάται ότι το αντικείμενο είχε τεθεί προς πώληση, ενώ επιχειρείται να παρουσιαστεί ότι παραδόθηκε απευθείας στις αρχές. Προβλέπεται, μάλιστα, η πιθανότητα διάθεσής του προς αγορά από το ελληνικό δημόσιο.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η αστυνομία εξετάζει όλα τα επαγγελματικά σημεία που συνδέονται με τον Τσαγκαράκη. Το απόγευμα της Παρασκευής, ο γκαλερίστας οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ για να δώσει εξηγήσεις, εμφανιζόμενος σε κατάσταση σοκ και δηλώνοντας ότι μπορεί να απαντήσει σε όλα τα ζητήματα.

Το Ευαγγέλιο, που χρονολογείται από το 1745 και συνδέεται με τη Βενετία κατά την περίοδο του Μητροπολίτη Ιεροσολύμων Παρθενίου, θεωρείται αυθεντικό, ενώ οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν πώς περιήλθε στην κατοχή του γκαλερίστα. Παράλληλα, η υπόθεση φαίνεται ότι αποτέλεσε μόνο αφορμή για να ελεγχθεί σε βάθος η δραστηριότητά του.

