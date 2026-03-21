Τσαγκαράκης: Δύο προσφορές μέσα σε λίγα λεπτά για το Ευαγγέλιο - Χειροπέδες στον γνωστό γκαλερίστα

Snapshot Ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης συνελήφθη μετά τη δημοσίευση βίντεο με Ευαγγέλιο του 1745, το οποίο κατασχέθηκε για έλεγχο γνησιότητας.

Στην αποθήκη του βρέθηκαν πάνω από 300 πίνακες που εξετάζονται ως πιθανά πλαστοί και μετρητά άνω των 150.000 ευρώ.

Η εταιρεία του Τσαγκαράκη υποστηρίζει ότι οι πίνακες προέρχονται από οικογενειακή κληρονομιά και ότι το Ευαγγέλιο παραδόθηκε στις αρχές για αξιολόγηση.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους του γκαλερίστα για να διακριβώσει την προέλευση των έργων.

Το βίντεο πώλησης του Ευαγγελίου προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα πώς το αντικείμενο βρέθηκε στην κατοχή του Τσαγκαράκη.

Δύο πρόσωπα εκδήλωσαν ενδιαφέρον να αγοράσουν το Ευαγγέλιο, μόλις λίγα λεπτά αφότου ο γνωστός γκαλερίστας, Γιώργος Τσαγκαράκης, ανάρτησε το βίντεο στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνοντας τη δημοπράτησή του.

Το συγκεκριμένο βίντεο, στο οποίο παρουσιαζόταν το Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745, εντοπίστηκε από πολίτη, ο οποίος το προώθησε στις αρχές. Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση με την αστυνομία να προχωρά σε έρευνα στην αποθήκη του εμπόρου τέχνης στα νότια προάστια. Το Ευαγγέλιο εντοπιστηκε και κατασχέθηκε, προκειμένου να εξεταστεί η γνησιότητά του από ειδικούς.

Το Ευαγγέλιο

Η υπόθεση οδήγησε στη σύλληψη του γκαλερίστα, ενώ η έρευνα θα επεκταθεί και σε άλλους χώρους που διατηρεί. Στην αποθήκη του οι αρχές εντόπισαν, μεταξύ άλλων, περισσότερους από 300 πίνακες που εξετάζονται ως πλαστοί, καθώς και χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 150.000 ευρώ σε μετρητά.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία του επιχειρηματία αναφέρει ότι το Ευαγγέλιο παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές για αξιολόγηση, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει εξειδικευμένη γνώση σε θρησκευτικά κειμήλια. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι πίνακες που βρέθηκαν δεν αποτελούν εμπορεύσιμα έργα, αλλά προσωπική συλλογή του γκαλερίστα, η οποία, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, προέρχεται από οικογενειακή κληρονομιά δεκαετιών.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να διακριβωθεί η προέλευση των έργων και να διερευνηθεί το εύρος της υπόθεσης.

Ούτε μία λέξη για την έφοδο της αστυνομίας στην ανακοίνωση της εταιρίας

Ουδέν αναφέρεται στην ανακοίνωση της γκαλερί Τσαγκαράκη για την έφοδο της ειδικής ομάδας του ελληνικού FBI με δεκάδες αστυνομικούς που είναι εξειδικευμένοι στην αντιμετώπιση κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλίας. Για τους πίνακες που εντοπίστηκαν στις αποθήκες της γκαλερί αναφέρεται γενικόλογα πως βρίσκονται στην κατοχή του Γιώργου Τσαγκαράκη πάνω από 40 χρόνια και του κληροδοτήθηκαν από τους γονείς του. Για τα μετρητά ύψους περίπου 150.000 ευρώ ουδέν αναφέρεται στην ανακοίνωση της γκαλερί Τσαγκαράκη.

Εις ό,τι αφορά το Ευαγγέλιο που ο συλληφθείς περιέφερε και παρουσίαζε σε βίντεο και στα social media, η εξήγηση που επιχειρείται να δοθεί από τους νομικούς παραστάτες του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη είναι ότι «η εταιρεία έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του». Βεβαίως, στην ανακοίνωση της γκαλερί «μάλλον» παραλείπεται το γεγονός ότι ο γκαλερίστας διέθετε το Ευαγγέλιο προς πώληση και επιχειρείται να δοθεί η εικόνα ότι το ιερό αντικείμενο παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές. Κι ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση δημιουργείται από την πρόθεση του συλληφθέντος γκαλερίστα να πουλήσει το Ευαγγέλιο στο ελληνικό δημόσιο.

Προφανώς, από την έρευνα των αρμόδιων αρχών θα διασαφηνιστεί πώς βρέθηκε το Ευαγγέλιο στα χέρια του Γιώργου Τσαγκαράκη και αν αποτελεί προϊόν αρχαιοκαπηλίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρίας

«Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη. Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».

Στη ΓΑΔΑ ο πασίγνωστος γκαλερίστας

Σε νέες επιχειρήσεις θα προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ώρες σε βάρος γνωστού γκαλερίστα. Θα ερευνηθούν όλοι οι χώροι όπου κινείται επαγγελματικά.

Το απόγευμα της Παρασκευής ο γνωστός γκαλερίστας βρέθηκε στη ΓΑΔΑ για να δώσει εξηγήσεις για όσα έχουν εντοπιστεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και υποστηρίζει πως για όλα υπάρχουν απαντήσεις.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση, χθες, Πέμπτη, ο γνωστός γκαλερίστας ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αναφερόταν στην πώληση ενός Ευαγγελίου του 18ου αιώνα.

Πιο συγκεκριμένα, μίλησε για αυτό το Ευαγγέλιο το οποίο χρονολογείται από το 1745 και τοποθετείται στην Βενετία επί εποχής Μητροπολίτη Ιεροσολύμων του Παρθενίου. Λίγο μετά τη δημοσιεύση του βίντεο, ο Γιώργος Τσαγκαράκης το «κατέβασε», διότι ενέπιπτε στον νόμο περί αρχαιοτήτων, καθώς είναι παράνομο να παρουσιάζεται και να πωλείται ένα τέτοιο αντικείμενο, μεγάλης ιστορικής, αλλά και ουσιαστικής αξίας.

Το βίντεο που οδήγησε στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη

Τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα των αρχών, δείχνουν ότι το Ευαγγέλιο είναι αυθεντικό, ωστόσο το ερώτημα για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του Γιώργου Τσαγκαράκη παραμένει υπό έρευνα.

Μάλιστα, φαίνεται πως ναι μεν το Ευαγγέλιο κινητοποίησε τις αρχές, ωστόσο υπήρχαν και πρότερες πληροφορίες για τον γκαλερίστα, για τη δραστηριότητα του οποίου θα διεξαχθεί εκτενής έρευνα.

Η έρευνα του ελληνικού FBI στην αποθήκη του Γιώργου Τσαγκαράκη

Φωτογραφίες & Βίντεο: Χάρης Γκίκας

Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr

