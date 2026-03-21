Τσακ Νόρις: Αυτή ήταν η περιουσία του θρύλου των πολεμικών τεχνών τη στιγμή του θανάτου του

Ο Τσακ Νόρις και η οικογένειά του στην πρεμιέρα της ταινίας «The Expendables 2» στο Grauman's Chinese Theatre το 2012, στο Λος Άντζελες

Ο Τσακ Νόρις, πέθανε σε νοσοκομείο της Χαβάης, όπου είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια, μακριά από τα λαμπερά φώτα του Χόλιγουντ, όπου διέγραψε μία πετυχημένη καριέρα δεκαετιών.

Ο θάνατος του Τσακ Νόρις συγκλόνισε τον κόσμο του κινηματογράφου και των πολεμικών τεχνών με την οικογένειά του να ανακοινώνει τα δυσάρεστα νέα. Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του τα ξημερώματα της Παρασκευής μέσω.

«Με μεγάλη θλίψη η οικογένειά μας ανακοινώνει τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί. Αν και προτιμούμε να κρατήσουμε τις συνθήκες ιδιωτικές, θέλουμε να γνωρίζετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και ότι πέθανε ειρηνικά», αναφέρει το μήνυμα.

Από τα δύσκολα παιδικά χρόνια στον θρύλο του κινηματογράφου

Η πορεία του Τσακ Νόρις προς τη φήμη ξεκίνησε σε αντίξοες συνθήκες. Γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1940 στο Ράιαν της Οκλαχόμα και ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά. Τα παιδικά του χρόνια σημαδεύτηκαν από αστάθεια και τον αλκοολισμό του πατέρα του.

Σε ηλικία 16 ετών, μετά το διαζύγιο των γονιών του, μετακόμισε με τη μητέρα και τα αδέρφια του, πρώτα στο Κάνσας και μετά στην Καλιφόρνια. Εκεί τελείωσε το σχολείο και, το 1958, κατατάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν στη Νότια Κορέα όπου ανακάλυψε το πάθος του για τις πολεμικές τέχνες, μια πειθαρχία που θα κατέληγε να καθορίσει ολόκληρη την καριέρα του.

Πίσω στην Καλιφόρνια το 1962, άνοιξε την πρώτη του σχολή καράτε και άρχισε να αγωνίζεται σε τουρνουά, χτίζοντας μια φήμη που αργότερα θα τον οδηγούσε στη μεγάλη οθόνη.

Το κινηματογραφικό άλμα και η παγκόσμιος αναγνώριση

Το σημείο καμπής στην καριέρα του Νόρις ήρθε το 1972, όταν πρωταγωνίστησε δίπλα στον Μπρους Λι στο «Way of the Dragon». Η σκηνή του Ρωμαϊκού Κολοσσαίου έγινε κλασική του είδους και του επέτρεψε να έχει πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες στο Χόλιγουντ.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ογδόντα, η φιγούρα του συνδέθηκε με ταινίες δράσης που εκμεταλλεύονταν τις πολεμικές του ικανότητες. Η εικόνα ενός ασυναγώνιστου μαχητή εδραίωσε τη δημοτικότητά του όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε αγορές σε όλο τον κόσμο.

Στις αρχές της δεκαετίας του ενενήντα κάνει το μεγάλο άλμα στην τηλεόραση με επιτυχία με τη σειρά Walker, Texas Ranger το 1993. Διαρκεί εννέα σεζόν με 200 επεισόδια και μια τηλεοπτική ταινία. Αυτή η σειρά θα απαθανάτιζε την εικόνα του καουμπόη Τσακ Νόρις.

Η περιουσία του στο τέλος της ζωής του, αφιερωμένης στον χώρο του θεάματος, αποτιμάται σε 70 εκατομμύρια δολάρια.

Προσωπική ζωή και συνταξιοδότηση στη Χαβάη

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Νόρις παντρεύτηκε την Dianne Holecheck το 1958 και απέκτησε δύο παιδιά μαζί της πριν χωρίσει το 1988. Επιπλέον, απέκτησε μία κόρη εκτός γάμου, την οποία ωστόσο γνώρισε όταν εκείνη ενηλικιώθηκε.

Το 1998 παντρεύτηκε το μοντέλο Gena O'Kelley και το 2001 γεννήθηκαν τα δίδυμα του.

Τα τελευταία του χρόνια, ο ηθοποιός επέλεξε την ηρεμία του Καουάι, περιτριγυρισμένος από την οικογένεια και τα εγγόνια του, μακριά από τη φασαρία του Χόλιγουντ.