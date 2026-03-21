Τι αγοράζουν οι Αμερικανοί; Pick-up, SUV ή ηλεκτρικά;

Η εικόνα των πωλήσεων στις ΗΠΑ δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει μια ενιαία τάση, αλλά διαφορετικές προτιμήσεις ανά πολιτεία.

Του Γιάννη Σκουφή

Η αμερικανική αγορά αυτοκινήτου παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις, με τις τοπικές ανάγκες να καθορίζουν τις επιλογές. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία ταξινομήσεων, τα pick-up της Ford (τα γνωστά F-Series) εξακολουθούν να είναι τα πιο δημοφιλή, κατακτώντας την πρώτη θέση σε 29 πολιτείες. Η κυριαρχία τους είναι πιο έντονη στον Νότο και τις αγροτικές περιοχές, όπου η πρακτικότητα και η αντοχή παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Τα μεγάλα pick-up, όπως τα Ford F-Series και το Chevrolet Silverado, εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εργαλείο για επαγγελματική χρήση, αλλά και επιλογή για οικογενειακές ανάγκες. Η μεγάλη ικανότητα ρυμούλκησης και οι μεγάλες καρότσες τα διατηρούν στην κορυφή, παρά την αυξανόμενη πίεση από την ηλεκτροκίνηση.

Την ίδια στιγμή, στις πιο πυκνοκατοικημένες πολιτείες, στα βορειοανατολικά της χώρας, η εικόνα αλλάζει. Εκεί κυριαρχούν τα κομπάκτ SUV, με το Toyota RAV4 και το Honda CR-V να πρωταγωνιστούν. Οι λόγοι είναι πρακτικοί: πιο χαμηλή κατανάλωση, πιο εύκολη μετακίνηση και μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινότητα της πόλης.

Η πιο ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση καταγράφεται στη Δυτική Ακτή. Σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, η Νεβάδα και η Ουάσινγκτον, το Tesla Model Y είναι το πιο δημοφιλές μοντέλο. Η υψηλή διείσδυση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η ανεπτυγμένη υποδομή φόρτισης και τα κίνητρα αγοράς έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου τα EV κερδίζουν σαφώς έδαφος.

Παρά την άνοδο των ηλεκτρικών, η συνολική εικόνα δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Τα pick-up παραμένουν ο βασικός πυλώνας της αγοράς, ενώ τα SUV συνεχίζουν να ενισχύουν τη θέση τους στις αστικές περιοχές. Το Tesla Model Y δείχνει την κατεύθυνση, αλλά προς το παρόν αφορά κυρίως συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες.

Το συμπέρασμα είναι ότι η αγορά των ΗΠΑ δεν κινείται με έναν ενιαίο ρυθμό. Αντίθετα, εξελίσσεται διαφορετικά ανά περιοχή, με τα παραδοσιακά μοντέλα να διατηρούν ισχυρή παρουσία και την ηλεκτροκίνηση να ανεβαίνει σταδιακά, εκεί όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 300 πλαστοί πίνακες και €150.000 - Έρευνα για κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας

10:25ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγωνία για το Άγιο Φως ενόψει Πάσχα - Πώς θα έρθει στην Ελλάδα εν μέσω πολέμου

10:22WHAT THE FACT

Η λίστα με τις πιο ευτυχισμένες χώρες: Η Ελλάδα είναι κάτω από Γουατεμάλα, Βιετνάμ, Νικαράγουα

10:21WHAT THE FACT

Η χώρα που θα μπορούσε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση

10:14WHAT THE FACT

Fake news στην Αρχαία Ελλάδα: Από τον «μονόφθαλμο» Φίλιππο στο...«νεκρό» Μέγα Αλέξανδρο

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι φέτος το καλοκαίρι

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Το Ιράν απειλεί με πυραύλους βεληνεκούς 4.000 χιλιομέτρων - Ετοιμάζει κομάντο ο Τραμπ για χερσαία επιχείρηση

10:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με ελληνικό σινεμά, ταξίδι στην «Αστόρια» και Μαρία Παπαγεωργίου

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αποσύρουν ορισμένες κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων

09:51ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Ρόκετς «φρέναραν» τους Χοκς, ανατροπή για τους Σέλτικς – Όλα τα αποτελέσματα (21/03)

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό όπλο του Ιράν: Η κατάσκοπος που αυτομόλησε και ο Τραμπ επικήρυξε για εκατομμύρια δολάρια

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργεί το νέο ψηφιακό πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων από καπνό, νικοτίνη και αλκοόλ

09:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι αγοράζουν οι Αμερικανοί; Pick-up, SUV ή ηλεκτρικά;

09:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Δεύτερη σειρά μέτρων όταν κριθεί αναγκαίο - Τι είπε για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Σήμερα απολογείται ο 19χρονος που ήταν μαζί με το θύμα

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Λάθος μου που έφαγα το κράκερ στη Βουλή - Η Κωνσταντοπούλου βιντεοσκοπεί τα πάντα»

09:18LIFESTYLE

Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Η στιγμή της σύλληψής του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

09:15ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Εμφάνιση από τα… παλιά και πρόκριση στο Μαϊάμι! - Δείτε βίντεο

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιονοπτώσεις - H πρόγνωση για την 25η Μαρτίου

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Τσακ Νόρις: Το μήνυμα των Αμερικανών πεζοναυτών για τον θάνατό του - «Εμείς κάναμε αίτηση σε αυτόν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία σε απόσταση 4000 χιλιομέτρων

07:48ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό όπλο του Ιράν: Η κατάσκοπος που αυτομόλησε και ο Τραμπ επικήρυξε για εκατομμύρια δολάρια

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Δύο προσφορές μέσα σε λίγα λεπτά για το Ευαγγέλιο - Χειροπέδες στον γνωστό γκαλερίστα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Τσακ Νόρις: Αυτή ήταν η περιουσία του θρύλου των πολεμικών τεχνών τη στιγμή του θανάτου του

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ποιοι εξαφάνισαν τον Σωτήρη Τσιπίλη - Το δράμα της μητέρας και η μυστηριώδης γυναίκα με το όνομα «Βούλα»

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Λάθος μου που έφαγα το κράκερ στη Βουλή - Η Κωνσταντοπούλου βιντεοσκοπεί τα πάντα»

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Το στοιχείο που «ξεκλειδώνει» το μυστικό της κόκκινης βαλίτσας

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

08:07WHAT THE FACT

Πώς ξεκίνησαν τα αστεία για τον Τσακ Νόρις - Η ιστορία πίσω από τον θρυλικό star και τα memes

09:02WHAT THE FACT

Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 25% - Μόνο αν προτιμάτε αυτό το ποτό

08:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο κλειστού στίβου: Τεράστιος τελικός στο επί κοντώ με «μονομαχία» Καραλή με Ντουπλάντις

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα - Πώς θα κάνουμε 25η Μαρτίου

02:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Δυνατός σεισμός στην Κεφαλονιά

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Το Ιράν απειλεί με πυραύλους βεληνεκούς 4.000 χιλιομέτρων - Ετοιμάζει κομάντο ο Τραμπ για χερσαία επιχείρηση

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αποσύρουν ορισμένες κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων

09:18LIFESTYLE

Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Η στιγμή της σύλληψής του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ