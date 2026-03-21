Τι αγοράζουν οι Αμερικανοί; Pick-up, SUV ή ηλεκτρικά;

Του Γιάννη Σκουφή

Η αμερικανική αγορά αυτοκινήτου παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις, με τις τοπικές ανάγκες να καθορίζουν τις επιλογές. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία ταξινομήσεων, τα pick-up της Ford (τα γνωστά F-Series) εξακολουθούν να είναι τα πιο δημοφιλή, κατακτώντας την πρώτη θέση σε 29 πολιτείες. Η κυριαρχία τους είναι πιο έντονη στον Νότο και τις αγροτικές περιοχές, όπου η πρακτικότητα και η αντοχή παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Τα μεγάλα pick-up, όπως τα Ford F-Series και το Chevrolet Silverado, εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εργαλείο για επαγγελματική χρήση, αλλά και επιλογή για οικογενειακές ανάγκες. Η μεγάλη ικανότητα ρυμούλκησης και οι μεγάλες καρότσες τα διατηρούν στην κορυφή, παρά την αυξανόμενη πίεση από την ηλεκτροκίνηση.

Την ίδια στιγμή, στις πιο πυκνοκατοικημένες πολιτείες, στα βορειοανατολικά της χώρας, η εικόνα αλλάζει. Εκεί κυριαρχούν τα κομπάκτ SUV, με το Toyota RAV4 και το Honda CR-V να πρωταγωνιστούν. Οι λόγοι είναι πρακτικοί: πιο χαμηλή κατανάλωση, πιο εύκολη μετακίνηση και μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινότητα της πόλης.

Η πιο ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση καταγράφεται στη Δυτική Ακτή. Σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, η Νεβάδα και η Ουάσινγκτον, το Tesla Model Y είναι το πιο δημοφιλές μοντέλο. Η υψηλή διείσδυση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η ανεπτυγμένη υποδομή φόρτισης και τα κίνητρα αγοράς έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου τα EV κερδίζουν σαφώς έδαφος.

Παρά την άνοδο των ηλεκτρικών, η συνολική εικόνα δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Τα pick-up παραμένουν ο βασικός πυλώνας της αγοράς, ενώ τα SUV συνεχίζουν να ενισχύουν τη θέση τους στις αστικές περιοχές. Το Tesla Model Y δείχνει την κατεύθυνση, αλλά προς το παρόν αφορά κυρίως συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες.

Το συμπέρασμα είναι ότι η αγορά των ΗΠΑ δεν κινείται με έναν ενιαίο ρυθμό. Αντίθετα, εξελίσσεται διαφορετικά ανά περιοχή, με τα παραδοσιακά μοντέλα να διατηρούν ισχυρή παρουσία και την ηλεκτροκίνηση να ανεβαίνει σταδιακά, εκεί όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

