Το νέο Toyota C-HR+ στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει
Η διάθεσή του στην Ελλάδα ξεκινά στα τέλη Μαρτίου 2026, με τιμή εκκίνησης τις 36.990 ευρώ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Toyota περνά πλέον σε μια πιο ώριμη φάση της ηλεκτρικής της στρατηγικής, παρουσιάζοντας το νέο C-HR+, ένα μοντέλο που δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη έκδοση του γνωστού C-HR, αλλά μια πλήρως ανεξάρτητη, αμιγώς ηλεκτρική πρόταση με σαφή προσανατολισμό στην ευρωπαϊκή αγορά.
Το νέο C-HR+ βασίζεται στην πλατφόρμα eTNGA και τοποθετείται στην καρδιά της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής κατηγορίας των C-SUV. Σε αντίθεση με το υβριδικό C-HR, εδώ η Toyota επιχειρεί να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις της ηλεκτρικής εποχής, δίνοντας έμφαση τόσο στην αυτονομία όσο και στην πρακτικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
