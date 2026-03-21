Το Renault Clio πρώτο στην Ευρώπη, το Tesla Model Y ανεβαίνει δυναμικά

Το Renault Clio διατηρεί την πρωτιά στις ευρωπαϊκές πωλήσεις για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική σε μια αγορά που παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις. Τον Φεβρουάριο κατέγραψε 41.373 ταξινομήσεις, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,2%, αλλά παραμένοντας στην κορυφή.

Πίσω του βρέθηκαν τα Toyota Yaris Cross και Volkswagen T-Roc, με το τελευταίο να υποχωρεί κατά 5,7%. Μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν άλλα δημοφιλή μοντέλα, όπως το Volkswagen Golf (-12%) και το Dacia Sandero (-34%), το οποίο επηρεάζεται από προβλήματα εφοδιασμού και αλλαγές σε κινητήρες.

