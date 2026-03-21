NBA: Οι Ρόκετς «φρέναραν» τους Χοκς, ανατροπή για τους Σέλτικς – Όλα τα αποτελέσματα (21/03)

Το Χιούστον έβαλε τέλος στο εντυπωσιακό σερί της Ατλάντα, καθώς επικράτησε 117-95.

Πρωταγωνιστής για τις «Ρουκέτες» ήταν ο Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος σημείωσε 25 πόντους, με τον Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ να ακολουθεί προσθέτοντας άλλους 23. Οι Ρόκετς επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους στο δεύτερο ημίχρονο και ιδιαίτερα στην τρίτη περίοδο, όπου με επιμέρους σκορ 39-22 «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη.

Οι Σέλτικς έβγαλαν αντίδραση στα κρίσιμα σημεία κι επικράτησαν 117-112 των Γκρίζλις, διευρύνοντας το σερί τους στις τέσσερις διαδοχικές νίκες. Καθοριστικός ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν, που ηγήθηκε επιθετικά με 30 πόντους, ενώ σημαντικές λύσεις έδωσαν και οι Λούκα Γκάρζα με 22 και Πέιτον Πρίτσαρντ με 19.

Παρά τα προβλήματα στην επίθεση και τα λάθη που χαρακτήρισε την εικόνα της για τρεις περιόδους, η Βοστώνη βρέθηκε πίσω στο σκορ στα τελευταία λεπτά. Ένα σερί 10 διαδοχικών πόντων στο φινάλε, όμως, αποδείχθηκε αρκετό για να τους χαρίσει τη νίκη.

Στη Νέα Υόρκη, οι Νικς συνέχισαν την κυριαρχία τους κόντρα στους «συμπολίτες», Νετς, νικώντας οριακά με 93-92. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Καρλ-Άντονι Τάουνς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Τζέιλεν Μπράνσον, που πρόσθεσε 17 πόντους.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Μπρούκλιν – Νέα Υόρκη 92-93

Ντιτρόιτ – Γκόλντεν Στέιτ 115-101

Χιούστον – Ατλάντα 117-95

Μέμφις – Βοστώνη 112-117

Μινεσότα – Πόρτλαντ 104-108

Ντένβερ – Τορόντο 121-115

Οι βαθμολογίες

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 47-23 Νέα Υόρκη 46-25 Τορόντο 39-30 Φιλαδέλφεια 38-32 Μπρούκλιν 17-53

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 51-19 Κλίβελαντ 43-27 Μιλγουόκι 28-41 Σικάγο 28-42 Ιντιάνα 15-55

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 38-31 Μαϊάμι 38-32 Ατλάντα 38-32 Σάρλοτ 36-34 Ουάσινγκτον 16-53

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 55-15 Ντένβερ 43-28 Μινεσότα 43-28 Πόρτλαντ 35-36 Γιούτα 21-49

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 45-25 Φίνιξ 39-31 Λ.Α. Κλίπερς 34-36 Γκόλντεν Στέιτ 33-37 Σακραμέντο 18-53

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ