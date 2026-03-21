Τσακ Νόρις: Το μήνυμα των Αμερικανών πεζοναυτών για τον θάνατό του - «Εμείς κάναμε αίτηση σε αυτόν»

Ο πλέον αγαπητός «σκληρός» του κινηματογράφου, πέθανε σε ηλικία 86 ετών

Δημήτρης Δρίζος

Με έναν ιδιαίτερο, σχεδόν μυθικό τόνο, το Σώμα Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών αποχαιρέτησε τον Τσακ Νόρις, τιμώντας τη διαδρομή και τη συμβολική του σχέση με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Ο Τσακ Νόρις δεν κατατάχθηκε ποτέ στους Πεζοναύτες… οι Πεζοναύτες έκαναν αίτηση σε εκείνον», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα, διατηρώντας το γνώριμο ύφος που συνοδεύει τον θρύλο του.

Στη συνέχεια, το κείμενο αποκτά πιο συγκινητικό τόνο: «Οι δρόμοι του Παραδείσου φυλάσσονται πάντα από Πεζοναύτες. Σήμερα, ο Τσακ Νόρις ανέλαβε υπηρεσία».

Οι Αμερικανοί Πεζοναύτες υπενθυμίζουν ότι ο Νόρις υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το 2007 τιμήθηκε με τον τίτλο του επίτιμου Πεζοναύτη από τον τότε διοικητή του Σώματος, στρατηγό Τζέιμς Τ. Κόνγουεϊ.

Πρόκειται για μια διάκριση εξαιρετικά σπάνια, καθώς μόλις λίγο περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν λάβει τον τίτλο του Επίτιμου Πεζοναύτη στα 250 χρόνια ιστορίας του Σώματος.

Το μήνυμα κλείνει με μια ακόμη χαρακτηριστική αναφορά: «Κάποιες αποστολές απαιτούν ένα τάγμα. Αυτή όμως χρειάζεται μόνο έναν Επίτιμο Πεζοναύτη».

Ένα αντίο που ισορροπεί ανάμεσα στη συγκίνηση και τον μύθο, όπως ακριβώς και η δημόσια εικόνα του Τσακ Νόρις όλα αυτά τα χρόνια.

