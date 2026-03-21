Σαββατοκύριακο με ελληνικό σινεμά, ταξίδι στην «Αστόρια» και Μαρία Παπαγεωργίου

Snapshot Η θεατρική παράσταση «Astoria» παρουσιάζει τη ζωή των Ελλήνων μεταναστών στη Νέα Υόρκη της Ποτοαπαγόρευσης, αναδεικνύοντας θέματα μετανάστευσης και γυναικείας χειραφέτησης με ζωντανή μουσική και τραγούδι.

Το έργο «Το 5ο βήμα» εστιάζει στη διαδικασία απεξάρτησης δύο αντρών μέσω των «12 Βημάτων» των Αλκοολικών Ανώνυμων, με έμφαση στην αναγνώριση και αποδοχή των λαθών τους.

Η ταινία «Βγαίνουν Μέσα απ’ τη Μάργκο» παρουσιάζει την εσωτερική μετατόπιση μιας τραγουδοποιού στα 40ά της γενέθλια, συνοδευόμενη από live εμφανίσεις και συζητήσεις στο Κινηματογράφο Άστορ.

Η ταινία «Τελευταία κλήση» αναπτύσσει ένα ψυχολογικό θρίλερ βασισμένο σε πραγματικό γεγονός, εστιάζοντας στην ευθύνη των ΜΜΕ και τη διαχείριση της ζωντανής μετάδοσης.

Το Μουσείο Αλέκος Φασιανός διοργανώνει θεματική ξενάγηση για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, που αναδεικνύει τη σχέση της ζωγραφικής με την ποίηση στο έργο του καλλιτέχνη.

Η Μαρία Παπαγεωργίου επιστρέφει στη σκηνή του Gazarte για δύο μοναδικές συναυλίες, τις μόνες που θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα αυτή τη σεζόν. Snapshot powered by AI

Θέατρο

«Astoria»

του Κωνσταντίνου Σαμαρά

Θέατρο Παλλάς: Βοκουρεστίου 5

Η παράσταση μεταφέρει το κοινό από την Αθήνα στη Νέα Υόρκη της Ποτοαπαγόρευσης, φωτίζοντας τη ζωή των Ελλήνων μεταναστών μέσα από μια ιστορία γεμάτη νοσταλγία και προσωπική διεκδίκηση. Με ζωντανή ορχήστρα και έντονη μουσική παρουσία, το έργο αξιοποιεί το τραγούδι ως βασικό αφηγηματικό εργαλείο.

Μέσα από δυνατές ερμηνείες και σύγχρονη σκηνική αισθητική, η «Astoria» αναδεικνύει ζητήματα όπως η μετανάστευση, η γυναικεία χειραφέτηση και τα κοινωνικά στερεότυπα, συνδέοντας το παρελθόν με το σήμερα.

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Πρωταγωνιστούν: Έβελυν Ασουάντ/ Θεοδoσία Σαββάκη, Χρήστος Στέργιογλου, Μπέσσυ Μάλφα, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μιχάλης Αλικάκος, Γιάννης Τσουμαράκης, Αριάδνη Καβαλιέρου, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Δημήτρης Μαχαίρας, Δημήτρης Γαλανάκης, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Μπισμπικόπουλος, Νίκος Δερτιλής, Μιχάλης Κουτσκουδής, Λεωνίδας Μπακάλης, Ανατολή Τσελαρίδου, Ελένη Τσιναρέλη

«Το 5ο βήμα»

του David Ireland

Θέατρο Μικρό Χορν: Αμερικής 10

Το έργο εστιάζει στη σχέση δύο αντρών: ενός ενεργού αλκοολικού και ενός πρώην εξαρτημένου, ο οποίος αναλαμβάνει να τον καθοδηγήσει στη διαδρομή των «12 Βημάτων» των Αλκοολικών Ανώνυμων. Μέσα από τις συναντήσεις τους, ξεδιπλώνονται συζητήσεις γύρω από την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, την επιθυμία, την πίστη και τους προσωπικούς δαίμονες. Καθώς προχωρούν στη διαδικασία της απεξάρτησης, έρχονται αντιμέτωποι με το κρίσιμο 5ο Βήμα: την αναγνώριση, αποδοχή και εξομολόγηση των λαθών τους – τόσο σε μια ανώτερη Δύναμη όσο και μεταξύ τους. Κυριακή στις 20:00

Δευτέρα και Τρίτη στις 20:00

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος

Παίζουν: Παντελής Δεντάκης και Θάνος Τοκάκης

Προτάσεις σινεμά

«Βγαίνουν Μέσα από τη Μαργκό»

του Αλεξάνδρου Βούλγαρη

Η ταινία «Βγαίνουν Μέσα απ’ τη Μάργκο», η όγδοη μεγάλου μήκους δημιουργία του Αλέξανδρου Βούλγαρη, επιστρέφει για περιορισμένες προβολές στο Κινηματογράφο Άστορ, μετά την παρουσία της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κάρλοβι Βάρι και την ελληνική πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Για μία εβδομάδα, οι προβολές πλαισιώνονται από live εμφανίσεις, συζητήσεις με το κοινό (Q&As) και dj sets, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία. Η ταινία κινείται με φόντο τα διαμερίσματα της Αθήνας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μάργκο, μια αναγνωρισμένη τραγουδοποιός που ζει απομονωμένη, την οποία ενσαρκώνει η Σοφία Κόκκαλη. Ένα πάρτι για τα 40ά της γενέθλια γίνεται η αφορμή για μια εσωτερική μετατόπιση, οδηγώντας τη σε μια νέα, απρόβλεπτη φάση της ζωής της.

«Τελευταία κλήση»

του Σέριφ Φράνσις

Εμπνευσμένη από ένα πραγματικό γεγονός - την υπόθεση του Σορίν Ματέι - που σημάδεψε τη συλλογική μνήμη, η ταινία δεν επιχειρεί αναπαράσταση, αλλά μια μυθοπλαστική προσέγγιση που εστιάζει στο «τι κρύβεται πίσω» από την ιστορία. Η πλοκή εκτυλίσσεται παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000, όταν ένας κακοποιός ταμπουρώνεται σε διαμέρισμα κρατώντας ομήρους και απαιτεί να βγει ζωντανά στην τηλεόραση για να διαπραγματευτεί. Με φόντο ένα τηλεοπτικό κανάλι σε κρίση και μια κοινωνία που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο, η ταινία χτίζει ένα έντονο θρίλερ γύρω από την έννοια της ζωντανής μετάδοσης, της ευθύνης των ΜΜΕ και των λεπτών ορίων ανάμεσα στην ενημέρωση και το θέαμα. Η «Τελευταία Κλήση» συνδυάζει αγωνία και ψυχολογική ένταση, θέτοντας ερωτήματα για την εξουσία της εικόνας και τους μηχανισμούς που κινούνται πίσω από αυτήν.

Έκθεση

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, το Μουσείο Αλέκος Φασιανός διοργανώνει θεματική ξενάγηση με τίτλο «Η ποίηση μέσα από το έργο του Αλέκου Φασιανού».

Διάρκειας 90 λεπτών, η ξενάγηση εστιάζει στον ποιητικό και λογοτεχνικό κόσμο του Αλέκος Φασιανός, μέσα από αναγνώσεις αποσπασμάτων από τα βιβλία του και επιλεγμένα έργα του. Αναδεικνύεται η σχέση ανάμεσα στη ζωγραφική και τον λόγο, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η ποιητική σκέψη διαπερνά το εικαστικό του έργο.

Την έρευνα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ξενάγησης υπογράφει η Κατερίνα Κωστίμπα.

Σάββατο 21 Μαρτίου - 12:00 | Θεματική Ξενάγηση: «Η ποίηση μέσα από το έργο του Αλέκου Φασιανού»

Είσοδος: 13€

Διάρκεια: 90’ 17:00 | Ομιλία Ομιλία στον χώρο του μουσείου, στο πλαίσιο των δράσεων της ημέρας. Μουσείο «Αλέκος Φασιανός»: Νεοφύτου Μεταξά 15

Μουσική

Μαρία Παπαγεωργίου «4 in Groop»

Gazarte - Ground Stage: Βουτάδων 32-34, Γκάζι

Η Μαρία Παπαγεωργίου επιστρέφει στη σκηνή του Gazarte για δύο μοναδικές συναυλίες, τις μόνες που θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα αυτή τη σεζόν.

Σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το προσωπικό της ρεπερτόριο με αγαπημένα τραγούδια, η καλλιτέχνις φέρνει στη σκηνή στοιχεία από τη δισκογραφία της, αλλά και επιρροές από δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Θάνος Μικρούτσικος, μαζί με νέο υλικό από τον επερχόμενο δίσκο της. Με τη συνοδεία των μουσικών συνεργατών της, παρουσιάζει μια ζωντανή, δυναμική και σύγχρονη μουσική εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, δίνοντας έμφαση στην αυθεντική έκφραση και την ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό. 21 και 28 Μαρτίου στις 21:30

