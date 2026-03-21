Πώς ξεκίνησαν τα αστεία για τον Τσακ Νόρις - Η ιστορία πίσω από τον θρυλικό star και τα memes

Η γέννηση ενός φαινομένου στο διαδίκτυο που ξεκίνησε το 2010

Δημήτρης Δρίζος

Ο Τσακ Νόρις θα μείνει για πάντα στη μνήμη του κοινού μέσα από τις εμβληματικές του εμφανίσεις στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, όπως στον ρόλο του σερίφη που μάχεται το έγκλημα στη σειρά «Walker, Texas Ranger».

Ωστόσο, για πολλούς νεότερους, ο εκλιπών ηθοποιός είναι γνωστός κυρίως μέσα από έναν τελείως διαφορετικό «ρόλο»: εκείνον του πρωταγωνιστή σε χιλιάδες διαδικτυακά memes.

Τα λεγόμενα «facts» για τον Τσακ Νόρις ξεκίνησαν από διαδικτυακά φόρουμ στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Πολύ γρήγορα εξελίχθηκαν σε ξεχωριστό είδος χιούμορ, το οποίο μέχρι τη δεκαετία του 2010 είχε κατακλύσει το διαδίκτυο. Τα αστεία αυτά παρουσίαζαν τον ηθοποιό ως μια υπεράνθρωπη, σχεδόν θεϊκή μορφή, ικανή για τα πάντα.

Ατάκες όπως «ο Τσακ Νόρις περνάει τεστ όρασης με κλειστά μάτια», «όταν ο Hulk θυμώνει πολύ, μετατρέπεται σε Τσακ Νόρις» ή «η γρίπη κάνει κάθε χρόνο εμβόλιο για να προστατευτεί από τον Τσακ Νόρις» έγιναν viral, χαρίζοντας στον ηθοποιό μια δεύτερη, απρόσμενη καριέρα — αυτή τη φορά στον ψηφιακό κόσμο.

Ο 86χρονος πέθανε την Πέμπτη, αφού νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο στη Χαβάη. Η οικογένειά του, σε ανακοίνωση που δημοσίευσε στο διαδίκτυο, ζήτησε να διατηρηθούν ιδιωτικές οι συνθήκες του θανάτου του.

«Αν και οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για τη ζωή που έζησε και για τις αξέχαστες στιγμές που είχαμε την ευλογία να μοιραστούμε μαζί του», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η εγγονή του, Γκρέτα Νόρις, τον αποχαιρέτησε συγκινημένη στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνοντας ότι γνώριζε καλά τον ιδιαίτερο «μύθο» που τον συνόδευε στο διαδίκτυο. «Εσείς τον γνωρίσατε ως τον άνθρωπο που μέτρησε μέχρι το άπειρο δύο φορές, εκείνον που τον δάγκωσε κόμπρα και πέθανε η κόμπρα. Ο κόσμος έχασε ένα σύμβολο και εγώ έχασα τον παππού μου», έγραψε.

Οι ρίζες της δημοτικότητας του Νόρις βρίσκονται δεκαετίες πίσω, στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, όταν καθιερώθηκε ως σταρ ταινιών δράσης. Συμμετείχε σε παραγωγές όπως το «Missing in Action», ενώ η παρουσία του δίπλα στον Μπρους Λι στο «The Way of the Dragon» τον έκανε ευρέως γνωστό.

Παρότι η καριέρα του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση σταδιακά υποχώρησε, τα memes τον κράτησαν στην επικαιρότητα. «Ήταν παντού», θυμάται ο Στίβεν Γκούντγουιν, θαυμαστής των αστείων. «Ο Τσακ Νόρις έκανε τα πάντα καλύτερα από όλους. Ήταν πιο δυνατός, πιο γρήγορος, πιο σκληρός».

Για πολλούς νέους, η εικόνα του ηθοποιού περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτά τα αστεία. «Για τη δική μου γενιά, τα memes ήταν ουσιαστικά το μόνο που ξέραμε για εκείνον», λέει ένας 25χρονος. «Ταίριαζε στο στερεότυπο του σκληρού άντρα των ταινιών δράσης, αλλά δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να αναφέρει μια ταινία του».

Τα memes εξαπλώθηκαν ραγδαία με την άνοδο των κοινωνικών δικτύων. Σε πλατφόρμες όπως το Facebook και το τότε Twitter, εικόνες του Νόρις με αυστηρό ύφος και σύντομα, σαρκαστικά κείμενα έγιναν καθημερινό φαινόμενο. «Όπου κι αν έμπαινες, έβλεπες τέτοια αστεία», θυμάται μια 27χρονη. «Γελούσα, παρόλο που δεν ήξερα καν ποιος ήταν».

Κάποιοι θυμούνται ότι ήρθαν σε επαφή με τα memes ήδη από το δημοτικό σχολείο. «Όταν μαθαίναμε για την περιστροφή της Γης, κάποιος είπε ότι η Γη γυρίζει επειδή ο Τσακ Νόρις έτρεξε πολύ γρήγορα», λέει ένας άλλος χρήστης. «Τότε γελούσαμε, αλλά δεν είχα ιδέα ποιος ήταν πραγματικά».

Αν και η ένταση του φαινομένου έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, τα αστεία δεν έχουν εξαφανιστεί. Σε ορισμένες γωνιές του διαδικτύου παραμένουν ζωντανά, με σελίδες που συνεχίζουν να δημοσιεύουν καθημερινά σχετικό περιεχόμενο.

Σήμερα, τα «facts» για τον Τσακ Νόρις έχουν περάσει σε μια νέα φάση, καθώς συνδυάζονται με τεχνητή νοημοσύνη. Νέες εικόνες δημιουργούνται ψηφιακά, διατηρώντας όμως το ίδιο χιούμορ που τα έκανε διάσημα.

Ο ίδιος ο Νόρις έδειχνε να γνωρίζει και να απολαμβάνει αυτή την ιδιαίτερη μορφή φήμης. Σε συνεντεύξεις του διάβαζε τα αστεία και γελούσε, αποδεικνύοντας ότι είχε πλήρη επίγνωση της εικόνας που είχε δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του.

Σε μία χαρακτηριστική ιστορία που είχε διηγηθεί, περιέγραφε πώς χάιδευε μια τίγρη όταν ξαφνικά ακούστηκε ένα γρύλισμα. «Ο εκπαιδευτής μου είπε να σηκωθώ αργά και να κάνω πίσω», είπε. «Και έτσι έκανε η τίγρη».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Είκοσι χρόνια από το πρώτο «τιτίβισμα» - Οι λογαριασμοί με τους περισσότερους ακόλουθους

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Η προθυμία του Ιράν να κλιμακώνει έναν πόλεμο υψηλού ρίσκου είναι το ισχυρότερο όπλο του

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Toyota C-HR+ στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ποιοι εξαφάνισαν τον Σωτήρη Τσιπίλη - Το δράμα της μητέρας και η μυστηριώδης γυναίκα με το όνομα «Βούλα»

08:19ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαζάχος για τους σεισμούς στην Ήπειρο: «Δεν είναι απίθανο να δούμε και μεγαλύτερο»

08:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο κλειστού στίβου: Τεράστιος τελικός στο επί κοντώ με «μονομαχία» Καραλή με Ντουπλάντις

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Ριζικές αλλαγές στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης - Με κάμερες οι εξετάσεις

08:07WHAT THE FACT

Πώς ξεκίνησαν τα αστεία για τον Τσακ Νόρις - Η ιστορία πίσω από τον θρυλικό star και τα memes

07:56ΥΓΕΙΑ

Οι πιο επώδυνες επεμβάσεις σύμφωνα με ειδικούς – Τι λέει η επιστήμη για τον πόνο

07:55LIFESTYLE

Τι περιμένουμε τον Απρίλιο στην ελληνική τηλεόραση

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

07:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πλαστοί πίνακες και έργα τέχνης: Πότε πρέπει να πονηρευτείτε - Τα εξόφθαλμα και τα πιο...ψαγμένα Red Flags

07:48ΚΟΣΜΟΣ

CBS: Αυξάνονται οι στρατιωτικές κινήσεις για πιθανή επέμβαση στο Ιράν

07:48ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν όλα στις οικοδομές: Οι νέοι όροι δόμησης με ένα κλικ για κάθε οικόπεδο σε όλη τη χώρα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Τσακ Νόρις: Αυτή ήταν η περιουσία του θρύλου των πολεμικών τεχνών τη στιγμή του θανάτου του

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Ο 16χρονος... αριστούχος της Χημείας που έφτιαχνε κροτίδες στο σπίτι και είχε 10 κιλά εκρηκτικές ύλες στο υπνοδωμάτιό του

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Νίκολας Μπρέντον - Έγινε γνωστός από τη σειρά Buffy the Vampire Slayer

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικές αυξήσεις έως και 17% στα αεροπορικά εισιτήρια για Πάσχα και καλοκαίρι

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τσουχτερή» η τιμή του μπακαλιάρου ενόψει 25ης Μαρτίου - Φτάνει μέχρι και τα 27 ευρώ το κιλό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
04:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία σε απόσταση 4000 χιλιομέτρων

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

07:48ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Δύο προσφορές μέσα σε λίγα λεπτά για το Ευαγγέλιο - Χειροπέδες στον γνωστό γκαλερίστα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Τσακ Νόρις: Αυτή ήταν η περιουσία του θρύλου των πολεμικών τεχνών τη στιγμή του θανάτου του

08:19ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαζάχος για τους σεισμούς στην Ήπειρο: «Δεν είναι απίθανο να δούμε και μεγαλύτερο»

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα - Πώς θα κάνουμε 25η Μαρτίου

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

02:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Δυνατός σεισμός στην Κεφαλονιά

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Το στοιχείο που «ξεκλειδώνει» το μυστικό της κόκκινης βαλίτσας

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

08:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο κλειστού στίβου: Τεράστιος τελικός στο επί κοντώ με «μονομαχία» Καραλή με Ντουπλάντις

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ποιοι εξαφάνισαν τον Σωτήρη Τσιπίλη - Το δράμα της μητέρας και η μυστηριώδης γυναίκα με το όνομα «Βούλα»

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον Τσακ Νόρις: Παγκόσμια συγκίνηση και αποχαιρετισμοί από σταρ και ηγέτες

06:03ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Το Ιράν στοχεύει το Ντιέγκο Γκάρσια και αποκαλύπτει νέες πυραυλικές δυνατότητες - Μεχρι που η εμβελειά τους - Χιλιάδες αμερικανοί πεζοναύτες πάνε στον Περσικό

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Ριζικές αλλαγές στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης - Με κάμερες οι εξετάσεις

17:40MEETING POINT

Ο Χρυσοχοΐδης στο Newsbomb: Τι αποκαλύπτει για το χτύπημα στην εβραϊκή συναγωγή στην Αθήνα με χρηματοδότηση από το Ιράν

09:02WHAT THE FACT

Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 25% - Μόνο αν προτιμάτε αυτό το ποτό

21:58ΚΟΣΜΟΣ

«Λιώνουν» για την όμορφη ξανθιά του στρατού Τζέσικα - Το κορίτσι των ονείρων δεν είναι αυτό που φαίνεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ