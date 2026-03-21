Δυνατός σεισμός στην Κεφαλονιά

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 01:31 μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής , σε βάθος 12 χιλιομέτρων, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά του Ληξουρίου, στην Κεφαλονιά. Η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4.2 Ρίχτερ και έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς να αναφερθούν σημαντικές ζημιές ή θύματα.

