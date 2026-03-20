Ισχυρός σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα, το πρωί της Παρασκευής (20/3) προκαλώντας αναστάτωση στην πόλη των Ιωαννίνων και στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός λόγω του εξαιρετικά μικρού εστιακού του βάθους, το οποίο υπολογίζεται μόλις στα πέντε χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται δέκα χιλιόμετρα Βόρεια – Βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 11:05 (τοπική ώρα) και είχε διάρκεια που ανησύχησε τους κατοίκους τόσο στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων όσο και στις γύρω περιοχές.