Αγωνία για το Άγιο Φως ενόψει Πάσχα - Πώς θα έρθει στην Ελλάδα εν μέσω πολέμου

Η παραλαβή του Αγίου Φωτός από την Ιερουσαλήμ φέτος το Πάσχα προκαλεί ανησυχία λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι πρόσφατες επιθέσεις κοντά στον Ναό της Αναστάσεως έχουν επιφέρει αυστηρά μέτρα ασφαλείας, θέτοντας σε αμφιβολία τη διεξαγωγή της παραδοσιακής τελετής και τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

Η Ιερουσαλήμ βρίσκεται υπό αυστηρή επιτήρηση, καθώς οι συγκρούσεις και τα χτυπήματα σε κρίσιμα σημεία της Παλιάς Πόλης έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες μέρες. Κατά τις πασχαλινές εορτές, εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί συγκεντρώνονται παραδοσιακά στον Ναό της Αναστάσεως για την αφή του Αγίου Φωτός, ωστόσο φέτος η πρόσβαση είναι περιορισμένη και τα μέτρα ασφαλείας αυξημένα, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε περιστατικό.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 αν η κατάσταση το απαιτήσει, η παραλαβή και η μεταφορά του Αγίου Φωτός προς την Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί μέσω στρατιωτικής πτήσης. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ασφαλούς άφιξης του Φωτός, παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις εντάσεις στην περιοχή.

Παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι αρμόδιες αρχές και οι εκπρόσωποι των θρησκευτικών φορέων επιμένουν ότι το Άγιο Φως θα φτάσει στην Ελλάδα, τηρώντας την παράδοση.

Η διασφάλιση της μεταφοράς του παραμένει προτεραιότητα, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συμβολισμούς για την Ορθόδοξη Εκκλησία και τους πιστούς.

Η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως είναι μια αρχαία παράδοση που ανανεώνει την πίστη εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως.

Η μεταφορά του Φωτός στην Ελλάδα είναι μια διαδικασία γεμάτη συμβολισμούς, που συνδέει την Ιερουσαλήμ με την Ορθόδοξη κοινότητα της χώρας μας. Φέτος, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προσθέτουν έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας, αλλά και αποφασιστικότητας για τη διατήρηση αυτής της σημαντικής παράδοσης.