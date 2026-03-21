Η λίστα με τις πιο ευτυχισμένες χώρες: Η Ελλάδα είναι κάτω από Γουατεμάλα, Βιετνάμ, Νικαράγουα
Η θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη ευτυχίας δείχνει μια πραγματικότητα που όλοι λίγο πολύ αναγνωρίζουμε
Η Ελλάδα έχει ήλιο, έχει θάλασσα, έχει παρεάκια, καλό φαγητό και αυτή τη μόνιμη πεποίθηση ότι «κάπως θα τη βρούμε την άκρη». Μόνο που η παγκόσμια λίστα ευτυχίας του 2026, δεν συγκινείται από κλισέ. Η νέα Έκθεση κατατάσσει τη χώρα μας μόλις στην 85η θέση, πίσω όχι μόνο από τις σκανδιναβικές «μηχανές» ευημερίας, αλλά και από τη Γουατεμάλα, το Βιετνάμ και τη Νικαράγουα. Και κάπου εκεί αρχίζει η άβολη κουβέντα: τελικά πόσο καλά ζούμε και πόσο καλά νιώθουμε ότι ζούμε;
