Μαράια Κάρεϊ: Έδωσε το σύνθημα για τα Χριστούγεννα με το «It's time» - Το viral βίντεο

Snapshot Η Μαράια Κάρεϊ σηματοδότησε την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου με το χαρακτηριστικό σύνθημα «It's time».

Στο βίντεο που δημοσίευσε, η τραγουδίστρια μεταπήδησε από το αποκριάτικο κλίμα του Halloween στο χριστουγεννιάτικο, αλλάζοντας εμφάνιση και σκηνικό.

Το βίντεο ξεκινά με εικόνες από νυχτερινή διασκέδαση στις 23:58 της 31ης Οκτωβρίου και συνεχίζει με την αλλαγή στην 1η Νοεμβρίου στις 00:00.

Η Μαράια Κάρεϊ εμφανίζεται με κόκκινο σύνολο και τραγουδά το χριστουγεννιάτικο hit της «All I Want for Christmas Is You». Snapshot powered by AI

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα ξεκίνησε και επίσημα, αφού η Μαράια Κάρεϊ έδωσε για ακόμη μία χρονιά το καθιερωμένο σύνθημα! Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» επέστρεψε με το χαρακτηριστικό της «It's time», σηματοδοτώντας την έναρξη της πιο γιορτινής περιόδου του χρόνου.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τραγουδίστρια ξεκίνησε δείχνοντας εικόνες από τον κόσμο που διασκέδαζε σε μπαρ και νυχτερινά στέκια, με το ρολόι να δείχνει 23:58 το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου. Το Halloween βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, με τη Μαράια Κάρεϊ να εμφανίζεται αρχικά σε αποκριάτικο ύφος.

https://www.instagram.com/reel/DfL0wRxhHPc/

Όλα, όμως, άλλαξαν μόλις το ρολόι έδειξε 00:00 και το ημερολόγιο πέρασε στην 1η Νοεμβρίου. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με κόκκινο σύνολο, αφήνοντας πίσω το Halloween και περνώντας απευθείας στο χριστουγεννιάτικο κλίμα.

Τότε ακούστηκε και η ατάκα που έχει γίνει πλέον σήμα κατατεθέν της: «It's tiiiiiime!». Αμέσως μετά, το σκηνικό μεταφέρθηκε σε λευκό φόντο, με τη Μαράια Κάρεϊ ντυμένη στα κόκκινα να ξεκινά να τραγουδά το απόλυτο χριστουγεννιάτικο hit της, «All I Want for Christmas Is You».

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