Snapshot Ο Κρίστοφερ Νόλαν σχολίασε με χιούμορ ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα ήταν «ο πιο δειλός Τζέιμς Μποντ που έχετε δει ποτέ», αναφερόμενος στον ρόλο του ηθοποιού στην ταινία «Η Οδύσσεια».

Ο Νόλαν έχει συνεργαστεί με τον Πάτινσον σε ταινίες όπως το «Tenet» και την «Οδύσσεια» και τον περιέγραψε ως πιο παρατηρητικό παρά ενεργό στις σκηνές δράσης.

Ο Πάτινσον έχει δηλώσει ότι προτιμά να υποδύεται πιο σκοτεινούς χαρακτήρες και θεωρεί τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ τιμή ζωής. Snapshot powered by AI

Με αρκετή δόση χιούμορ σχολίασε ο Κρίστοφερ Νόλαν την επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον ως νέου Τζέιμς Μποντ, κάνοντας μια αναπάντεχη σύνδεση με τον ρόλο που υποδύεται στην τελευταία του ταινία, «Η Οδύσσεια». Ο σκηνοθέτης αστειεύτηκε ότι ο χαρακτήρας του ηθοποιού στην κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους θα ήταν «ο πιο δειλός Τζέιμς Μποντ που έχετε δει ποτέ».

Ο 40χρονος Ρόμπερτ Πάτινσον ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου ως ο επόμενος ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον εμβληματικό Βρετανό πράκτορα 007, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος είχε υποδυθεί για τελευταία φορά τον Μποντ στην ταινία «No Time to Die» το 2021.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, 56 ετών, έχει συνεργαστεί με τον Πάτινσον τόσο στην ταινία «Tenet» του 2020 όσο και στην πρόσφατη «Οδύσσεια». Κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, σε ειδική προβολή της ταινίας από το Σωματείο Σκηνοθετών της Αμερικής στο Γουέστ Χόλιγουντ, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, βρήκε την ευκαιρία να πειράξει τον παλιό του συνεργάτη.

Η ατάκα του Νόλαν για τον νέο 007 και ο «δειλός» Αντίνοος

Η αφορμή δόθηκε όταν ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, επαίνεσε τη χορογραφία της κορυφαίας σκηνής μάχης της «Οδύσσειας». Στη συγκεκριμένη σκηνή, ο Αντίνοος, τον οποίο υποδύεται ο Πάτινσον, βρίσκει ένα φρικτό τέλος στα χέρια του Οδυσσέα, που ενσαρκώνει ο Ματ Ντέιμον.

Ο Σπίλμπεργκ χαρακτήρισε «εκπληκτική» τη δουλειά του συντονιστή κασκαντέρ Τζορτζ Κότλ, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη σκηνή ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.

Τότε ο Νόλαν σχολίασε με χιούμορ ότι ο Αντίνοος θα ήταν «ο πιο δειλός Τζέιμς Μποντ που έχετε δει ποτέ». Ο χαρακτήρας του Πάτινσον είναι ένας ασταθής και ανασφαλής ευγενής, ο οποίος επιχειρεί να αρπάξει τον θρόνο του Οδυσσέα.

Ο Σπίλμπεργκ δεν άφησε την ατάκα αναπάντητη και ανταπέδωσε το πείραγμα, λέγοντας: «Αναρωτιέμαι αν η ταινία σου επηρέασε την επιλογή του για τον ρόλο».

«Είναι ο Τζέισον Μπορν και ο Spider-Man»

Ο Νόλαν συνέχισε μιλώντας για την προετοιμασία των σκηνών δράσης και τη συνεργασία του Τζορτζ Κότλ με τους ηθοποιούς. Όπως εξήγησε, ο Ματ Ντέιμον, και ο Τομ Χόλαντ, που υποδύεται τον Τηλέμαχο, τον γιο του Οδυσσέα, είναι «απίστευτοι ήρωες».

«Εννοώ, είναι ο Τζέισον Μπορν και ο Spider-Man», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στους γνωστούς κινηματογραφικούς ρόλους των δύο ηθοποιών.

Όσο για τον Πάτινσον, ο σκηνοθέτης αστειεύτηκε ότι εκείνος προτιμούσε να παρακολουθεί τη δράση από απόσταση.

«Απλώς αφήσαμε τον Ρομπ σε μια γωνία να παρακολουθεί όσα συνέβαιναν και να αρνείται να συμμετάσχει, με αυτόν τον υπέροχο τρόπο», είπε γελώντας.

Όσα είχε πει ο Πάτινσον για τον Αντίνοο

Η σχέση του Κρίστοφερ Νόλαν με τον Ρόμπερτ Πάτινσον δεν περιορίζεται στις επαγγελματικές τους συνεργασίες. Σε συνέντευξή του στο Access Hollywood τον Ιούλιο, ο σκηνοθέτης είχε αποκαλέσει τον ηθοποιό «παλιό φίλο» του, αποκαλύπτοντας ότι, από τότε που έγιναν γείτονες στο Λος Άντζελες, απολαμβάνουν πού και πού να βλέπουν μαζί ταινίες.

Από την πλευρά του, ο Πάτινσον είχε μιλήσει για τον ρόλο του στην «Οδύσσεια» στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο τον Ιούλιο. Η κινηματογραφική παραγωγή αποτελεί διασκευή του ομώνυμου αρχαίου ελληνικού έπους του Ομήρου.

Ο ηθοποιός είχε εξηγήσει ότι ο Αντίνοος βρίσκεται ουσιαστικά σε μια «ιστορία αγάπης» με την Πηνελόπη, την οποία υποδύεται η Αν Χάθαγουεϊ. Η σύζυγος του Οδυσσέα καλείται να αντιμετωπίσει τους επίδοξους μνηστήρες όσο εκείνος απουσιάζει.

«Δεν νομίζω ότι είναι πραγματικά ο κακός. Νομίζω ότι απλώς... είναι μια ιστορία αγάπης!», είχε πει χαρακτηριστικά, δίνοντας τη δική του εκδοχή για τον χαρακτήρα.

Ο Πάτινσον, ο οποίος συμμετέχει επίσης στην ταινία «Dune: Part Three», που αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, έχει δηλώσει ότι απολαμβάνει να υποδύεται πιο σκοτεινούς και κακούς χαρακτήρες.

«Μου αρέσει να χαμηλώνω τις προσδοκίες των ανθρώπων. Αυτό είναι πάντα το αγαπημένο μου, εκεί είναι η θέση μου», είχε πει αστειευόμενος σε συνέντευξή του στο PEOPLE. «Να υπόσχεσαι λιγότερα και να προσφέρεις περισσότερα, αυτό είναι το μότο μου».

Η νέα εποχή του Τζέιμς Μποντ ξεκινά το 2027

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα συνεργαστεί ξανά με τον σκηνοθέτη του «Dune 3», Ντενί Βιλνέβ, στην επόμενη ταινία του franchise του Τζέιμς Μποντ, με τα γυρίσματα να αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027.

(Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) Invision

Με την ανάληψη του ρόλου, ο πρώην πρωταγωνιστής του «Twilight» θα γίνει ο έβδομος ηθοποιός που ενσαρκώνει τον θρυλικό πράκτορα στη μεγάλη οθόνη.

Σε δελτίο Τύπου μετά την ανακοίνωση της επιλογής του, ο ίδιος χαρακτήρισε την ανάθεση του ρόλου «τιμή μιας ζωής», περισσότερο από μία δεκαετία αφότου είχε εκφράσει για πρώτη φορά το ενδιαφέρον του να υποδυθεί τον 007.

«Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα είναι λίγο», δήλωσε, περιγράφοντας τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

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