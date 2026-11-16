Ματ Ντέιμον για την «Οδύσσεια»: «Ήταν το τηλεφώνημα που περίμενα σε όλη μου τη ζωή»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία του στα γυρίσματα της επικής ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ματ Ντέιμον για την «Οδύσσεια»: «Ήταν το τηλεφώνημα που περίμενα σε όλη μου τη ζωή»

Ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

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  • Ο Ματ Ντέιμον χαρακτήρισε την πρόταση του Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια» ως το τηλεφώνημα που περίμενε σε όλη του τη ζωή.
  • Η παραγωγή ξεχώρισε για τη χρήση πρακτικών εφέ και πραγματικών κινηματογραφικών συνθηκών αντί ψηφιακών λύσεων.
  • Ο Ντέιμον ανέφερε ότι η συνεργασία στην ταινία είχε έντονη αίσθηση συντροφικότητας και έμοιαζε περισσότερο με αποστολή παρά με απλά γυρίσματα.
  • Παρά το μέγεθος της παραγωγής, η δημιουργική διαδικασία διατήρησε την αμεσότητα και οικειότητα μιας ανεξάρτητης ταινίας.
  • Η «Οδύσσεια» είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για όλους τους συντελεστές.
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«Ήταν το τηλεφώνημα που περίμενα σε όλη μου τη ζωή». Με αυτή τη φράση περιέγραψε ο Ματ Ντέιμον την πρόταση που δέχτηκε από τον Κρίστοφερ Νόλαν για να πρωταγωνιστήσει στην «Οδύσσεια», αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Οδυσσέα.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή του στην κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, τονίζοντας πως επρόκειτο για μια εμπειρία που δεν είχε ξαναζήσει στα σχεδόν τέσσερα δεκαετίες της παρουσίας του στο Χόλιγουντ.

Ο 56χρονος ηθοποιός μίλησε για τη συνεργασία του με τον διάσημο σκηνοθέτη σε ειδική προβολή της ταινίας στο TCL Chinese Theatre του Λος Άντζελες, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου. Μετά την προβολή ακολούθησε συζήτηση με το κοινό, την οποία συντόνισε ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

«Ήταν το τηλεφώνημα που περίμενα σε όλη μου τη ζωή», είπε ο Ντέιμον, αναφερόμενος στην πρόταση να ενσαρκώσει τον θρυλικό βασιλιά της Ιθάκης. Όπως παραδέχτηκε, δεν πίστευε ότι θα του δινόταν ποτέ η ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια τέτοια παραγωγή.

«Πραγματικά δεν πίστευα ότι θα είχα ποτέ την ευκαιρία να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ήταν περισσότερο μια αποστολή παρά μια ταινία»

Ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στην κλίμακα της παραγωγής, εξηγώντας ότι δεν είχε εργαστεί ξανά σε ένα κινηματογραφικό εγχείρημα τέτοιου μεγέθους. Ένα από τα στοιχεία που τον εντυπωσίασαν περισσότερο ήταν η επιλογή του Νόλαν να αξιοποιήσει σε τόσο μεγάλο βαθμό πρακτικά εφέ και πραγματικές κινηματογραφικές συνθήκες, αντί να βασιστεί αποκλειστικά σε ψηφιακές λύσεις.

Η προσέγγιση αυτή απαιτούσε στενή συνεργασία ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα της παραγωγής, από τους ηθοποιούς και τους τεχνικούς μέχρι τους ανθρώπους που ήταν υπεύθυνοι για τα σκηνικά και τα ειδικά εφέ.

Μιλώντας για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Ντέιμον σημείωσε ότι ο σκηνοθέτης έχει εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις από όλους τους συνεργάτες του, χωρίς να εξαιρεί τον ίδιο του τον εαυτό.

«Ο Κρις ζητά έναν παράλογα μεγάλο βαθμό προσπάθειας από κάθε άνθρωπο. Και απαιτεί το ίδιο και από τον εαυτό του», είπε χαρακτηριστικά.

Αυτή ακριβώς η κοινή προσπάθεια, όπως εξήγησε, δημιούργησε ένα ιδιαίτερο κλίμα ανάμεσα στους συντελεστές. Όλοι αισθάνονταν ότι συμμετείχαν σε κάτι απαιτητικό και ξεχωριστό, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μια ισχυρή αίσθηση συντροφικότητας.

«Υπήρχε μια απίστευτη αίσθηση συντροφικότητας», ανέφερε, εξηγώντας πως η συνεργασία ανάμεσα στις διαφορετικές ειδικότητες ήταν τόσο στενή, ώστε η εμπειρία έμοιαζε περισσότερο με μια αποστολή εξερεύνησης παρά με τα γυρίσματα μιας ταινίας.

«Η συνεργασία ανάμεσα σε όλες τις διαφορετικές ειδικότητες ήταν τόσο έντονη, επειδή ήμασταν όλοι μαζί σε αυτό. Πολλές φορές έμοιαζε περισσότερο με αποστολή παρά με ταινία», πρόσθεσε.

Μια επική παραγωγή με την αίσθηση μιας ανεξάρτητης ταινίας

Παρά το τεράστιο μέγεθος της παραγωγής, ο Ματ Ντέιμον περιέγραψε μια διαφορετική πλευρά της συνεργασίας του με τον Νόλαν. Όπως είπε, πίσω από τις εντυπωσιακές εικόνες και τις απαιτητικές σκηνές, η διαδικασία της δημιουργίας διατηρούσε κάτι από την αμεσότητα και την οικειότητα μιας ανεξάρτητης κινηματογραφικής παραγωγής.

«Σε αυτά τα γυρίσματα τα πάντα έχουν να κάνουν με τον ρυθμό και τη δυναμική, αλλά αισθάνεσαι σαν να γυρίζεις μια ανεξάρτητη ταινία», εξήγησε.

«Είναι σαν να βρίσκεσαι σε μία από εκείνες τις ανεξάρτητες παραγωγές, όπου είσαι σε ένα δωμάτιο με τον σκηνοθέτη και δύο άνθρωποι κάθονται απέναντι ο ένας από τον άλλον σε ένα τραπέζι. Αυτή είναι η εμπειρία από την πλευρά του ηθοποιού», συμπλήρωσε.

Η «Οδύσσεια» αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους κινηματογραφική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, ένα εγχείρημα που ανέβασε ακόμη περισσότερο τον πήχη των απαιτήσεων για όλους τους συντελεστές.

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