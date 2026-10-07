Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ταξίδεψε και στην Ελλάδα - Η μυκονιάτικη παρωδία με τις Σειρήνες - Βίντεο

H χιουμοριστική εκδοχή της Οδύσσειας με άρωμα… Μυκόνου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ταξίδεψε και στην Ελλάδα - Η μυκονιάτικη παρωδία με τις Σειρήνες - Βίντεο
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  • Η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν παρουσιάζει την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο, με τον Ματ Ντέιμον στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
  • Μέρος των γυρισμάτων έγινε σε ιστορικά σημεία της Ελλάδας, όπως το Ανάκτορο του Νέστορα, το Κάστρο της Μεθώνης και η Ακροκόρινθος, με προϋπολογισμό περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ και κρατική ενίσχυση 6,5 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Η παρουσίαση των Σειρήνων στην ταινία απέφυγε την άμεση αποκάλυψη των μυθικών μορφών και του τραγουδιού τους, αφήνοντας τη σκηνή στη φαντασία του θεατή.
  • Το Mykonos Live TV δημιούργησε μια σατιρική παρωδία της σκηνής με τις Σειρήνες, προσαρμόζοντάς την στο καλοκαιρινό κλίμα και τη διασκέδαση της Μυκόνου.
  • Η παρωδία συνδυάζει τη μυθολογία με σύγχρονα στοιχεία, παρουσιάζοντας τις Σειρήνες ως πέντε κοπέλες με μπικίνι που προσπαθούν να παρασύρουν τον Οδυσσέα σε μια διαφορετική «Οδύσσεια».
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Η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του βραβευμένου σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν έχει κλέψει τις εντυπώσεις και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών.

Η ταινία παρουσιάζει την περιπέτεια του Οδυσσέα μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου και το δύσκολο ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη και την Πηνελόπη. Τον ρόλο του μυθικού βασιλιά υποδύεται ο Ματ Ντέιμον.

Σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα, με την παραγωγή να επιλέγει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά ιστορικά και αρχαιολογικά σημεία της χώρας, όπως το Ανάκτορο του Νέστορα, το Κάστρο της Μεθώνης και η Ακροκόρινθος. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ταινίας υπολογίζεται περίπου στα 250 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η παραγωγή έλαβε κρατική ενίσχυση 6,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ελληνικού προγράμματος στήριξης οπτικοακουστικών παραγωγών.

Παρά τη μεγάλη προσμονή, όμως, η «Οδύσσεια» δεν έμεινε έξω από την κριτική στην Ελλάδα. Ορισμένες επιλογές του Νόλαν προκάλεσαν συζητήσεις, κυρίως σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το ομηρικό έπος.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές είναι αυτή με τις Σειρήνες. Ο σκηνοθέτης επέλεξε να μην παρουσιάσει ξεκάθαρα τις μυθικές μορφές τους, ούτε να αποκαλύψει το τραγούδι τους, αφήνοντας μεγάλο μέρος της σκηνής στη φαντασία του θεατή.

Το Mykonos Live TV, δημιούργησε μια διαφορετική και σατιρική εκδοχή της γνωστής σκηνής με τις Σειρήνες στο νησί των ανέμων.

Στην παρωδία, ο δημοσιογράφος Νίκος Κουρούμαλος παίρνει τον ρόλο του Οδυσσέα. Μετά από ένα μακρύ ταξίδι εμφανίζεται με γένια και δεμένος στο κατάρτι του πλοίου, προσπαθώντας να αντισταθεί στο κάλεσμα των… μυκονιάτικων Σειρήνων.

Τις Σειρήνες υποδύονται πέντε εντυπωσιακές κοπέλες με μπικίνι, οι οποίες προσπαθούν να τον παρασύρουν σε ένα διαφορετικό είδος «Οδύσσειας», αυτή τη φορά με φόντο τη διασκέδαση και το καλοκαιρινό κλίμα της Μυκόνου.

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