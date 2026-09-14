«Οδύσσεια»: Στην κορυφή του box office - Έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της Universal

Snapshot Η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έγινε η πιο εμπορική στην ιστορία της Universal με παγκόσμιες εισπράξεις 1,68 δισ. δολαρίων.

Η «Οδύσσεια» κατέγραψε ρεκόρ ως η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις στην κατηγορία R-rated και τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του IMAX.

Η ταινία ξεπέρασε τις εισπράξεις του «The Dark Knight Rises» και αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του Νόλαν.

Η Universal κυριαρχεί στο παγκόσμιο box office του 2026 με μερίδιο αγοράς 26% και εισπράξεις σχεδόν 5 δισ. δολαρίων.

Η πρόεδρος της NBCUniversal Entertainment, Ντόνα Λάνγκλεϊ, θεωρεί τη «Οδύσσεια» μία από τις πιο φιλόδοξες και εξαιρετικά εκτελεσμένες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Snapshot powered by AI

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έγινε η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία της Universal Pictures, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό σερί ρεκόρ στο παγκόσμιο box office.

Η ταινία, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον, αναμένεται να ολοκληρώσει το όγδοο Σαββατοκύριακό της στις αίθουσες με 601,2 εκατομμύρια δολάρια από την αγορά των ΗΠΑ και του Καναδά, ενώ οι διεθνείς εισπράξεις ανέρχονται σε 1,083 δισ. δολάρια. Συνολικά, η «Οδύσσεια» έχει φτάσει τα 1,68 δισ. δολάρια παγκοσμίως.

Η ταινία, που γυρίστηκε σε διαφορετικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο και διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, έχει ήδη καταρρίψει σειρά ρεκόρ. Πρόσφατα ανέκτησε την πρώτη θέση στο box office κατά το όγδοο Σαββατοκύριακο προβολής της, ενώ παράλληλα σημείωσε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην καριέρα του Νόλαν.

Με τη νέα αυτή επιτυχία, η «Οδύσσεια» ξεπέρασε σε εισπράξεις και τον «The Dark Knight Rises», την ταινία του Νόλαν που αποτέλεσε την πρώτη κινηματογραφική μεταφορά κόμικ που ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια και την πρώτη παραγωγή της Warner Bros. που πέτυχε αυτό το ορόσημο. Η «Οδύσσεια» αποτελεί πλέον την πιο εμπορική ταινία και του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη.

Τα ρεκόρ της «Οδύσσειας»

Η επιτυχία της ταινίας δεν περιορίζεται, όμως, στο συνολικό ποσό των εισπράξεων. Η «Οδύσσεια» είναι πλέον η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις στην κατηγορία R-rated, ενώ αποτελεί και τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην ιστορία του IMAX.

Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι βασίζεται σε μια ιστορία ηλικίας περίπου 3.000 ετών, είναι η πρώτη μη sequel ταινία από το 2009 που ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια στις διεθνείς αγορές.

Η νέα κορυφή που κατέκτησε ο Νόλαν αποτελεί σημαντική επιτυχία και για την ίδια τη Universal, αλλά και για την πρόεδρο του NBCUniversal Entertainment, Ντόνα Λάνγκλεϊ. Η ίδια ήταν εκείνη που έφερε τον σκηνοθέτη στη Universal μετά την αποχώρησή του από τη Warner Bros. το 2021, ανοίγοντας τον δρόμο για το βραβευμένο με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας «Oppenheimer» και τώρα για την «Οδύσσεια» που θεωρείται επίσης ένα από τα μεγάλα φαβορί για τα Όσκαρ.

«Αυτό που δημιούργησαν ο Κρις και η Έμα Τόμας θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο φιλόδοξες και εξαιρετικά εκτελεσμένες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Ένα γεγονός μιας ολόκληρης γενιάς που ενισχύει την ίδια την κινηματογραφική εμπειρία», δήλωσε η Ντόνα Λάνγκλεϊ.

Η Universal κυριαρχεί στο box office του 2026

Η επιτυχία της «Οδύσσειας» έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την κυριαρχία της Universal στο παγκόσμιο box office το 2026.

Το στούντιο βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των μεγάλων κινηματογραφικών εταιρειών, έχοντας 26% του συνολικού μεριδίου αγοράς και σχεδόν 5 δισ. δολάρια σε εισπράξεις μέχρι σήμερα μέσα στο 2026.

Η Universal έγινε επίσης το πρώτο στούντιο που ξεπέρασε τα 4 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office μέσα στη χρονιά, ενώ ήταν και το πρώτο που ξεπέρασε τα 3 δισ. δολάρια στις διεθνείς αγορές.

Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, η «Οδύσσεια» αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της καριέρας του, ενώ για τη Universal προσθέτει ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ σε μια χρονιά που εξελίσσεται σε μία από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία του στούντιο.

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