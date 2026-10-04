Formula 1: Ο Φερστάπεν νικητής στο... χάος της Σεπάνγκ

Snapshot Η εκκίνηση του Γκραν Πρι στη Σεπάνγκ καθυστέρησε 93 λεπτά λόγω καταρρακτώδους βροχής και προβλημάτων στα ηλεκτρονικά των μονοθεσίων.

Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε τον αγώνα, εκμεταλλευόμενος την pole position, σε έναν αγώνα με πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Ο Κίμι Αντονέλι τερμάτισε δεύτερος με τη Mercedes και ο Λιούις Χάμιλτον τρίτος με τη Ferrari.

Ο Τζορτζ Ράσελ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει πέντε γύρους πριν το τέλος λόγω πιθανής βλάβης στη μονάδα ισχύος. Snapshot powered by AI

Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή σεζόν, καθώς κατάφερε να μετατρέψει την pole position σε επικράτηση στο Γκραν Πρι του Μπαχρέιν, σε έναν αγώνα που διεξήχθη υπό δύσκολες συνθήκες.

Η εκκίνηση του Γκραν Πρι της Formula 1 στο Μπαχρέιν , το οποίο μεταφέρθηκε στη Μαλαισία έγινε στις 11:33 ώρα Ελλάδας, με καθυστέρηση 93 λεπτών, λόγω της καταρρακτώδους βροχής που έπληττε την πίστα της Σεπάνγκ, προκαλώντας δυσλειτουργία στα ηλεκτρονικά συστήματα των αγωνιστικών μονοθεσίων.

Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 10.00 ώρα Ελλάδας.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις τύπου μουσώνα , συχνές, έντονες και ξαφνικές αυτή την εποχή του χρόνου, είχαν ξεκινήσει περίπου μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη εκκίνηση για τα 22 μονοθέσια, δημιοργώντας προβλήματα στην πίστα, τα οχήματα, τους οδηγούς, καθώς και τους μηχανικούς και τεχνικούς που εργάζονταν πάνω στα αυτοκίνητα , τα οποία, ωστόσο, ήταν προστατευμένα κάτω από τέντες στη γραμμή εκκίνησης.

Όταν τελικά δόθηκε το «πράσινο φως», ο Φερστάπεν διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε μέχρι την καρό σημαία.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι, με τη Mercedes, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari.

Άτυχος στάθηκε ο Τζορτζ Ράσελ, ομόσταυλος του Αντονέλι στη Mercedes και ένας από τους βασικούς διεκδικητές της κορυφής. Ο Βρετανός βρισκόταν στην τρίτη θέση, όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει, πέντε γύρους πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα, λόγω πιθανού προβλήματος στη μονάδα ισχύος.

Διαβάστε επίσης