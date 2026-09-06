Formula 1 -Τρομερό ατύχημα στη Μόντσα: Ο Λεκλέρκ διέλυσε τη Ferrari του - Βίντεο
Ο σταρ της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρκ, προκάλεσε σοκ στους Τιφόζι στη Μόντσα, καθώς προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στον τοίχο - Ο αγώνας διακόπηκε.
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- Ο Σαρλ Λεκλέρκ προκάλεσε σοβαρό ατύχημα στη Μόντσα, χάνοντας τον έλεγχο της Ferrari του και συγκρούοντας με τον τοίχο.
- Ο αγώνας στο Ιταλικό Γκραν Πρι διακόπηκε με κόκκινη σημαία μετά το ατύχημα του Λεκλέρκ στον δεύτερο γύρο.
- Ο Λεκλέρκ βγήκε μόνος του από το κατεστραμμένο μονοθέσιο χωρίς τραυματισμούς.
- Ο αγώνας επανεκκίνησε με τον Russell να παίρνει το προβάδισμα και τον Verstappen να ανεβαίνει στη δεύτερη θέση.
- Στον 10ο γύρο, ο Verstappen προσπέρασε τον Russell και πέρασε πρώτος στο ιταλικό GP.
Το Ιταλικό Γκραν Πρι στη Μόντσα διακόπηκε στον δεύτερο γύρο, καθώς βγήκε η κόκκινη σημαία.
Ο Σαρλ Λεκλέρκ έχασε τον έλεγχο του πίσω μέρους της Ferrari του και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στον τοίχο.
Τα καλά νέα είναι ότι ο οδηγός της Ferrari κατάφερε να βγει μόνος του από το κατεστραμμένο μονοθέσιο.
Τα αυτοκίνητα επέστρεψαν στη γραμμή εκκίνησης και έπειτα από λίγα λεπτά επανεκκίνησε ο αγώνας μεά το ατύχημα.
Ο Russell πήρε το προβάδισμα. Ο Verstappen ανέβηκε στη δεύτερη θέση αφού προσπέρασε τον Gasly. Καλή εκκίνηση έκανε και ο Χάμιλτον.
Στον 10 γύρο, ο Φερστάπεν προσπέρασε τον Ράσελ και είναι προηγείται του ιταλικού GP.
Δείτε το ατύχημα με τον Λεκλέρκ