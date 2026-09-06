Formula 1 -Τρομερό ατύχημα στη Μόντσα: Ο Λεκλέρκ διέλυσε τη Ferrari του - Βίντεο

Snapshot Ο Σαρλ Λεκλέρκ προκάλεσε σοβαρό ατύχημα στη Μόντσα, χάνοντας τον έλεγχο της Ferrari του και συγκρούοντας με τον τοίχο.

Ο αγώνας στο Ιταλικό Γκραν Πρι διακόπηκε με κόκκινη σημαία μετά το ατύχημα του Λεκλέρκ στον δεύτερο γύρο.

Ο Λεκλέρκ βγήκε μόνος του από το κατεστραμμένο μονοθέσιο χωρίς τραυματισμούς.

Ο αγώνας επανεκκίνησε με τον Russell να παίρνει το προβάδισμα και τον Verstappen να ανεβαίνει στη δεύτερη θέση.

Στον 10ο γύρο, ο Verstappen προσπέρασε τον Russell και πέρασε πρώτος στο ιταλικό GP. Snapshot powered by AI

Το Ιταλικό Γκραν Πρι στη Μόντσα διακόπηκε στον δεύτερο γύρο, καθώς βγήκε η κόκκινη σημαία.

Ο Σαρλ Λεκλέρκ έχασε τον έλεγχο του πίσω μέρους της Ferrari του και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στον τοίχο.

Τα καλά νέα είναι ότι ο οδηγός της Ferrari κατάφερε να βγει μόνος του από το κατεστραμμένο μονοθέσιο.

Τα αυτοκίνητα επέστρεψαν στη γραμμή εκκίνησης και έπειτα από λίγα λεπτά επανεκκίνησε ο αγώνας μεά το ατύχημα.

Ο Russell πήρε το προβάδισμα. Ο Verstappen ανέβηκε στη δεύτερη θέση αφού προσπέρασε τον Gasly. Καλή εκκίνηση έκανε και ο Χάμιλτον.

Στον 10 γύρο, ο Φερστάπεν προσπέρασε τον Ράσελ και είναι προηγείται του ιταλικού GP.

Δείτε το ατύχημα με τον Λεκλέρκ

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