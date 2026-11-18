Snapshot Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Κρίστοφερ Νόλαν και τη συμβολή του στον σύγχρονο κινηματογράφο.

Ο Σπίλμπεργκ ξεχώρισε τη σκηνή όπου η Κίρκη μεταμορφώνει τους άνδρες σε γουρούνια ως μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της ταινίας.

Ο Νόλαν εξήγησε πως επέλεξε τον Ματ Ντέιμον για τον ρόλο του Οδυσσέα, εκτιμώντας τις υποκριτικές του ικανότητες και τη συνεργασία του ως μέλος της δημιουργικής ομάδας. Snapshot powered by AI

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Κρίστοφερ Νόλαν, με αφορμή τη συνάντησή τους στο Λος Άντζελες για την ειδική προβολή της νέας ταινίας, «Οδύσσεια».

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης απευθύνθηκε στον συνάδελφό του με θερμά λόγια, τονίζοντας πόσο τυχερός είναι ο κινηματογράφος που έχει σήμερα δημιουργούς σαν εκείνον.

«Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε να κάνεις ταινίες για όλο τον κόσμο σήμερα», είπε χαρακτηριστικά ο Στίβεν Σπίλμπεργκ απευθυνόμενος στον σκηνοθέτη της ταινίας «Οδύσσεια», σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των φίλων του κινηματογράφου.

Η συνάντηση έγινε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στο DGA Theater, στο πλαίσιο ειδικής προβολής της ταινίας σε φιλμ 70mm, η οποία διοργανώθηκε για την οσκαρική καμπάνια της Universal Pictures. Μετά την προβολή, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ανέλαβε τον συντονισμό της συζήτησης με τον Κρίστοφερ Νόλαν, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη συνθήκη: ένας σκηνοθέτης που έχει επηρεάσει όσο λίγοι το παγκόσμιο σινεμά να συνομιλεί με έναν δημιουργό που έχει διαμορφώσει τη δική του ξεχωριστή κινηματογραφική γλώσσα.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την περίσταση, παραδεχόμενος ότι δεν είχε φανταστεί ποτέ πως θα βρισκόταν σε μια τέτοια θέση. «Όταν ήμουν νεότερος και παρακολουθούσα τις ταινίες σου, δεν νομίζω ότι είχα φανταστεί ποτέ αυτή τη στιγμή, όπου εσύ θα μου έκανες ερωτήσεις για τη δική μου ταινία», είπε απευθυνόμενος στον Σπίλμπεργκ.

Η σκηνή της «Οδύσσειας» που ξεχώρισε ο Σπίλμπεργκ

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στις φιλοφρονήσεις. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε και ποια είναι μία από τις αγαπημένες του σκηνές από την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, ξεχωρίζοντας εκείνη στην οποία η Κίρκη μεταμορφώνει όλους τους άνδρες σε γουρούνια. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του ομηρικού έπους, που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη μέσα από τη νέα κινηματογραφική προσέγγιση του Νόλαν.

Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης μίλησε και για την επιλογή του Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, αποκαλύπτοντας ότι τον είχε σκεφτεί σχεδόν αμέσως. Όπως εξήγησε, είχε ήδη συνεργαστεί μαζί του σε μικρότερους ρόλους σε δύο ταινίες και γνώριζε από πρώτο χέρι τις υποκριτικές του δυνατότητες, αλλά και την ικανότητά του να λειτουργεί ως μέλος μιας δημιουργικής ομάδας.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο Ντέιμον δεν περιορίζεται στον δικό του ρόλο, αλλά σκέφτεται τη συνολική αφήγηση και το πώς μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα την ιστορία. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στην πορεία του ηθοποιού μπροστά στην κάμερα, από τα πρώτα του βήματα στο «Saving Private Ryan» μέχρι σήμερα.

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